HAN KOM TIL SINE EGNE: Og hans egne tok ikke imot ham. Både Vår Herre og Vedum har opplevd å ikke være ønsket blant sine egne.

Vedum erklært «persona non grata» i Senterparti-lokallag

KARASJOK (VG) Trygve Slagsvold Vedum ba om å få komme på besøk til Karasjok Senterparti, etter at styret oppfordret egne velgere til å stemme på noen andre. Men lokallaget vil ikke ha besøk.

Samtidig som Senterpartiets oppslutning i Finnmark daler, får partilederen en knusende beskjed fra Senterpartiets lokallag i Karasjok:

– Vedum har tatt kontakt med oss, og vil gjerne komme i løpet av høsten, men han er ikke velkommen hit har medlemsmøtet gitt klar beskjed om.

Det sier Anne Toril Eriksen Balto, som er leder i Karasjok Senterparti til VG.

Vedum er ikke ønsket av lokallaget – og er dermed en såkalt «persona non grata persona non gratalatinsk for "uønsket person"».

Karasjok er en av Norges viktigste samiske kommuner. Det er her Sametinget ligger.

FØR DET GIKK SKEIS: I 2019 jublet Anne Toril Eriksen Balto over å møte partileder Trygve Slagsvold Vedum. Nå er han ikke velkommen i bygda.

Oppfordret til boikott

Årsaken til at Vedum ikke er velkommen er at han og Senterpartiet har gått med på å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya – til tross for at Senterpartiet har et landsmøtevedtak som slår fast at Senterpartiet er mot planene.

I tillegg til press mot reindriften, frykter flere at elektrifisering vil føre til dyrere strømpriser i nord.

I en innkalling til et medlemsmøte oppfordret styret i Karasjok Sp til ikke å stemme på hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet i årets lokalvalg. De foreslo å boikotte sitt eget parti, og heller be velgere stemme på en av de samiske listene som stiller til valg i kommunen.

I møteinnkallelsen står det at styret mener lokallagets medlemmer ikke skal delta i debatter, stå på stand eller dele ut valgprogram.

TØFT: Trygve Slagsvold Vedum må tåle tøff motstand for å ha gått imot sitt eget parti om elektrifisering av Melkøya.

Vise motstand

Under medlemsmøtet tirsdag ble det besluttet at de likevel ikke skal oppfordre til boikott, men at de skal fortsette å kjempe mot planene og vise motstand.

– Det var viktig for styret i Karasjok Sp å legge frem forslag om boikott for å vise vår motstand mot regjeringens beslutning og for å få debatt om saken, og ikke minst for å få oppmerksomhet sentralt om vår motstand, – og det har vi klart, sier hun.

Lokallaget vil heller ha besøk av Per Olaf Lundteigen, som de mener er en «sann Sp-politiker som forstår oss i Nord-Norge».

Balto lover at motstanden mot Melkøya-planene ikke vil forsvinne.

– Vår stemme må bli hørt, og det gjøres med å være aktiv og høylytt i denne saken, for den stopper ikke her, sier hun.

Elendig måling

Senterpartiet går fra et historisk sterkt lokalvalg i Finnmark 2019 – mot et elendig valg i høst.

På en fersk meningsmåling for iFinnmark faller Senterpartiet fra 24,1 til 4 prosent.

Det er en nedgang på hele 20,1 prosentpoeng.

Også Arbeiderpartiet går tilbake fra 29,4 til 22,2 prosent.

SKUFFET: Geir Adelsten Iversen (Sp) mener Vedum er feil mann å være sint på – og at Ap tjener på Sps tilbakegang.

Enormt skuffet

Geir Adelsten Iversen sitter på Stortinget for Finnmark Senterparti. Han er fryktelig skuffet over målingene.

– Jeg er enormt skuffet. Jeg trødd rett ned, enkelt og greit. Vi kjemper på for Finnmark, men folk er forbanna for Melkøya-vedtaket og da blir det sånn.

Han mener Karasjok Senterparti er forbanna på feil mann.

– Det er fryktelig trist at de har erklært Trygve for uønsket. Han er feil mann å ta. Men han har nok ikke hatt gode nok rådgivere i denne saken, og ikke forstått konsekvensene av å gå med på et slikt vedtak.

Iversen ber sine partifeller «roe seg litt», og ikke ta sinnet ut internt.

– Man bør heller se på hvem som har interesse av å svekke oss. De burde heller være forbanna på Ap, som har ønsket oss vekk lenge. Og basert på målingen kan det se ut som om de får det som de vil. Men vi gir oss ikke så enkelt, sier han.

VG har forelagt opplysningene i saken for Trygve Slagsvold Vedum, men hans statssekretær Lars Vangen opplyser at Vedum ikke har noen kommentar.