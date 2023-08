Stolt som en ... pingvin? Sir Nils Olav III kan i alle fra nå av kalle seg selv for generalmajor.

Kongepingvinen Sir Nils Olav forfremmet til generalmajor

Mandag sto den norske Garden æresvakt for pingvinen som er oppkalt etter major Nils Egelien og kong Olav V.

Kortversjonen Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde besøkte mandag dyrehagen i Edinburgh.

I løpet av besøket ble kongepingvinen Sir Nils Olav forfremmet til generalmajor.

Sir Nils Olav er maskot for Garden, en tradisjon som går helt tilbake til 1972.

Gardens opphold i Edinburgh henger sammen med deres deltagelse i Edinburgh Military Tattoo.

Ifølge kompanisersjant Fredrik Kim Gresseth er pingvinen en symbolsk representasjon for Norges vennskap med Skottland og de to landenes status som viktige allierte. Vis mer

Soldater fra tredje gardekompani i Hans Majestets Kongens Garde befinner seg i Edinburgh i forbindelse med at de skal opptre under Edinburgh Military Tattoo Edinburgh Military TattooEt show arrangert og fremført av militære enheter årlig i Edinburgh. Dette blir ellevte gangen at Garden opptrer..

Tradisjonen tro tok kompaniet turen til dyrehagen i hovedstaden for å hilse på kongepingvinen Sir Nils Olav III. Mandagens besøk var imidlertid av det mer storslåtte slaget, da pingvinen ble forfremmet fra brigader til generalmajor.

Til toner fra musikktroppen inspiserte pingvinen Garden, gjenforteller kompanisersjant Fredrik Kim Gresseth overfor VG.

– Til slutt ga gardesjefen han en hilsen og den nye graden. Sir Nils Olav gikk ganske stolt tilbake. Han skjønner at musikken er til han – han stopper og kikker, forteller Gresseth.

1 / 2 INSPISERER: Kongepingvinen Sir Nils Olav III passet på at Garden tok seg bra ut under besøket i dyrehagen. forrige neste fullskjerm INSPISERER: Kongepingvinen Sir Nils Olav III passet på at Garden tok seg bra ut under besøket i dyrehagen.

Gardens maskot

For å forklare relasjonen mellom Garden og pingvinen må vi helt tilbake til det forrige århundre. I 1972 ble nemlig en annen kongepingvin gjort til maskot for Garden under et besøk i Edinburgh.

Denne pingvinen døde i 1987, da som sersjant, men siden den gang har både navn og den stadig økende graden gått i arv.

– I Skottland er det veldig normalt å ha dyr som militære maskoter for militære avdelinger. Mange av de skotske regimentene har for eksempel en hest, og i Norge har for eksempel panserbataljonen en mink som sitt symbol. Gardens maskot er en denne kongepingvinen, forteller Gresseth.

1 / 4 Edinburgh: Garden gjorde ordentlig stas på sin egen maskot mandag. forrige neste fullskjerm Edinburgh: Garden gjorde ordentlig stas på sin egen maskot mandag.

– Viktige allierte

Det er likevel ikke rart å lure hvorfor en pingvin skal få så mye oppmerksomhet, men Gresseth kommer med en god forklaring:

– Norge har i lang tid hatt tette bånd med Skottland, også i forbindelse med motstandskampen under andre verdenskrig. Dette er en veldig ærefull måte å vise at man er viktige allierte. Det er et vennskap bak det å ha en maskot i et annet land, sier kompanisersjanten.

Navnet Sir Nils Olav er en hyllest til gardisten og majoren Nils Egelien som gikk bort i 2020 og kong Olav.

Det var i 2008 at pingvinen ble adlet og deretter stolt kunne sprade rundt i dyrehagen med «Sir» foran navnet sitt.

Aktiver kart

Deltar for ellevte gang

Selv om det var stas for både pingviner og mennesker i dyrehagen mandag, understreker Gresseth hva som er den egentlige grunnen til at Garden befinner seg i Skottland.

– Edinburgh Military Tattoo regnes som verdens største samling av militære aktører, og det er veldig ærefullt å få lov til å delta. For å holde på eksklusiviteten skal man egentlig bare få delta én gang, men dette er ellevte gangen at Garden er med, sier Gresseth.

Han legger til at en fremføring lørdag kveld, vil være det siste soldatene gjør i verneplikten.

– Dette er for å gjøre verden litt mindre, og musikk er et språk alle kan forstå, sier Gresseth.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post