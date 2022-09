OVERSIKTSBILDE: Dronefoto fra rasområdet i Valsøyfjord.

Statens vegvesen om skredet i Heim: Så langt ingen tegn til kvikkleire

Geoteknikere på oppdrag fra Statens vegvesen har så langt ikke funnet tegn til kvikkleire i sine undersøkelser av skredmassene i Valsøyfjord.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Geoteknikerne har jobbet aktivt med å vurdere skredområdet gjennom lørdagen. Status nå er at det er en sannsynlighet for en sammenheng mellom anleggsarbeid og raset, men vi har ingen konklusjon på de bakenforliggende sammenhenger, sier Ove Nesje fra Statens vegvesen til VG.

– Har dere sett noe tegn til at kvikkleire kan være årsaken til skredet?

– Av det vi har sett til nå, så har ikke kvikkleire vært et tema på denne plassen. Jeg ser mange henger seg opp i det, men det er ikke sannsynlig her, slik vi vurderer det.

UNDERSØKER: Et hus i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag ble fredag kveld blitt tatt av et ras. En person er bekreftet omkommet.

Nesje sier de må undersøke jordprøver i laboratoriet for å med sikkerhet avklare at skredet ikke besto av kvikkleire.

– Man kan ikke med det blotte øyet ikke kan se om det er kvikkleire, men det er heller ikke noen indikasjoner på at det er kvikkleire i området der skredet gikk fredag.

I forbindelse med utbyggingen av ny E39 har det blitt foretatt en rekke prøveboringer for å kartlegge grunnen der trasen til den nye veien skal gå.

– Jeg har ikke oversikt over alle borprøvene som er tatt i reguleringsplanfasen, men vi har ikke indikasjoner på at det er kvikkleire i rasområdet. Massene består av silt, myr og vegetasjon i tillegg til vann, sier Nesje.

SKRED: Skredmassene består ifølge Statens vegvesen av silt, myr og vegetasjon i tillegg til vann.

Flere til avhør

To anleggsarbeidere tilhørende en lokal entreprenør skal i løpet av helgen til politiavhør i saken. Det samme skal to personer tilknyttet nær familie av avdøde.

– Grunnen til at vi avhører disse, er at vi må finne fram til mulig årsaker til raset, sier seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Orkdal politistasjon, Randi Fagerholt til VG.

Av seks berørte personer i huset, er en person bekreftet omkommet. De fem andre personene er tatt hånd om av helsevesenet og politiet ikke kjent med at noen er livstruende skadd.

Tidligere lørdag ble det klart at vegdirektøren har besluttet at det skal settes ned en ekstern ekspertgruppe som skal se på årsaksforholdet til raset. Arbeidet med å åpne E39 gjenopptas søndag morgen.