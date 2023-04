Listhaug om regjeringens Iran-politikk: − Flau

GARDERMOEN (VG) I sin tale til Frps landsmøte, sier partileder Sylvi Listhaug at Frp vil støtte Ukrainas forsvarskamp. Hun går også kraftig ut mot regjeringens håndtering av konflikten i Iran.

– Det er sterkt å se hvordan frihetselskende kvinner og menn reiser seg opp mot det kvinneundertrykkende regimet i Iran. De er villig til å ofre livet sitt for den friheten vi nordmenn tar for gitt, sier Frp-lederen.

I sin tale til Frps landsmøte, gir hun regjeringens håndtering, og dialog med Iran, slakt:

– Jeg er flau over at Anniken Huitfeldt og Norge som et av få europeiske land velger å pleie omgang med et regime som henger unge menn fra heisekraner og terroriserer og dreper kvinner som nekter å adlyde presteskapet.

– Vil støtte Ukrainas frihetskamp

I sin begynnelsen av talen til Frp-landsmøtet kom også Frp-leden med stor støtte til Ukrainas forsvarskamp.

– Å kjempe for frihet er like viktig i dag som for 50 år siden.

Ukrainerne vet hva det vil si å kjempe for friheten, med den høyeste kostnaden som finnes: menneskeliv, sier Frp-lederen.

– La meg derfor være helt tydelig: Fremskrittspartiet vil støtte Ukrainas frihetskamp helt til den er vunnet!

DESIGNKJOLE: Frp-leder Sylvi Listhaug kom i norsk designet kjole fra Undorn, da hun åpnet Frp-landsmøtet på Gardermoen fredag.

Frp feirer i helgen at det er 50 år siden partiet ble stiftet.

De ble grunnlagt av Anders Lange i 1973 som Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP), og endret navn til Fremskrittspartiet i 1977.

Listhaug drar paralleller mellom nå og da:

– Det pågår i dag, som i 1973, en kamp om hvilke styresett og verdier som skal definere verden. En kamp mellom totalitære regimer og demokratier. En kamp mellom kollektivisme og individualisme. En kamp mellom tvang og frihet, sier hun.

Slakter tredeling av permisjon

Listhaug viet også deler av talen til et angrep på tredeling av foreldrepermisjon.

– Resultatet er ofte det motsatte av likestilling. Det er at flere mødre tar ulønnet permisjon, mister inntekt og pensjonspoeng. Dette skaper økt ulikhet mellom norske familier, mellom de som har råd og de som ikke har råd til å leve på én inntekt en periode, sier hun.

– Skal vi få opp fødselstallene må vi ha mer frihet for familiene, ikke mindre. Når FrP vinner valget, vil vi skrote tredelingen av fødselspermisjonen. Permisjonen skal fordeles av familien, ikke politikere.

Hun gikk også kraftig ut mot at mange må vente på barnehageplass, fordi barnet fødes på feil tid av året.

– Nordmenn kan ikke på en side få oppfordring om å føde flere barn, og samtidig oppleve at hverdagen ikke går opp om barna fødes på «feil» tidspunkt. Du skal ikke måtte ha en mastergrad i planlegging for å stifte familie, sier hun.

Hun advarte også mot en økende trend med vold i norske klasserom, som hun snakket om en VG-sak tidligere denne uken.

FEIRER: Frp feirer 50-årsjubileum etter at Anders Lange (avbildet på veggen bak Listhaug) dannet Anders Langes parti i 1973, forløperen til Frp, som Carl I Hagen var med på å danne.

Vil skrote handelsavtale med Kina

Frp-lederen sier mest mulig frihandel er bra – men understreker at dette ikke gjelder med hvilke som helst land, og hvilke som helst varer.

– Handel er også sikkerhetspolitikk. Det har det siste året helt tydelig vist oss. Pandemien og Ukraina-krigen har vist at det er farlig å gjøre seg avhengige av udemokratiske regimer.

Hun sier Norge fortsatt kommer til å handle med Kina, men også må gjøre seg mindre avhengige.

– Det viktigste av alt er frihet, derfor må den demokratiske verden samarbeide om hvordan handelen med udemokratiske regimer skal håndteres. Første bud er å skrote arbeidet med en handelsavtale med Kina. Norge skal stå på rett side i historien – og det er ikke på samme side som diktaturer!

Når det gjelder en ny EU-debatt, som ble tema etter Erna Solbergs tale på Høyres landsmøte, avviser hun at det er noe behov for det.

FIKK STØTTE FRA SALEN: Listhaug ble avbrutt av applaus gjentatte ganger under sin tale.