LETT PÅ NETT: Det blir stadig enklere å handle digitalt – det gir nye muligheter for utspekulerte svindlere.

Nordmenn svindles mest i Skandinavia: − Alarmerende

«Tindersvindler»-offer Cecilie Fjellhøy kaller det en nasjonal skandale.

Kortversjonen En fersk undersøkelse viser at 27 prosent av nordmenn sier de har blitt utsatt for betalingssvindel de siste 12 månedene.

Økokrim har tidligere varslet om økte svindeltall i Norge.

Cecile Fjellhøy, et kjent offer for «Tindersvindleren», mener håndteringen av bedragerisaker i Norge er en nasjonal skandale, og krever mer fokus på de personlige følgene for ofrene. Vis mer

Økokrim har slått bedrageri-alarm – og det med god grunn.

En fersk undersøkelse viser at 27 prosent av mennesker i Norge har vært ofre for betalingssvindel betalingssvindelBetalingssvindel betyr at en person som ikke er den rettmessige eieren av betalingsinstrumentet (betalingskort, bankkonto, mobil eller lignende) starter en betaling med sikte på å svindle den rettmessige eieren. i løpet av de siste 12 månedene (februar 2022-februar 2023).

I nabolandene våre er tallene betraktelig lavere:

Danmark: 20 prosent

Sverige: 17 prosent

12.000 bedrifter og 36.000 forbrukere verden over ble spurt om de har vært ofre for betalingssvindel.

Tallene som fremkommer er basert på hva respondentene selv har svart.

Den globale undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Adyen, som er en stor betalingsplattform som blant annet har Vipps, Elkjøp, Power og H & M på sin norske kundeliste.

– Det er alarmerende at antallet bedragerier øker så kraftig, sier selskapets nordensjef, Tobias Lindh til VG.

Han mener særlig tallene fra Norge er oppsiktsvekkende.

– Land med høy grad av digitalisering pleier ofte å ha høyere svindeltall i våre målinger – nettopp fordi det gir bedragere flere plattformer å operere på. Men både Sverige og Danmark har også høy digitaliseringsgrad, derfor er vi overrasket over at Norge skiller seg så kraftig ut.

BEKYMRET: – Det er klart dette påvirker både bedrifter og forbrukere negativt, sier Tobias Lindh, Nordensjef i betalingsselskapet Adyen.

I gjennomsnitt ble norske ofre svindlet for omtrent 3200 kroner hver.

Snittet globalt ligger lavere, på rundt 2800 kroner, viser samme undersøkelse.

Info Om undersøkelsen Den internasjonale betalingsplattformen Adyen har spurt 12.000 bedrifter og 36.000 forbrukere verden over og sammenstilt til en rapport som beskriver blant annet i hvilken grad betalingssvindel påvirker forbrukere og bedrifter.

Forbrukerinnsikt: Opinium research har gjennomført en

undersøkelse blant 36 000 voksne i Hongkong, Japan, Malaysia, India, Australia, De forente arabiske emirater, Storbritannia, Irland, Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Polen,

Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Canada, USA, Brasil og Mexico. Respondentene ble oppmuntret til å delta.

Innsikt fra bedrifter: Censuswide har gjennomført en undersøkelse blant 12 328 bedrifter i Singapore, Hongkong, Japan, Australia, De forente arabiske emirater, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, Tyskland, Polen, Belgia, Nederland, Brasil, Norge, Danmark, Sverige, USA, Canada, Malaysia, Mexico og Irland. Respondentene ble

oppmuntret til å delta.

Økonomisk innsikt: Centre for Economics and Business Research (Cebr) i oppdrag å leverte analyser om hvordan bruk av teknologi påvirker detaljhandelen. Beregningene ble gjort på bakgrunn av undersøkelsen og data fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) om detaljhandelsbedrifter fra 23 land.

1000 forbrukere og 500 forhandlere i Norge har deltatt.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 6. februar–1. mars 2023. VG har lest og sett rapporten i sin helhet. Vis mer

Rammer unge

Inflasjonen og levekostnadene øker for mange, og svindel kan være dråpen som får begeret til å renne over.

Undersøkelsen viser at det er særlig unge som rammes.

I aldersgruppen 18–24 var hele 40 prosent offer for svindel.

– Unge bruker internett mer: De handler mer på nett og de benytter seg av flere digitale betalingsmetoder enn eldre mennesker. Digitalisering har mange positive sider, men åpner også opp for flere former for bedrageri, forklarer Lindh.

Lindh er redd dette vil skade forbrukernes tillit til netthandel.

– Det skader også bedrifter økonomisk i en periode der de allerede står overfor store makroøkonomiske utfordringer, sier han

– Hvordan jobber dere mot svindel på deres betalingsplattform?

– Svindlerne blir stadig smartere. Derfor benytter vi oss av AI AIKunstig intelligens, handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer. maskinlæring for å kunne identifisere bedragernes mønster og metoder, avslutter Lindh.

LURT: Cecilie Schrøder Fjellhøy er en av ofrene til The Tinder Swindler, mannen som kalte seg Simon Leviev og som har svindlet et ukjent antall kvinner og andre for millioner av kroner.

Mer enn bare tall

I slutten av juni kom nyheten om at regjeringen har valgt å plassere det mye omtalte nye nasjonale bedragerisenteret til Økokrim i senterpartikommunen Gjøvik – mot Økokrims ønske.

Det skjedde uken etter at Økokrim publiserte en rapport hvor de ropte varsku om bedrageri-trenden i landet.

– Bak svindlertallene ligger det en annen skjult katastrofe, sier Cecilie Fjellhøy til VG.

SVINDLET: Cecilie Fjellhøy trodde kjæresten var i livsfare og tok opp forbrukslån for å hjelpe ham. Det endte med rettssak hvor hun ble dømt til å betale tilbake et forbrukslån på i underkant av én million kroner.

Hun er for mange kjent som offer for «Tindersvindleren» og refererer til delen av Økokrims rapport hvor det blant annet står at ofrene ofte rapporterer om sterk skamfølelse og depresjon.

– Jeg vet om flere som har hatt det så tøft at de har tatt sitt eget liv, forteller hun.

Derfor reagerer hun nå også kraftig på de høye svindlertallene.

– Det er veldig mye emosjonelt som ligger bak, og det finnes det veldig lite akademisk forskning på. Selv går jeg fremdeles i terapi, selv fem år etter jeg ble utsatt for kjærlighetssvindel, forteller Fjellhøy.

– Nasjonal skandale

Hun mener vi må endre måten vi snakker om svindel på i Norge, og se mer helhetlig på de store personlige konsekvensene for enkeltindivider som rammes.

– Håndteringen av bedragerisaker er en nasjonal skandale. Måten Norge har håndtert problemet på er helt feil – her tar du ofrene til retten. Vi må slutte å legge skylden på offeret, når det faktisk er en kriminell part her, sier hun.

Fjellhøy mener Norge har latt et økende svindelproblem gå altfor langt, men er samtidig glad for at Økokrim endelig ønsker å ta tak.

– Jeg er kjempeglad for at Økokrim nå oppretter et nasjonalt bedragerisenter, men samtidig tror jeg vi må samarbeide mer med andre land. Flyten av penger og kriminelle handlinger stoppes jo ikke av landegrensene, avslutter hun.

Les hele historien om Tindersvindleren her.

VIL BIDRA: Cecilie som bor i London brenner for å hjelpe andre svindelofre.

Justisdepartementet: – Høy prioritet

VG har vært i kontakt med Justisdepartementet som via kommunikasjonsrådgiver Sveinung Bondevik gir følgende uttalelse på e-post:

– Bedrageri er et betydelig samfunnsproblem, og undergraver viktige strukturer i samfunnet. Derfor har arbeidet med å bekjempe det høy prioritet. Regjeringen tar grep og setter politiet i stand til håndtere dette, skriver Bondevik.

– Vi er i gang med en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, som vil omhandle hvordan vi kan bekjempe økonomisk kriminalitet bedre og ikke minst sikre at kriminalitet ikke skal lønne seg.

Info Slik beskytter du deg mot svindel og ID-tyveri Ikke del BankID, passord, eller sensitive personopplysninger, dette gjelder uansett hvem som spør.

Spør etter navnet på den som kontakter deg og avslutt samtalen.

Ta kontakt via virksomhetens offisielle kanaler. Svindlere utgir seg ofte for å være fra banken din eller politiet, og forfalsker telefonnumre,

e-postadresser og SMS.

Vær forsiktig med å klikke på lenker i SMS og e-post. Søk heller opp nettstedet i stedet for å bruke lenken.

Vær varsom for de som bruker kjærlighet, investeringer og penger for å komme i kontakt med deg. Er noe for godt til å være sant, så kan det dessverre ende i svindel og bedrag. Kilde: Politiet Vis mer

