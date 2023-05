CAMPING: I nærheten av Grindafjord Feriesenter skjedde hendelsen.

Datteren fikk glovarmt vann over seg: − Jeg forsto at det var blodig alvor

Campinghelgen til Leif Harald Opedal og familien tok en brå vending. Nå ønsker de å advare andre foreldre.

– Jeg forsto at det var blodig alvor, det gjorde jeg rimelig fort. Jeg hørte det på skriket. Men hvordan du føler det ... Jeg tok hånd om henne og sprang for livet, forteller Opedal.

På en lekeplass ikke langt fra der familien har sitt tilholdssted på campingen i Tysvær, lekte en flokk med unger vannkrig sist søndag. Det var da han hørte datteren (5) skrike.

– Jeg hoppet over gjerdet fra plassen vår og løp bort til der alle ungene lekte. Hun ropte at det var varmt, og jeg så hun var våt. Så jeg rev av henne klærne, fikk henne inn i dusjen og spylt henne med lunket vann, forteller Opedal.

– Kraftig forbrenning

Jenta hadde fått varmt vann over seg. Opedal forteller at folk strømmet til og at både ambulanse og politi også kom til stedet.

Politiet fikk melding like før klokken 13, fortalte operasjonsleder Olaug Bjørnsen til VG i helgen. Hun sa da at de ikke kunne kommentere hendelsesforløpet, men at de ville foreta tilrettelagte avhør av barna.

Til Haugesunds Avis opplyste Bjørnsen at det tydet på at det hele hadde vært et uhell. Operasjonslederen fortalte også at de hadde sikret seg video fra stedet. Kollega og operasjonsleder Victor Fenne-Jensen, opplyste til avisen at de har opprettet sak.

Politiadvokat Silje Jansen sier til VG at dette er en tragisk sak.

– Det er en tragisk sak med barn involvert. Det har blitt opprettet an straffesak på grunn av at det er en alvorlig hendelse, men siden den mistenkte er under 15 år, vil han ikke bli straffeforfulgt, sier Jansen.

Hun legger til at de ikke er kjent med at det foreligger en relasjon mellom de to barna.

Etter hendelsen ble mor, far og datter ble fraktet til Haugesund sykehus, før mor og datter ble fløyet til Haukeland.

– Med en gang vi kom til Haukeland, så ble hun lagt i narkose og fikk sårstell. Hun er bandasjert og bandasjen skal være på i en uke, før de tar den av igjen og ser hvordan det ser ut. Først da vet vi mer. Nå går vi bare og venter på at den dagen skal komme, forteller Opedal og legger til:

– Siste status før de bandasjerte var at cirka ni prosent av kroppen hadde fått kraftig andregrads forbrenning.

Etter den skremmende hendelsen på campingen ønsker foreldrene å takke campingeiere og andre som har vært støttende og hjulpet til både under hendelsen og i ettertid.

ALVORLIG: Leif Harald Opedal og Aina Corinne Opedals campingtur ble ikke slik de så for seg.

– Så gærent kan det gå

Samtidig ønsker de å gjøre andre foreldre oppmerksomme på det som har skjedd.

– Vi har blitt fortalt av andre at det går en «challenge» «challenge» En utfordring. på nett. Vi har ikke sett det, så vi vet ikke, forteller Opedal.

Han viser blant annet til at de har blitt gjort oppmerksomme på at det hele skal ha blitt filmet.

Politiadvokat Silje Jansen bekrefter at de har fått opplysninger om at hendelsen kan ha sammenheng med en «challenge» Hun sier de vil undersøke dette videre.

– Vi har avhørt vitner, snakket med gutten og sikret en video, sier Jansen.

Hun vil ikke si om dette er video fra en telefon, et overvåkningskamera eller et annet type kamera.

– Av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke kommentere dette.

Livet til datteren på fem har nå blitt satt på vent, for noe som kunne vært unngått, forteller Opedal. Datteren skulle tirsdag ha besøkt barneskolen for første gang. Hun går glipp av avslutningen i barnehagen og at det er usikkert om hun får badet i sommer.

– Det er derfor vi har lyst til å belyse dette, så foreldre rundt omkring er klar over dette, og at ungene kan få seg en prat om at så gærent kan det faktisk gå.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post