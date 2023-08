VEKKER OPPSIKT: Her er et utdrag av e-posten som ble sendt ut til foreldrene.

Reagerer på Ap-stunt: Datatilsynet har mottatt flere klager

Arbeiderpartiet i Stavanger fikk kontaktlister til foreldre fra kommunen, og sendte så ut politisk reklame til foreldre på listen. – Hårreisende, sier ekspert.

Politisk rådgiver i Stavanger Arbeiderparti, Øyvind Jacobsen, anslår overfor VG at e-posten ble forsøkt sendt ut til rundt 10.000 foreldre i Stavanger kommune.

E-posten inneholder blant annet et regnestykke som skal vise forskjellene på SFO-prisene med ordfører fra Høyre og Arbeiderpartiet.







– Det er viktig at du bruker stemmeretten din for et mer rettferdig Stavanger, står det.

– Hvorfor sendte dere ut e-posten?

– Fordi det er viktig informasjon som ble sendt ut. Men vi var åpne for at noen ville reagere på e-posten. Jeg forstår at foreldre reagerer på at man kan hente ut den informasjonen, sier Jacobsen.

Han hevder at all data nå er slettet.

Øyvind Jacobsen, politisk rådgiver i Stavanger Arbeiderparti.

Det var Jacobsen som mandag 7. august ba om innsyn hos kommunen. Han ønsket å sende e-posten til foresatte som har barn i barnehagealder og 1. og 2. klasse på grunnskolen i Stavanger.

Søndag 20. august ble det sendt ut en e-post med Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og SV som avsender.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

Direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, Helene Ohm, bekrefter at kommunen mottok en innsynsbegjæring fra Arbeiderpartiet.

– Kommunen leverte en liste, som inneholder navn på skole eller barnehage, klassetrinn og gateadresse og e-postadresse til foreldre. Listen inneholder ikke navn på barna, sier Ohm til VG.

Det er snakk om kontaktinfo til foresatte for i underkant av 10.600 barn, bekrefter hun.

– Hårreisende

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Malgorzata Agnieszka Cyndecka, har aldri sett noe lignende i Norge før.

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte om dette. Jeg ble helt stum, sier Cyndecka til VG.

Malgorzata Agnieszka Cyndecka, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Arbeiderpartiet må kunne dokumentere at de hadde rettslig grunnlag rettslig grunnlagAlle behandlinger av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. for å kunne ta i bruk opplysningene de hadde fått innsyn i.

– Det er riktig å benytte seg av innsynsretten. Det gir oss tilgang til offentlige dokumenter. Men å benytte seg av en slik e-postliste til å spre politisk reklame er hårreisende, sier Cyndecka.

Hvis en behandlingsansvarlig ikke har rettslig grunnlag risikerer de store bøter.

– Vi mener det er en berettiget interesse. Utover det har jeg ingen kommentar, sier politisk rådgiver Jacobsen.

Han henviser til Personopplysningsloven PersonopplysningslovenPersonopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning, også kalt GDPR. artikkel 6 nummer 1 paragraf e og f.

Mottok e-posten

Harald Hammer, som først ble intervjuet av NRK, har barn som går i barnehage og på skole i Stavanger kommune. Han mottok e-posten søndag kveld.

– Jeg spurte andre foreldre om de hadde mottatt mailen. Det hadde de. Derfor skjønte jeg at dette måtte ha blitt sendt fra en offentlig liste. Jeg stusset over det, sier Hammer til VG.

Harald Hammer mottok e-posten søndag kveld.

Hammer, som står på 40. plass for Stavanger Venstre, har mange ubesvarte spørsmål. Han har varslet Datatilsynet.

– Noen kan si at det bare er én mail, men politiske partier burde ikke tøye strikken på denne måten. Det som har skjedd er skremmende.

Datatilsynet har mottatt fire klager fra privatpersoner knyttet til denne saken, opplyser fagsjef kommunikasjon i Datatilsynet, Guro Skåltveit, til VG.

Kjartan Alexander Lunde, 2.-kandidat i Stavanger Venstre.

2.-kandidat i Stavanger Venstre, Kjartan Alexander Lunde, reagerer sterkt på at partiene sendte ut denne e-posten.

– Jeg er rystet over at Arbeiderpartiet har gått i gang med dette. Slik det ser ut for oss, virker det ikke som at de har fulgt loven, sier Lunde til VG.

På dette svarer politisk rådgiver Jacobsen at det er umulig for han å vite hva Lunde har som bakgrunn for å mene det han gjør.

– Jeg registrer at det er mange meninger om denne saken, og jeg respekterer folk sine meninger, sier Jacobsen.