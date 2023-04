HAKEKORS: Slik så veggen på toalettbåsen på fergen mellom Mannheller og Fodnes ut, torsdag.

Fant hakekors på fergetoalett: Tegnet i avføring

Et ubehagelig syn møtte renholder Anne-Lill Slagnes da hun skulle vaske toalettene på fergen mellom Mannheller og Fodnes torsdag.

På veggen til venstre for toalettet var det tegnet et hakekors – i avføring.

– Jeg tenkte «oi, nå har jeg sett det også», sier renholder Anne-Lill Slagnes til VG.

Slagnes forteller at hun så litt avføring på gulvet, som var blitt brukt til å tegne hakekorset.

Slagnes ble nødt til å stenge toalettet, og anslår at det tok nærmere halvannen time å rengjøre toalettet igjen. Hun måtte vaske både gulvet, veggene og taket, for å sikre at båsen ble ordentlig ren igjen.

– Jeg måtte ringe og si jeg ble sen hjem, forteller hun.

Slagnes har jobbet som renholder på strekningen siden januar 2020. Hun sier hun ikke har sett noe lignende tidligere.

– Jeg tenkte litt sånn, hva slags budskap er dette her?

– Etterpå var det litt ubehagelig. Det er ikke sånn man ser så ofte.

Vurderer politianmeldelse

– Folk kan ikke oppføre seg slik.

Det sier kommunikasjonssjef i Norled, Cathrine Gjertsen, til VG. Norled drifter fergesambandet Mannheller-Fodnes, som ifølge Vegvesenet har over 2000 reisende daglig.

Gjertsen forteller at Norled vurderer å anmelde forholdet til politiet.

– Vi har mange samband, men dette er på ingen måte hverdagskost.

Fergen har ikke videoovervåkning fra området rundt toalettene, men har video fra mange andre områder på fergen. Dersom Norled bestemmer seg for å ta saken videre, vil politiet få tilgang til dette videomaterialet.

Gjertsen sier hun i løpet av sine to år i Norled, ikke har vært borti noe lignende.

