STRENG BESKJED: Næringsministeren synker ned i den myke sofaen. Sett deg ordentlig opp, er beskjeden fra rådgiveren.

Ærlig oppgjør med eget parti: − Det er aldri velgerne sin feil

OSLO STREETFOOD (VG) Arbeiderpartiet kan ikke legge skylden for dårlige målinger på noen andre, mener påtroppende nestleder Jan Christian Vestre.

– Hvem har skylden i Arbeiderpartiets fall?

Jan Christian Vestre tar en lang pause. Så snakker han fort:

– Når målingene er sånn som de er, så er det åpenbart vi som må gjøre en bedre jobb. Det er aldri velgerne sin feil når de gir klar tilbakemelding, og budskapet er oppfattet.

Om én uke blir næringsminister Vestre trolig nestleder i Arbeiderpartiet – sammen med kunnskapsminister Tonje Brenna. De tilhører begge «Utøya-generasjonen» i partiet, og blir løftet frem som to stjerneskudd i en regjering som stort sett får kritikk.

Ærlig oppgjør

I dette intervjuet sier Vestre at det er Ap selv som har ansvaret for de dårlige målingene. Og han gir sin ærlige mening om hva som må til:

Ap må snakke om fremtidens løsninger, ikke fortid og reversering

Partiet må bruke det at de styrer landet, fylker og kommuner til å gjennomføre politikk

Ap må i større grad tørre å stå i vanskelige saker

Men først må han bestille taco. Det skjer via app, og Vestre utbryter:

– Fremtiden er trådløs!

Mer om næringsministerens taco-utfordringer senere i dette intervjuet, men først: Hvem har skylden for at Arbeiderpartiet, en gang ørnen i norsk politikk, nå vil juble neste gang meningsmålingene viser stusslige 20 prosent?

PÅ VEI OPP: I bygget til høyre skal Jan Christian Vestre trolig bli Ap-nestleder om én uke.

– Ap har ansvaret

Det holder ikke å skylde på Vladimir Putin, Russlands krigføring i Ukraina og de økte strømprisene. Det er partiets eget ansvar, slår Vestre fast.

– Hvem har ansvaret? Alle sammen. Hvem har mest ansvaret? Vi som er i ledende posisjoner, sier han og fortsetter:

– Ap har ansvaret for at vi legger frem politikk som skaper begeistring, som velgerne kjenner seg igjen i og sier «yes, det er dette Norge vi vil leve i».

Ap-kronprinsen multitasker taco-tygging og strategisk analyse av hva som blir viktig for hans parti fremover:

– Nummer én: Vi må bruke mer tid på, snakke mer om og ha bedre svar på fremtidssakene. Hvilket Norge vi vil skape, som er mer rettferdig, mer klimavennlig, mer likestilt og har muligheter for alle uansett om du bor i by eller i bygd.

FINE ORD: «Trygghet» og «fellesskap» oppsummerer sosialdemokratiet godt, mener Jan Christian Vestre.

– Nummer to: Vi må tørre å stå i det, også når det er vanskelig. Vi har fått mange krevende saker på vår vakt, men det får alle regjeringer i ulik grad. Det er ikke en unnskyldning, sier Vestre og fortsetter:

– Vi må være tydeligere på at Ap er ikke noe «hopp- og sprett-parti», som hiver seg på lettvinte løsninger og har populistiske løsninger og svar. Vi må være tøffere til å stå i sånn kritikk, meg selv inkludert, når noen tar til orde for politikk som bidrar til å skape større problemer.

Så kommer nummer tre:

– Vi må bli flinkere til å utløse potensialet i at vi faktisk er det største partiet. Vi styrer Norge og vi styrer flertallet av fylkene og kommunene. Det forplikter oss til å gjennomføre sosialdemokratisk reformpolitikk for å skape og dele over hele landet, avslutter Vestre.

TACO-HEMMELIGHET: I dette intervjuet avslører Jan Christian Vestre sine private taco-utfordringer.

Reverserings-lei

Støre-regjeringen har brukt mye tid de første to årene på reverseringssakene Senterpartiet gikk til valg på, som kommune- og fylkesoppløsninger.

– Ap er på sitt beste når vi ser fremover, inviterer velgerne med på fornyelse og reformer. Skape noe bedre og alltid gå inn i fremtiden med optimisme og pågangsmot, sier Vestre.

Det er naturlig at to ulike partier har gått til valg på ulike saker – og at de må inngå kompromisser i regjering, mener han. Men:

– Vi mennesker bestemmer vår egen fremtid, og kan alltid gjøre ting bedre, sier Vestre og slår ivrig i bordet.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– For meg vekker det den politiske gløden, heller enn å snakke om det vi vil tilbake til. Sannheten er at verden går fremover hele tiden. Vi skal ikke forbindes med reversering, men fremtiden og det vi vil bygge bedre enn før.

Når tiden vår er ute, spretter Vestre opp fra den myke, lave sofaen.

– Takk for at jeg fikk spise underveis. Denne tacoen kan anbefales! sier han og fortsetter:

– Sannheten er at jeg elsker taco, så jeg må benytte de anledningene jeg får.

– Er det ikke mange anledninger til taco?

– Samboeren min er ikke så glad i taco. Men jeg jobber med saken!