LITEN BY: Ordfører Kjell Neergaard forteller at han gjerne snakket med det avdøde ekteparet hvis han møtte dem i Kristiansund sentrum.

Ordfører etter dobbeltdødsfall i Kristiansund: − Lufta gikk ut av meg

KRISTIANSUND (VG) Ordfører Kjell Neergaard kjente selv ekteparet i 70-årene som døde i Kristiansund fredag. Han forteller om et lokalsamfunn i sjokk.

Kortversjonen Ektepar i 70-årene funnet med skuddskader i Kristiansund fredag.

Mannen ble funnet død i huset, kvinnen døde senere på sykehus.

Politiet tror ikke at andre har vært involvert i hendelsen.

Ordfører Kjell Neergaard beskriver et lokalsamfunn i sjokk. Han kjente selv ekteparet. Vis mer

– Det er tungt. Selv om de ikke var nære venner, så vet jeg godt hvem det er, sier Neergard.

Han møter VG lørdag formiddag, mindre enn 24 timer etter at politiet først meldte om en «alvorlig hendelse» i Kristiansund.

Etter hvert skulle det vise seg at et eldre ektepar var funnet med skuddskader. Mannen ble funnet død inne i huset, mens kvinnen ble funnet utenfor huset og kjørt til sykehus. Kort tid senere ble hun erklært død.

– Folk er dypt rystet og i sjokk. Du finner ikke ordene, man blir litt satt ut, forteller Arbeiderparti-ordføreren.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at andre har vært involvert i hendelsen, opplyste politiet fredag.

ETTERFORSKER: Krimteknikerne var fredag kveld på adressen der ekteparet ble funnet med skuddskader.

Huset der ekteparet ble funnet ligger i en blindvei i et stort nabolag i nærheten av sentrum av Kristiansund. Lørdag formiddag er politiet og brannvesenet på plass og jobber på adressen.

– Vi er i sjokk. At noe sånn kunne skje her. Det er så tragisk, sier en som bor i området.

Flere av personene VG snakker med beskriver det som et fredelig nabolag hvor «alle kjenner alle» og hilser på hverandre når man møtes.

Det er kort vei til både skole og barnehage, og i vårsolen går naboer tur med hund og barn.

– Det har aldri vært noe tull eller bråk her, sier en annen.

JOBBER PÅ STEDET: Politiet jobber på funnstedet lørdag ettermiddag. Brannvesenet er også på stedet.

– Umulig å sette seg inn i deres situasjon

Ordfører Neergard forteller at ekteparet var kjent for mange i byen.

– Det er to godt voksne mennesker som har levd et langt liv i byen, som har bodd her hele tiden og drevet virksomhet. Da vet folk hvem de er.

Ordføreren sier at hele byen er preget, men at tankene særlig går til det avdøde ekteparets barn og barnebarn.

– Det er helt umulig å sette seg inn i deres situasjon.

– Så er det personen som fant vedkommende i hagen som sikkert også fikk et sjokk og som sikkert også trenger oppfølgning.

Neergaard oppfordrer innbyggerne i Kristiansund til å snakke sammen og støtte hverandre etter dødsfallene.

SJOKK FOR LOKALMILJØET: – Det er flere som har gått forbi her nå og stoppet opp for å si hvor forferdelig dette er. Alle tenker på de som sitter igjen, barn og barnebarn og andre.

– Blir i sjokk

For ordføreren selv ble det en krevende dag på jobb fredag.

– Jeg fikk først via media at det var en alvorlig hendelse. Vi fikk jo fort klarhet i at dette var noe veldig alvorlig. Så du blir i sjokk, sier Neergaard.

Kvelden gikk med på intervjuer med en rekke medier.

– Da de siste var over etter midnatt gikk liksom lufta ut av meg.

Kommunen har satt ned et kriseteam som skal være tilgjengelig for de pårørende døgnet rundt dersom de har behov for det.

