OPP: Føler du at det har blitt dyrere å kjøpe frukt? Det har det.

Det er blitt FRUKTELIG dyrt!

Nå koster det 15 kroner for en stor appelsin, åtte kroner for en pære og en femmer for et grønt eple. Fruktprisene har føket i været.

Kortversjonen Fruktprisene i Norge har økt betydelig de siste månedene viser eksempler innhentet ved hjelp av Æ og Trumfappene.

Hovedårsakene til prisøkningen er svak kronekurs, økte produksjonskostnader, krevende værforhold i Spania og Italia samt tidligere kampanjer.

Kjedene sier de ikke har økt marginene på frukt og grønt.

Kundene kan miste grepet om hva produktene egentlig skal koste, mener professor ved NHH. Vis mer

Pærer, appelsiner og ananas er blant fruktene som har gått kraftig opp.

Pærer. I november kostet en kilo pærer 24,90 kroner på Rema, og tidligere i mai var prisen 32,90. Tirsdag denne uken måtte du ut med 39,90. Det er en prisøkning på henholdsvis 60 og 21 prosent. Også hos Kiwi kostet pærene tirsdag 39,90 kroner. I desember var pærene nesten 15 kroner billigere hos Kiwi, nemlig 24,98 kroner kiloen.

FRISTER DET? Kanskje ikke like mye når du vet at det koster 8 kroner per pære med dagens priser.

Appelsiner. Tirsdag kostet en kilo appelsiner i løs vekt 39,90 kroner både hos Kiwi-butikken og Rema-butikken vi sjekket, mens Coop Prix tok 43,90 kroner. I store deler av januar kunne man kjøpe premium appelsiner på Rema til 14,90 kiloen. Den 8. november var prisen 29,90 før den sank til 26,80 kroner åtte dager senere. Dagens pris er 168 prosent høyere enn i januar og 49 prosent høyere enn Rema-prisen 16. november. I slutten av april kostet appelsinene 32,88 kroner per kilo hos Kiwi, tirsdag var prisen altså 21 prosent høyere.

GODE: Men dyre.

Ananas. I slutten av november kostet en ananas 29,90 kroner på Rema og i slutten av desember var prisen 32,90. Tirsdag kostet ananasen 34,90 kroner. Sammenlignet med prisen i november har prisen økt 17 prosent.

Også Kiwi tar nå 34,90 for en ananas.

ANANAS: Også prisen på ananas har skutt i været.

Epler. I slutten av november fikk man kjøpt grønne epler hos Kiwi til 26,92 per kilo, mens prisen var 32,91 den 15. november i fjor. I januar derimot, var prisen nede i 26,90 kroner per kilo hos Kiwi. Grønne epler i løsvekt – Granny Smith – kostet tirsdag 29,90 hos både Rema og Kiwi og 32,90 hos Coop Prix.

I desember fikk man kjøpt røde epler og norske epler hos Kiwi for 24,90 kroner kiloen for begge slagene. Dette er riktignok en annen type epler, men det er dog ikke epler og pærer vi sammenligner.

Tallene vi har brukt baserer seg på kvitteringer i Æ-appen og Trumf og er uten rabattene som følger med disse.

PRISENE SVINGER: Nå koster det 29,90 kroner for grønne epler hos både Rema og Kiwi. I november var de faktisk dyrere – 32,90 – hos sistnevnte.

– Vær og svekket kronekurs

Så hvorfor går alt til himmels? Nedenfor kan du lese kjedenes og fruktgrossisten Bamas forklaringer.

Dette sier Coop:

– Hovedårsaken er de krevende værforholdene som har vært i Spania og Italia over lengre tid, som har ført til utfordringer når det gjelder tilgang og kvalitet på frukt og grønnsaker. Dette sammen med økte produksjonskostnader, og ikke minst en betydelig svekket kronekurs, har ført til økte priser, kommenterer Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef hos Coop.

HANDLEKURVEN: Denne kurven med tre frukter kostet tirsdag 23 kroner hos Coop Prix.

– Så har vi også akkurat lagt bak oss en periode med tøff priskonkurranse inn mot påske, som var den tøffeste på mange år, og at prisene nå normaliserer seg er helt vanlig, legger han til.

Rema: Januarkampanje på appelsiner

Også Rema trekker frem den puslete norske kronen. Men viser til at det var tilbud på appelsiner på nyåret.

– I januar og før påske var appelsiner på kampanje så disse prisene kan ikke sammenlignes. Siden vi ikke produserer appelsiner i Norge, er dagens priser sterkt påvirket av kronekursen, kommenterer Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes.

– I tillegg er det mindre tilgang på frukt i Europa i sesongovergangen som bidrar til en høyere pris fra leverandør, legger hun til. Rema opplyser at de ikke har økt sine marginer som følge av denne prisoppgangen.

Det samme sier Kiwi.

GRAPEFRUKT: Pris for alle praktiske formål – 20 kroner stykket.

– Vi har ikke økt marginene på frukt og grønt, faktisk tvert imot. Vi får nye innpriser fra leverandør hver uke, og prisene på frukt og grønt har økt som følge av svak, norsk krone, råvaretilgang og andre økte kostnader i verdikjeden, skriver Kristine Aakvaag Arvin, Kiwis kommunikasjonssjef, i en e-post til VG.

Fruktgrossisten Bama, som blant annet eies av Norgesgruppen og Reitanfamilien, viser også til den svake norske valutaen.

– Prisene på importert frukt påvirkes først og fremst av den svake kronen. Deretter handler det om mindre tilgang på frukter som eple, pære og appelsin nå i sesongovergangen fra Europa til Sør-Amerika og Sør-Afrika, skriver kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i en e-post.

– For tiden påvirkes prisene også i langt større grad av kostnader for alt fra frø og elektrisitet til emballasje, arbeidskraft og transport enn vi har sett historisk, legger Gulbrandsen til og peker på at det er kjedene som setter pris i butikk.

– Dersom vi sammenligner med samme periode i fjor, ligger prisøkningen på frukt og grønt under generell prisstigning når vi ser bort ifra valutaeffekten.

– Kunder blir svimle

Professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener tidligere kampanjer er et reelt argument for at prisene nå er høyere. Det samme er kostnadsøkninger, svak valuta og det har vært logistikkproblemer med å få varene frem til kundene i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina.

– Men samtidig flytter kjedene prisøkningene fra område til område slik at de totalt sett beholder lønnsomheten. Dette gjør at vi som kunder blir svimle og mister den presise oppfatningen av hva en kneip eller kilo druer egentlig koster, sier han til VG.

På den måten, mener Andreassen, skapes det et belte med «akseptable» priser, fra en nedre grense hvor vi mener det er billig, og opp til en øvre, dyr grense.

– Alt mellom disse punktene oppleves som akseptabelt. Jeg er så slem at jeg mener dette er en bevisst strategi fra aktørene. Man mister fotfestet med hensyn til hva ting skal koste. Vi konsumenter orker ikke kjøre over hele byen for å sammenligne priser, avslutter Andreassen.