PROSJEKT jonas01.mov PROSJEKT drone01.mov Dette er det

siste fansen

får se av Jonas. Bare dager

senere blir

30-åringen

funnet.

Marerittet

var blitt

hans skjebne.

To år i frykt

Jonas Aarseth Henriksen (30) er lastebilsjåfør, sjef i eget firma og tidligere norgesmester i å legge kjetting på dekk.

13. juli 2020 laster han opp sin første video på TikTok. Det skal bli mange. Ofte involverer de lastebiler eller andre store maskiner.

Under navnet LastebilJonas blir han raskt populær.

Fanskaren vokser til over 50 000.

De kan følge yrkeslivet hans som lastebilsjåfør – med humoristiske og hverdagslige innslag.

Med tillatelse fra Jonas’ familie kan VG presentere noen av TikTok-videoene.

Men omtrent et år etter at den første TikTok-videoen ble publisert, begynner mistenkelige og dramatiske hendelser å forfølge Jonas.

En sommerdag i 2021 blir starten på en rekke mystiske episoder som ingen i ettertid er blitt straffet for.

Jonas fisker opp mobilen og trykker på record. Han har en beskjed til følgerne sine.

Politiet mener at noen har kastet brannbomber mot bobilen som står parkert inntil verkstedet som Jonas leier. Det er en kollega av Jonas som eier selve bobilen.

Saken blir aldri oppklart, og politiet etterlyser føreren av en bil.

Overvåkningsvideoen fra verkstedet viser en person som kaster en brannbombe mot bobilen.

To måneder senere brenner en betongbil som tilhører firmaet til Jonas.

Senere etterforsker politiet om det kan dreie seg om forsikringssvindel. To personer Jonas kjenner, varetektsfengsles.

Mennene løslates. Ingen blir straffet for å tenne på bilen.

Betongbilen som Jonas hadde planer om å selge, er nå fullstendig utbrent.

Et snaut halvår senere brenner nok en bil som tilhører firmaet til Jonas. En lastebil.

Flammene sluker kjøretøyet som står parkert i den kalde februarsnøen.

På Facebook legger Jonas ut et bilde.

Halvannen uke etter brannen skriver Tønsbergs Blad om en anonym mann som er blitt overfalt på vei til jobb.

På Facebook forteller Jonas at det er han som er blitt banket opp, og at han nå får hjelp på sykehus.

Over en periode på to år skal Jonas ifølge seg selv oppleve 14 episoder med vold, hærverk, brann og vandalisering.

I et Facebook-innlegg skriver han:

«Dette marerittet er blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få.»

4. juni i år logger Jonas seg på Facebook. Han skriver et lengre innlegg om flere forsøk på brannstiftelser.

I løpet av måneden laster han opp flere overvåkningsvideoer fra hjemmet til ham og samboeren.

En video viser en ukjent person som iakttar huset, før personen med full kraft kaster en stein mot vinduet. En annen viser en mystisk person som sniker seg rundt huset med det som ser ut som en bag på ryggen.

I et Facebook-innlegg skriver Jonas:

«Om det er en skyldig som leser dette, så synes jeg dere er ekstremt feige når dette nå går utover de jeg er glad i også. Det holder nå.»

Det skjer også andre ting.

I Facebook-innlegg skriver Jonas også at noen har sprayet ned firmabilen til en kollega i Hønefoss.

Nå utlover han en dusør.

«Jeg ønsker nå å betale en dusør på 50.000 til den som først kommer med opplysninger som kan brukes som bevis for politiet, og som fører til domfellelse.»

Men dusøren løser ingenting. Bare en drøy måned senere er det blitt tagget på flere steder i Hønefoss og Hole.

Budskapet er ikke til å misforstå. Noen virker å være er ute etter Jonas.

Bare en uke senere blir nok en lastebil vandalisert.

I podkasten «Avhørt» forteller Jonas om skader i frontruten – og alle de andre mystiske hendelsene som nå for alvor begynner å skremme ham.

Ingen er så langt blitt straffet for noen av hendelsene.

Har Jonas grunn til å være redd?

Torsdag 17. august mottar en kollega av Jonas en beskjed.

Jonas varsler om bevegelsene sine i et hytteområde i Nes i Ådal, omtrent tre kvarter med bil fra arbeidslokalene til ham og kollegaen.

Da kollegaen like før klokken 17 ankommer til hytteområdet, finner han noe som umiddelbart får ham til å ringe nødetatene.

I bilen sin er Jonas Aarseth Henriksen. 30-åringen er død.

To dager senere slår politiet drapsalarm. Det viser seg at Jonas er blitt skutt.

Kort tid etter kommer det frem at eieren av hytta ikke kjente Jonas, og at det ikke var bestilt noe arbeid fra 30-åringen som blant annet drev med brønnservice.

Men for alle vennene og TikTok-følgerne utløser dødsbudskapet et skred av reaksjoner. Også personer som aldri har truffet Jonas, skriver i sosiale medier at de savner ham.

Stefaren Ivar Borgen har en appell.

Hvem var Jonas sine fiender?

Over 40 vitner er blitt avhørt. Politiet har gjort flere beslag. Men så langt er ingen pågrepet.

For å løse drapsgåten må politiet få svar på tre sentrale spørsmål:

Hva gjorde Jonas på hytta?

Hvem drepte ham?

Hvorfor ble han drept?

Torsdag 31. august skal Jonas Aarseth Henriksen bisettes fra Hønefoss kirke.

Etter seremonien skal en bilkortesje kjøre gjennom Hønefoss’ gater – i en siste avskjed slik Jonas levde store deler av livet sitt.

På veien.

