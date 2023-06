BLIR HJEMME: FN har vist sin interesse, men Erna Solberg vil satse i Norge.

Erna: Derfor blir jeg i Norge

HAUGESUND-HARDANGER-AUSTEVOLL (VG) Erna Solberg forteller i dag at hun har sagt nei til flere internasjonale toppjobber hun kunne tenke seg å ta – men kom til at hun i stedet vil forsøke å bli statsminister igjen.

Kortversjonen Erna Solberg har avslått å bli med i racet om flere internasjonale toppjobber. Hun vil i stedet blir statsminister igjen i Norge.

Solberg har fått tilbud om å stille som kandidat til sentrale jobber i FN og store globale organisasjoner, men velger å fokusere på norsk politikk. Vis mer

Hun har sittet på Stortinget siden 1989, vært Høyre-leder siden 2004 og statsminister i åtte år, fra 2013 til 2021.

Da hun tapte valget og Jonas Gahr Støre overtok som statsminister for snart to år siden, var det mange som trodde 62-åringen fra Bergen ville kaste inn håndkleet – og forsvinne ut av landet, til en internasjonal toppjobb.

Det har hun fått tilbud om, men hun har takket nei.

– Jeg blir i Norge fordi jeg har mer å gjøre i norsk politikk. Selv om jeg engasjerer meg i mange store globale spørsmål, så er det å drive politikk for å gjøre Norge bedre, er det viktigste.

Hun har i dag to sentrale verv i FN, som pådriver for FNs bærekraftsmål og som leder av et høynivåpanel som jobber med finansiering av utvikling.

Men heltidsjobb er ikke aktuelt.

– Det er viktig å videreføre Norges aktive rolle i verden, men det blir ikke jeg som reiser ut for å bidra til det. Det er vel så mange ting i Norge som engasjerer meg. Derfor blir jeg i Norge.

KUMLE TIL BESVÆR: Erna Solberg fikk servert komle til middag ved Røvær Kulturhotell. Hun innrømmet gladelig at kumle ikke er hennes favoritt, men kjøttet, pølsen og mosen ble spist opp.

– Spennende jobber, men..

Hun vil ikke si hvilke konkrete stillinger hun har vært aktuell for, men sier det har vært flere, også i FN-regi.

– Jeg har blitt spurt om å være kandidat til flere jobber i verden, både innenfor FN-systemet og store globale organisasjoner. Det hadde vært spennende jobber, innrømmer hun.

– Men jeg kom til at det er mer spennende å jobbe med norsk politikk.

– Det er ikke din mann, Sindre, som har sagt nei?

– Nei, han tror jeg han hadde syntes at det hadde vært fint, men han er enig i prioriteringen og at han ser at jeg fortsatt har mye igjen å gi i norsk politikk.

Solberg er på en tre dagers valgkamptur på Vestlandet, for å innlede valgkampen og for å markere at det lørdag bare er 100 dager til kommunevalget 11. september. Buss i tre dager.

UT PÅ TUR: Solberg har kruset gjennom Vestlandet i strålende sommervær. Her ved Skjerholmane ferjekai på Stord, ventende på ei ferje.

– Feil retning

– Hva er de viktigste årsakene til at du mener Støre bør være statsminister i kortest mulig tid?

– Jeg mener vi har bedre politikk for de utfordringene Norge står overfor. Jeg mener mye av deres politikk fører oss i feil retning, når det gjelder å bevare velferden i fremtiden. Og for mange viktige næringsveier blir vekstmulighetene hemmet. De øker skattene for å øke de offentlige utgiftene.

Hun peker på en stor og viktig sak som virkelig skiller Høyre og Ap.

– Vi kan ikke løse de store sakene fremover, uten å ta i bruk gode krefter både i det offentlige og private. Regjeringen nedlegger gode private tilbud i sin kamp mot privatdrevet velferd. Det offentlige skal ha hovedansvaret, men ikke bare, private må slippe til.

NY FJORD-GLEDE: Denne installasjonen utenfor Rosendal, midt i Hardangerfjorden, er noe av det som har imponert Solberg mest under Vestlandsturen. Det er et presentasjonssenter av laks og oppdrett, som Eide Fjordbruk har bygget.

Må tenke ved tap

– Du har to nestledere i rette alder, som snart kan ta over: Er du ikke redd for å stå i veien for nødvendig fornyelse, hvis du skal rule i partiet til 2029?

– Jeg forsøker å gi mer ansvar til andre. Folk spør meg hvorfor jeg ikke står i alle debatter. Det er fordi mange kjenner meg og da mener jeg at det er viktig at andre ansikter får vise seg og blir mer kjent.

– Er det naturlig å slippe til andre som partileder i 2025, hvis dere ikke vinner valget og Støre fortsetter som statsminister?

– Det vil i hvert fall være naturlig at vi begynner å tenke på at tiden da kan være inne for et skifte.

GARANTISK SOLBERG: Solberg gir en 92 prosent-garanti.

Utvannet garanti

– Så det kan bli «Jeg varsler at jeg går av» på valgnatten i 2025 hvis det fortsatt blir rødgrønt flertall?

– Det kan jeg garantere deg at det ikke skjer. Valgnatt-dramatiske uttalelser er ikke min måte å gjøre ting på. Jeg tenker at man må sette seg ned og gjøre opp status i ro og fred etter en milepæl. Et valg er en milepæl.

Hun tenker seg om i to sekunder og vanner ut garantien med åtte prosent.

– Det er rundt 92 prosent sikkert at du ikke vil få høre meg si det valgnatten ved et valgnederlag. Men det vil ikke skje. Fordi jeg skal bli statsminister igjen.