Karin Arnesen Hamnevoll i Alta er kritisk til nedskjæringer av fødetilbudet.

Strid om fødetilbud i Oslo: − Kan jo tenke at søringan er heldige

Kampen for ABC-enheten i Oslo fortoner seg annerledes, når det er 14 mil til nærmeste sykehus og veien til fødeklinikken ofte er vinterstengt.

– Vi kan jo tenke at søringan er heldige, sier Karin Arnesen Hamnevoll (41) til VG.

Nibarnsmoren i Alta har satt tre barn til verden på sykehuset i Hammerfest, 14 mil hjemmefra. E6 kan være stengt inntil 30 døgn hver vinter.

– Kvinner sørpå kan kjøre hit eller dit, vi har bare ett sykehus. Det er ikke behagelig å ligge fastspent i ambulansen i to timer mens fødselen pågår.

Hamnevoll er gruppeleder i Alta KrF. Hun understreker at hun unner alle kvinner god fødselsomsorg.

– Men tilbudet skjæres ned over en lav sko. Oppfølgingen under svangerskapet er blitt dårligere og vi skal raskest mulig ut etter fødselen. Det er veldig trasig.

Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør for Oslo universitetssykehus.

Helgestenger klinikken

Sykehusdirektøren i Oslo har tidligere sagt at han mener det er feil prioritering at Ullevåls ABC-enhet skal få såpass mye oppmerksomhet fra spesialisthelsetjenesten.

«Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål hageby», uttalte OUS-direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Ordene falt i et lukket møte med Marit Kristine Vea og to andre Venstre-politikere i august – og det handlet om ABC-enheten ved Ullevål sykehus.

På grunn av jordmormangel skal Norges mest kjente klinikk for naturlige og medikamentfrie fødsler stenges i helgene i seks måneder fremover.

– Å kalle det et slags luksustilbud for vestkantkvinner er urimelig, sier Vea.

Anja Cecilie Solvik i spissen for Bunadsgeriljaen foran Stortinget 14. mai 2019.

Bjørn Atle Bjørnbeth påpekte at ABC-klinikken benyttes av en liten gruppe fødende som «er friske, har god helse og kan godt norsk» og fyrte løs:

– Det er ingen riktig prioritering at denne gruppen på 5 prosent skal få vesentlig mer oppmerksomhet fra spesialisthelsetjenesten enn majoriteten på 95 prosent.

Nå får sykehusdirektøren svar på tiltale.

– Vi mener det som skjer med ABC-klinikken er symptomatisk for det som skjer med fødetilbudet i alle helseforetakene, sier Anja Cecilie Solvik til VG.

Hun grunnla Bunadsgeriljaen og var tidligere daglig leder for aksjonen, som kaller seg et folkeopprør for et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

– Rakt utfor stupet

Solvik mener helseforetakene tar bort ressurser fra fødeavdelingene, for så å klage over rekruttering og svekke tilbudet ytterligere.

– Fødselsomsorgen er i ferd med å gå rakt utfor stupet. Tilbudet fragmenteres, kvinner skal sent inn og raskt ut. Flere får depresjon og inngrep øker.

Solvik viser til at fødeavdelingen i Kristiansund stenges, at Gjøvik og Elverum nedlegges når storsykehuset i Innlandet bygges på Moelv og at Sandnessjøen og andre fødeavdelinger planlegges sommerstengt i flere måneder.

– Respektløst

– Det er økonomien som rår. Men helsetilbudet bør styres av andre prinsipper. Beredskap og omsorg koster, det må samfunnet ta seg råd til.

– Men har ikke sykehusdirektøren et poeng?

– Å snakke om ABC-klinikken som et tilbud til vestkantkvinner, er tullsnakk. Dit kommer kvinner fra hele regionen. Det er respektløst og frekt, sier Solvik.

Bjørnbeth har sagt at ordvalget i det lukkede møtet var en spissformulering.

Mange demonstrerte for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg foran Stortinget 27. april i år.

– Det er velkjent retorikk å sette pasientgrupper opp mot hverandre. Men tilbudet blir ikke bedre av at alle får det verre, sier Solvik.

Hun viser til folk som sier at Kristiansund bør slutte å syte, fordi reisen er enda lenger for kvinner som skal føde i Finnmark.

– Kutt i fødselsomsorgen er et nasjonalt problem. Når mindre fødetilbud legges ned, blir det større press på klinikker i nærheten, sier Solvik.

– Rettferdige prioriteringer

Bjørnbeth skriver til VG at sykehusets jobb er å gjøre mest for dem som har de største helsebehovene, og at de arbeider med prioriteringer hver dag.

– Det er ikke å sette pasientgrupper opp mot hverandre, men å arbeide for å skape åpne og rettferdige prioriteringer i sykehusene gjennom demokratisk fastsatte kriterier. Det forsøker vi å gjøre i denne saken, som vi gjør i alle andre saker ved alle klinikkene i sykehuset, skriver sykehusdirektøren i Oslo.

Satser 199 millioner

Over 37.000 har skrevet under på et opprop for å bevare ABC-klinikken.

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen neste år vil bruke 199 millioner kroner på å utdanne spesialsykepleiere og jordmødre.

Solvik mener at Kjerkol bare snakker helseforetakene etter munnen og mener foretakene ikke er interessert i å bedre betingelsene for sine ansatte.

– Det er et politisk ansvar å sørge for god beredskap og gode helsetjenester som er likeverdige for alle, sier grunnleggeren av Bunadsgeriljaen.

