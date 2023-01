NYTTÅRSFEIRING: En folkemengde ringer det nye året inn i Tokyo ved midnatt lørdag.

Japan betaler familier 75.000 kroner per barn for å flytte ut av Tokyo

Japanske myndigheter frykter jordskjelvfare og overbefolkning i hovedstaden. Nå forsøker de desperat å gi folk et incentiv til å flytte.

Storbyeregionen Tokyo huser i dag i overkant av 38 millioner mennesker. Det mener myndighetene er for mange.

I 2019 kom Japans hovedkvarter for jordskjelvforskning nemlig med en nedslående nyhet: Tokyo har 47 prosent sjanse for et kraftig jordskjelv i løpet av de neste 30 årene.

Myndighetenes frykt ble en ytterligere realitet i oktober da et jordskjelv med styrke på 6,1 rammet Japans hovedstad.

Derfor iverksetter de nå drastiske tiltak. Bestikking er stikkordet.

Familier i Japan vil bli tilbudt opptil én million yen, eller omtrent 75.000 norske kroner per barn for å flytte ut av Tokyo i et forsøk på å redusere overbefolkningen i hovedstaden, skriver blant annet DailyMail.

STORBY: Tokyo regnes som verdens største by etter innbyggertall (SSB).

Den nye ordninger trer i kraft neste april ifølge Japan Times.

Myndighetene ønsker å friste folk vekk i frykt for at for stor andel av landets økonomi og befolkning er konsentrert på ett sted.

Innbyggere i Tokyos 23 urbane distrikter og pendlere fra områder rundt, med barn opp til 18 år kvalifiserer for utbetalingen.

Kriteriet er at de må flytte utenfor byen eller fjellområdene i regionen og bo og jobbe der i minst fem år.

Dette er ikke første gang landet har forsøkt å få innbyggerne til å forlate hovedstaden, men så langt har det ikke vært noen rungende suksess.

Ifølge Japan Times har bare 2381 benyttet seg av en lignende flytteordning siden 2019 – den gang ble de tilbudt 300 000 yen (litt over 20.00 NOK).

700 000 yen senere håper Japan nå at flere vil vurdere flyttepakken.