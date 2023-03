Aktiver kart

Tog kjørte inn i snømengder – passasjerer står fast

Passasjerene hjelper til med måking etter at Meråkerbanen kjørte inn i snøen.

Mellom 15 og 20 passasjerer står fast etter at et tog har kjørt inn i store snømengder på Meråkerbanen lørdag kveld.

Både passasjerer og ansatte har vært ute og måket, skriver Adresseavisen.







Pressevakt i Bane Nor, Dag Svinsås, forteller til VG at de fikk melding om hendelsen klokken 18.40. Han forteller at like før klokken 21.30 ankom en maskin på stedet som skal bistå med snømåkingen.

– Det er snøfokk som man har kjørt inn i. To passasjerer og lokfører har vært ute og spadd, sier Svinsås.

Han forteller at Bane Nor har oransje beredskap og at de har patruljert strekningen, men at på grunn kraftig vær har det samlet seg opp snø på sporet.

– Men det virker som om det er ganske mye snø, så har det egentlig så mye for seg at de er ute og spar?

– Der er vi nok av samme oppfatning, svarer Svinsås.

Han forteller at enten vil snøen bli fjernet i den grad at toget kan fortsette sin planlagte rute, eller så vil toget måtte rygge og sette av passasjerene.

– Jeg skjønner at dette ikke er stedet de vil tilbringe lørdagskvelden.