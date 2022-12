KAN BLI TOMT: Ifølge flere av landets vedprodusenter kan de gå tomme for slike sekker i løpet av vinteren.

Frykter tomme vedlagre i vinter

Flere vedprodusenter landet rundt frykter tomme lagre i vinter. De kommer med en klar oppfordring til forbrukere om å bestille i god tid. Andre mener det er «plenty» med ved.

På hjemmesidene til Oslo Vedsentral opplyses det om at salget går raskt og at det trolig vil gå tomt for ved i løpet av vinteren.

Meldingen er ifølge vedselger Sveinung Skjesol basert på både erfaring og spekulasjon.

– Vi vet jo ikke hvordan været blir, men vi har gått tomme hver av de siste sesongene.

Han påpeker at Oslo Vedsentral ennå har bra med ved på lager, men at de har måttet sped på med importert-ved på grunn av økt etterspørsel.

– Det har gått veldig mye i år og salget startet veldig tidlig, sier Skjesol.

– Vi vet jo ikke om det blir ordentlig kaldt, men de som tror at det kan bli det burde bestille i god tid.

Tviler på at det går tomt

Åsmund Andersen ved Oslo Vedhandel kan fortelle at deres lagre fortsatt er fulle før jul.

– Det er plenty med ved, i hvert fall ganske bra, sier Andersen.

– Jeg tviler på at det kommer til å gå tomt i vinter, men det er ikke godt å si. Om alle de andre går tomme så sliter jo jeg også, men normalt så skal jeg ikke gå tom.

Han oppfordrer allikevel forbrukere til å være ute i god tid denne vinteren.

– Det lønner seg jo å kjøpe mens det finnes ved, sier Andersen.

– Mange tomme allerede

Øyvind Stranna Larsen er fagansvarlig i Norsk Ved, forum for landets vedprodusenter. Han er kjent med at mange produsenter allerede begynner å gå tomme.

– Mange produsenter er jo tomme for ved allerede, men Norge er ikke tom for ved. Så er jo spørsmålet hvordan vinteren utvikler seg. Om vi fortsatt får høye strømpriser og ikke minst lave temperaturer, da vil mange flere gå tomme, sier Larsen.

Han frykter derimot ikke at det vil gå tomt i markedet.

– Vi har heldigvis svært mange vedprodusenter fordelt over hele landet. Det er også noen som har mulighet for kunstig tørking av ved, sier Larsen.

– Ved hjelp av kunstig tørking kan mange produsenter få ved ut til kunden i løpet av omtrent 14 dager.

Les Larsens tips for å skaffe seg rimelig ved til vinteren:

Info Larsens tips til forbrukere: Kjøp direkte fra vedprodusenten Går man gjennom forhandlernett, nettselskaper og lignende så skal de også ha sin fortjeneste. Jo nærmere man er vedprodusenten, jo rimeligere ved vil man få. Hvis man kjøper ved direkte fra en vedprodusent vil man ha mulighet for å hente veden selv. Ellers må man også betale for kjørekostnader og lønn til de som skal levere. Kjøp større sekker Småsekker på eksempelvis 40 liter og 60 liter gir større energikostnad for kunden enn når man kjøper storsekker på 1000 liter og større. Småsekkene krever mye mer manuelt arbeid enn storsekker. Ved bruk av småsekker må blant annet vedkubbene stables manuelt i sekkene. Produseres det i storsekker kjøres vedkubbene rett fra vedmaskinen og over i storsekken, logistikken er mye mer effektiv for vedprodusenten som da får noe mindre kostnader. Spør om pris per kilowattime Det er store prisvariasjoner på nettet, og det kan være vanskelig å finne ut hvilken ved som er rimeligst siden det ikke alltid blir gitt nok informasjon. Alle forbrukere bør derfor spørre om prisen per kWt på veden de kjøper. Da får de et helt objektivt sammenligningsgrunnlag, uansett hvilke treslag de kjøper og hvor store sekkene er. Vis mer

Larsen har inntrykk av at det selges betydelig mer ved i år enn tidligere.

– Våre medlemmer rapporterer om et veldig stort vedsalg i år, som begynte allerede i januar og februar, sier Larsen.

– Allerede på denne tiden i år begynte vi i Norsk Ved å legge ut meldinger på vår nettside til produsenter med oppfordring om å produsere mye. Vi oppfordret også forbrukerne til å bestille ved tidlig.

Årsaken til dette var ifølge Larsen at det var lite snø i fjellene, som ville medføre dårlig oppfylling av vannmagasinene. I tillegg kom høstens høye strømpriser og lave temperaturer.

DYRERE: Disse vedkubbene vil koste mer enn i fjor hos de fleste av landets forhandlere.

Økte priser

I juni måned gjennomførte Norsk Ved en årlig undersøkelse om pris på ved som da hadde blitt satt til tørk. Her svarte 80% av medlemmene at de hadde valgt å øke prisene med omtrent 15% fra året før, ifølge Larsen.

Utover vinteren vil prisene øke videre, opplyser han.

– Nå som vi kommer utover vinteren så må jo produsentene sette veden innendørs. De kan ikke levere ved som er nedsnødd. Da må de også ha ekstra betalt for transport og ekstraarbeid, samt lagringskostnader. De som driver med kunstig tørking må også øke prisene på grunn av økte elektrisitetskostnader, sier Larsen.

– Det blir dyrere ved nå utover vinteren enn om man bestilte tidligere i år.