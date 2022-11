MER: Norsk studentorganisasjon har lenge kjempet for økt studiestøtte, en ny undersøkelse viser at de har støtte blant folket.

Undersøkelse: 7 av 10 mener studiestøtten bør økes

Flertallet av befolkningen vil at studenter skal få mer utbetalt av Lånekassen.

Det viser en ny undersøkelse SENTO research har gjort for Norsk studentorganisasjon (NSO).

For studieåret 2022–2023 får fulltidsstudenter utbetalt 128.887 kr i basislån av Lånekassen. I undersøkelsen svarer 71 prosent at de mener beløpet må økes.

– Vi får løpende tilbakemeldinger fra studenter som sier at det er vanskelig å få økonomien til å gå rundt på dagens studiestøtte, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam til VG.

Info Om undersøkelsen Gjennomført av Sento Research for Norsk studentorganisasjon (NSO) i perioden 25.–30. oktober.

Undersøkelsen er gjennomført på telefon blant et utvalg på 1001 personer i alderen 15 år og eldre, som er bosatt i Norge.

Spørsmål som er stilt: Bør studiestøtten til norske studenter økes, senkes eller holdes på samme nivå?

71 prosent mener støtten bør økes, 20 prosent mener støtten bør holdes på samme nivå, 1 prosent senkes og 8 prosent svarer «vet ikke» Vis mer

Økt studiestøtte har lenge vært en kampsak for studentorganisasjonene i Norge.

– Befolkningen er enig i våre krav om å øke studiestøtten, sier hun.

Over halvpartene av studentene i Norge sier lønn fra arbeid er nødvendig for at de skal kunne studere. VG har tidligere skrevet hvordan studenter går over 5000 kroner i minus hver måned.

Samtidig har prisene på varer og tjeneste steget kraftig i 2022.

– Argumentasjonene er den samme nå: Vi ønsker ikke at studenten skal måtte prioritere jobben fremfor studiet, men mange blir nødt til det nå, sier hun.

Forhandler om neste år

Det ligger ingen planer om å øke studiestøtte neste år, annet enn prisjustering. Det kom frem da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

NSO forteller at de har vært i dialog med politikerne.

– Vi har vært tydelig på at studiestøtten må økes og at forslaget til regjeringen ikke er godt nok. Med regjeringens forslag får ikke studentene mer å rutte med. Det er ikke et godt budsjett for studenter, sier Godal Dam.

GLAD: NSO-leder Maika Marie Godal Dam er fornøyd med at flertallet av nordmenn støtter kravet de har stått på i flere år.

Nå er regjeringen i budsjettforhandlinger med Sosialistisk Venstreparti. Partiet har lovet studentene at de skal prioritere å øke studiestøtten, og regjeringspartiene er avhengig av støtte fra partiet i Stortinget.

Det er ventet spenning om regjeringen får flertall for å ikke øke studiestøtten neste år, statsbudsjettet for 2023 er ennå ikke godkjent.

Vil ha 3600 kr mer

NSO mener studiestøtten til enhver tid skal tilsvare 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det vil tilsvare rundt 3600 mer i måneden, enn det studenter får i dag.

I fjor så studentorganisasjonen på utvikling av studiestøtten fra 1976 til 2021. Tallene viser at studenter har fått kjøpekraften redusert, de siste årene. Se oversikten her.

NSO-lederen tror den kraftige økningen på matvarer og strøm har ført til at flere ser at studiestøtten ikke følger utviklingen i resten av samfunnet.

– Studentene sitter med en sårbar økonomi. Mange må jobbe for å få dekt de økende utgiftene og sånn skal det ikke være.

