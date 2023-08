TOLV SKADEDE: Flere var fastklemte som følge av ulykken og måtte frigjøres.

Sjåføren i bussulykken i Oslo er avhørt

Han er fremdeles innlagt på sykehus, men ingen var på noe tidspunkt kritisk skadet, sier politiet.

– Politiet har avhørt sjåføren. Etterforskningen er fortsatt pågående, og politiet vil ikke kommentere innholdet i avhør av sjåføren eller vitnene, sier politiadvokat Tone Bysting i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet jobber også med å hente inn eventuell video, opplyser Bysting.

Tolv personer ble skadet da bussen kjørte inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo onsdag 16. august. Elleve av dem oppholdt seg inne i bussen, mens én var utenfor og fikk i seg røyk.

Bussjåføren er siktet for brudd på aktsomhetsplikten.

Først ble det opplyst at to personer hadde status som kritisk skadet, og én som alvorlig skadet i ulykken. Bysting sier nå at tilstanden deres aldri var kritisk.

– Tre passasjerer ble sendt til sykehus, disse ble skrevet ut dagen etter. Ingen personer ble kritisk skadet. Det er kun sjåføren som fortsatt er innlagt på sykehuset, men er ikke kritisk skadet, sier Bysting til VG.

De andre skadede ble sendt hjem fra legevakten samme kveld

Det er fremdeles ikke oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat i saken.

Politiet er også i gang med tekniske undersøkelser av bussen for å finne ut om det fantes feil ved den. Statens havarikommisjon er også involvert.

Bye sier at politiet foreløpig ikke har noen opplysninger om undersøkelsene.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen per nå, saken er fortsatt under etterforskning, sier Bysting.

