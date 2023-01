GRENSEOVERGANGEN: Storskog grensestasjon i Sør-Varanger kommune er nå det eneste stedet hvor man lovlig kan reise direkte inn til Norge fra Russland.

Russiske militærnektere venter på asyl: UDI har satt alle søknader i bero

Russiske asylsøkere som flyktet for å unndra seg mobilisering til fronten i Ukraina, venter fortsatt på avklaring om hvorvidt de får beskyttelse i Norge. UDI har satt alle disse sakene i bero.

Wagner-avhopperen Andrej Medvedev, som rømte over den norsk-russiske grensen forrige fredag, var den siste i rekken av russere som har søkt opphold i Norge på dette grunnlaget.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil ikke legge føringer på utlendingsmyndighetene, men la Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda UNE avgjøre om denne gruppen skal få bli i Norge.

– Det er UDI/UNE som fastlegger praksis i disse sakene, spørsmål om praksis og avklaring må derfor rettes dit, svarer Justisdepartementet på VGs spørsmål.

Oppgir ikke tall

294 russiske borgere søkte om asyl i Norge i 2022. I 86 prosent av sakene som ble realitetsbehandlet, ble det innvilget beskyttelse. Statistikken sier ingenting om asylgrunnlag.

Men en rekke saker lå ubehandlet over årsskiftet.

UDI vil ikke svare på hvor mange russere som har anført militærunndragelse eller frykt for mobilisering som grunnlag for asylsøknaden, ut over at alle slike saker avventer praksisavklaring.

Nå ber SV om raske avgjørelser:

– Man kan forstå at disse sakene er krevende for norske myndigheter, gitt den pressede situasjonen med krigen i Ukraina. Men asylinstituttet skal ikke være gjenstand for politiske forhandlinger. Alle som søker om asyl, har krav på et svar uten opphold, sier Grete Wold, SVs innvandringspolitiske talsperson, til VG.

– Jeg forventer at UDI ser på disse sakene og foretar en avklaring så raskt som mulig, legger hun til.

FAGLIG VURDERING: Høyre-leder Erna Solberg forutsetter at PST tas med på råd i vurderingen om Wagner-avhopperen har krav på beskyttelse i Norge.

God nok grunn?

Verken Frp, Høyre eller Venstre vil ta stilling til om unndragelse fra militærtjeneste eller mobilisering i Russland er en god nok grunn til å få innvilget asyl:

– Jeg har ikke god nok greie på hvordan Russland håndterer de som hopper av. Det vil være gjenstand for en faglig vurdering. Normalt ville vi sagt at det å unndra seg militærtjeneste i et annet land, ikke er grunnlag for asyl i seg selv, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Hun legger til at PST bør inn i vurderingen om Wagner-avhopperen Medvedev:

– Utlendingsmyndighetene og PST må vurdere nøye det han sier. Har man vært med på krigsforbrytelser, har man ikke rett til asyl. Så må de vurdere om det han ellers forklarer, er riktig, sier Solberg.

Krevende

– Det er jo et veldig krevende spørsmål, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

– Jeg tror ikke det finnes ett svar på det, og det vil være en situasjon som krever individuell behandling veldig avhengig av situasjonen til enkeltindivider.

– Kan det være en beskyttelsesgrunn at man ikke vil bli sendt til krigen i Ukraina?

– Jeg er veldig usikker på om det alene kan være en grunn, men det kan være mer sammensatt. Så jeg tenker at her må det foreløpig vurderes individuelt, sier Melby.

Erlend Wiborg (Frp) svarer slik:

– Vi er litt tilbakeholdne med å konkludere her. Dette må regjeringen og utlendingsmyndighetene håndtere etter gjeldende regler, sier Wiborg.

Slik avklares praksis

VG har spurt hvordan Utlendingsdirektoratet avklarer praksis i slike saker.

Ifølge fagleder for beskyttelse i UDI, Ingrid B. Olram, forutsetter en forsvarlig vurdering av beskyttelsesbehovet at direktoratet har tilstrekkelig landinformasjon.

– I noen tilfeller kan det ta litt tid før vi har tilstrekkelig oversikt til å kunne gjøre denne vurderingen. Det kan også være behov for å undersøke praksis i sammenlignbare land og hente informasjon fra andre kilder som kan ha betydning. Av hensyn til likebehandling vil det ofte være nødvendig med en generell praksisavklaring før vi begynner å behandle enkeltsakene, skriver Olram i en epost til VG.

Hvis praksisendringen har betydning for en større gruppe asylsøkere, kan det være at Justisdepartementet må varsles om en planlagt praksisendring før den iverksettes av UDI.

– Når det gjelder land der situasjonen er forverret, har UDI adgang til å avvente behandlingen av asylsøknader i noe tid i forbindelse med praksisavklaringen. Vi kan per i dag derfor ikke si noe sikkert om hvor lang tid det vil ta før UDI har avklart praksis for russere som har unndratt seg militærtjeneste eller frykter mobilisering, legger hun til.