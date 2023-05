EGNEDE FORHOLD: Det blir gode muligheter for en utepils eller en brus i det fine været frem mot helgen, om du bor i Sør- og Øst-Norge.

Her blir det knallvær denne uken

På onsdag kan det bli opp mot 25 grader på Sør- og Østlandet, mens det i Troms og Finnmark kan bli snø og sludd.

Uken vi går inn i blir en med store værmessige kontraster. Temperaturene skal opp mot 25 grader på onsdag fra Kristiansand til Oslo, særlig et lite stykke inn fra kysten. Det er også gult farevarsel i påvente av at det skal komme nedbør.

– Det er bare å finne frem solkremen og solbrillene, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG.

Slik ser onsdagen ut følgende steder i Sør-Norge:

Oslo: 25 grader og strålende sol

Skien: 25 grader og strålende sol

Kristiansand: 25 grader og delvis skyet

Vakthavende meteorolog i StormGeo tror at det kan bli enda et knepp varmere, og at tempen enkelte steder kan komme helt opp i 30 grader.

– De modellene som gir 25 pleier å underdrive litt. Solen er veldig sterk nå og noen steder i innlandet kan jeg tenke meg at det kommer til å ligge mellom 25 og 30 grader. Men sannsynligheten er nok større for at det blir nærmere 25 enn 30, sier Olav Erikstad til VG om onsdagens varsel.

Han forklarer at det ligger et høytrykk over Nord-Europa og at det lille vinddraget fra nord dempes onsdag slik at det blir vindstille og få skyer.

– Derfor spretter temperaturen opp, forklarer Erikstad.

Ut fra modellene ser det ut til at landene lenger sør i Europa får ettermiddagsbyger på onsdag, og da synker temperaturen. München ligger an til 20–25 grader, Praha rundt 25 og Barcelona 20–25.

– Hvordan blir helgen seende ut?

– Det blir noe lavere temperatur torsdag og fredag med temperaturer over 20 grader. Den siste prognosen tyder på at det skal bli ganske varmt igjen, men det er fortsatt usikkert om de ender opp på rundt 20 grader eller 25 grader, sier vakthavende Martin Granerød ved Meorologisk institutt.

Dette er temperaturer de må se langt etter i Nord-Norge. Der er det meldt ekte høstvær som følge av et lavtrykk i Norskehavet.

– Det blir mye skyet vær med perioder med regnbyger. Onsdag kveld og på torsdagen kan det komme snø langt ned i terrenget, nesten ned i fjæresteinene i Troms og Finnmark. I Nordland kommer det som regn, sier meteorologen.

Dette været kan vare godt inn i neste uke.

– Det er store forskjeller i den uken vi kommer inn i. Det kan bli 25 grader i sør og snø og sludd i nord, sier Granerød.

I Midt-Norge er det meldt skyet vær med temperaturer rundt ti til 15 grader. På Vestlandet blir det flere dager med regn før det blir gradvis stigende temperatur. I Bergen topper temperaturen seg på søndag med 18 grader.

– Det er Sør- og Østlandet som stikker av med det beste været. De aller fleste der kommer til å ha en strålende siste del av våren og begynnelsen på sommeren, sier Granerød.

Olav Erikstad hos Storm Geo minner om at solstrålingen nå er like sterk som i slutten av juli.

– Det føles varmere i juli fordi havet er varmt, men det som skader huden er selve solstrålingen. Det er lett å glemme at solen er veldig sterk i begynnelsen av juni også.

Men selv om det er varmt både innaskjærs og utaskjærs er det ikke noe imot hva folk kan vente seg i Kairo. Det er riktignok et annet kontinent, men der, forteller Erikstad, viser modellene at det skal bli 38 grader på onsdag og 44 på torsdag.