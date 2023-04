Opplysninger til VG: Streiken er over

LO og NHO har kommet til enighet. Det melder sentrale kilder til VG.

Saken oppdateres!

Dermed er streiken, som startet mandag, over.

Mandag morgen gikk 25.000 arbeidere fra LO og YS ut i streik. Dette var første gang siden krigen at det ble streik i et såkalt mellomoppgjør, der partene forhandler om lønn.

Nå opplyser sentrale kilder i konflikten mellom LO og NHO til VG at streiken er over.

Derfor var det streik

Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er i konflikt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fellesforbundets hovedkrav i forhandlingene har vært økt reallønnsvekst til sine medlemmer, noe som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene. LO mener at lavtlønnede er hardest rammet av den pågående økonomiske krisen.

NHO uttalte søndag at LOs medlemmer ville fått økt kjøpekraft hvis skissen som ble lagt frem av riksmekleren hadde blitt godtatt, noe LO er uenige i.

Streiken rammer bredt – alt fra bryggerier, godteriprodusenter, industribedrifter, hotell og fergesamband blir påvirket.

Hvorfor ble det streik?

– LO krevde økt kjøpekraft for sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Kilder til VG opplyste at riksmekleren skal ha lagt frem en skisse til løsning, med en ramme på 5,2 prosent. Med en anslått prisvekt på 4,9 prosent, gir dette en reallønnsvekst på 0,3 prosentpoeng.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post