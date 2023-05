Enige om ny aldersgrense på energidrikk

Det er flertall på Stortinget for å innføre et forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år, skriver TV 2.

NTB

Bård Hoksrud, som er helsepolitisk talsperson i Frp, er uenig i forbudet.

– De fleste butikkene har satt sine egne aldersgrenser. Det mener jeg har vært en god ordning, men vi har en regjering og partier her på huset som er opptatt av å regulere og innføre forbud, sier Hoksrud til TV 2.

I helse- og sosialkomiteens innstilling til ny folkehelsemelding er det et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Rødt, opplyser Frp til TV 2.

Tidligere tirsdag ble det også flertall på Stortinget om et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år.

