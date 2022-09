STØTTER HANDAL: Abid Raja deler gjerne paraply med leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Han støtter streiken for at lærere bør få høyere lønn, men advarer mot passivitet mot konsekvensene.

Raja: Urolig for elever som rammes både av streik og pandemi

Abid Raja (V) er alvorlig bekymret for elever som blir dobbelt rammet av unntakstilstandene i skolen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I et skriftlig spørsmål til regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) krever Raja egne tiltak for å ivareta elever som blir rammet både av svekket skoletilbud under pandemien – og nå under lærerstreiken.

Eksstatsråden ber om at elevene som led under redusert undervisningstilbud både i løpet av pandemi-årene – og nå etter flere uker med streik, blir spesielt fulgt opp.

«Det pågår en streik i skolen som blant annet har som konsekvens at mange elever ikke får et opplæringstilbud i begynnelsen av skoleåret. Lærerorganisasjonene streiker fordi de er tilbudt for dårlige lønnsvilkår over tid, særlig for de lærerne med høyest utdanning og ansiennitet. Det er varslet at streiken kan bli langvarig,» innleder Raja i sitt brev til regjeringen.

BARNAS BESTE: Barneombud Inga Bejer Engh har flere ganger markert seg med en kritisk holdning til hvordan elever og spesielt sårbare barn og unge ble behandlet under pandemien.

Han peker på at barneombud Inga Bejer Engh flere ganger har uttrykt bekymring for at mange barn og unge har hatt en vanskelig tid under pandemien. At de har mistet undervisning og samvær med andre elever og lærere. Og at dette har hatt store konsekvenser, spesielt for sårbare barn og unge.

Støtter streiken

Abid Raja sier rett ut at han støtter lærernes streik og kamp for høyere lønn i en tid der prisøkningen spiser opp lønnsøkningen for mange.

Samtidig peker han på at en lang streik trolig vil få spesielt negative konsekvenser for noen elever all den tid den kommer i starten på det som skulle bli et ordinært skoleår etter to skoleår sterkt preget av corona.

– Dette rammer jo mange elever hardt. Mange har år med tapt læring og trening i sosiale ferdigheter bak seg. Flere unge har psykiske utfordringer etter pandemi-tiden. Jeg er bekymret for at regjeringen ikke bevilger penger og ressurser til helt nødvendige tiltakspakker for disse elevene, sier Raja til VG.

Jusprofessor Anna Nylund ved Universitetet i Bergen, problematiserer at lærerne har streikerett og at elevene har rett til undervisning og skolegang.

– Altså rammer streiken lærerne ganske likt. Men elevene rammes ulikt. De som går på skoler med stort streikeuttak rammes hardt, andre ikke i det hele tatt, sier Anna Nylund til fagbladet Utdanningsnytt.

– Ytterligere ulikhet

Også hun minner om følgene av pandemien for elevene.

– Noen elever var borte fra skolen store deler av de to årene, mens andre som hadde hjemmeskole bare var borte i korte perioder. Nå skaper streiken ytterligere ulikhet i hvilken undervisning elevgruppen får. Det er problematisk her og nå. Legger vi til et lengre perspektiv er det naturlig å tenke at det vil skjerpe forskjellene i de karakterene de skal ta seg videre i utdanningssystemet med, sier hun.

ELEVENES MINISTER: Tonje Brenna (Ap) er kunnskapsminister med ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Bildet er fra et skolebesøk i et klasserom på Holmlia skole i Oslo.

Abid Raja vil ha tiltak for å motvirke denne ulikheten.

– Hvilke konkrete tiltak ser du for deg?

– Dette handler i første omgang om å bevilge penger til oppfølging. Jeg var nylig på Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Der er det utviklet egne undervisningspakker for hvordan elever kan ta igjen tapt læring. I den forrige regjeringen hadde vi opplegg for dette – som ble nullet ut av ny regjering etter pandemien. Her må det en helt ny satsing til, sier Raja til VG.

Har selv tre barn i skolen

– Er det ikke uansett vanskelig å ta igjen det tapte?

– Det er vanskelig. Men det er vår oppgave som ansvarlige politikere å legge til rette for at hullene blir tettet.

Abid Raja har selv barn på ungdomsskolen og i videregående. De er tre av mange som fikk merke at både skoler og fritidsaktiviteter levde i en rykk og napp-situasjon mellom stengt og åpent under pandemien.

– Grunnen til at jeg bruker sterke ord om dette, er at jeg faktisk er i tvil om at regjeringen skjønner alvoret. Dette bør faktisk prege den regjeringskonferansen om statsbudsjettet for neste år som finner sted akkurat nå, sier Venstre-nestlederen som sitter i Stortingets utdanningskomité.

Hølleland: – Blank løgn

Regjeringen og Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Halvard Hølleland (Ap) reagerer kraftig på noen av Rajas påstander:

– Det er blank løgn fra Abid Raja at Støre-regjeringen har nullet midlene fra Solberg-regjeringens bevilgninger.

– For det første foreslo ikke Solberg-regjeringen å videreføre mange av tiltakene som det ble satt av penger til i 2021, for eksempel til statlig sommerskole, da de la frem statsbudsjettet for 2022. For det andre har Støre-regjeringen både styrket kommunenes frie midler og de øremerkede midlene til oppfølging av elever etter pandemien, skriver Hølleland i en e-post.

REGJERINGENS MANN: Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) mener dagens regjering har vært enda mer målrettet i oppfølgingen av coronaskolen enn den regjeringen Abid Raja selv var en del av.

Han legger til at mens Solberg-regjeringen – der Raja var minister – ville gi kommunene 2 milliarder kroner i ekstra midler i 2022, satte Støre-regjeringen av 4,7 milliarder kroner.

– Støre-regjeringen satt dessuten av 291 millioner kroner i øremerkede tilskudd til oppfølging av elever etter pandemien, og det er bare noen uker siden vi overførte de siste 75 millioner kronene til kommunene, skriver Ap-statssekretæren.

– Hva er regjeringens eventuelle plan for å følge opp elever som er rammet både av koronaskole-tiden og nå lærerstreiken?

– Streik berører ofte en tredjepart, men er like fullt et lovlig virkemiddel. Jeg håper partene kommer til enighet, svarer Hølleland.