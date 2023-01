GÅR UT MED NAVN OG BILDE: Det var 23 år gamle Abdulmajid Omar Yousef Ahmed som døde etter å ha blitt funnet hardt skadet i desember.

Abdulmajid (23) døde etter å ha blitt funnet hardt skadet i romjulen

Familien går ut med navn og bilde på mannen som ble erklært død på Haukeland sykehus etter at han ble funnet hardt skadet i en leilighet i romjulen.

Onsdag 28. desember fant politiet i Bergen en hardt skadet mann i en leilighet. Mannen ble erklært død ved ankomst til sykehuset.

Tre andre menn befant seg i den aktuelle leiligheten med avdøde. Én fikk raskt status som vitne, de to andre ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

Mannen som døde var Abdulmajid Omar Yousef Ahmed (23). Det er de etterlattes ønske å nå gå ut med navn og bilde, forteller familiens bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til VG.

Det var Bergens Tidende som først gikk ut med bildene.

– Han har fått veldig gode skussmål fra alle rundt seg. Han var en godt likt, ung mann, og blir beskrevet som veldig snill og omsorgsfull, sier bistandsadvokat Mjøs til avisen.

Bildet er delt etter de etterlattes ønske.

Bistandsadvokat Mjøs har tidligere uttalt til VG at avdøde etterlater seg et lite barn.

– Avdøde var en kjærlig far som ønsket å være tilstede for sitt barn. Et lite barn er nå fratatt muligheten til å være med sin far. Det er en stor sorg for barnet og for familien, sa hun blant annet.

To menn ble siktet for drapet på Ahmed. Den ene ble løslatt etter kort tid, men siktelsen ble opprettholdt. Den andre, en mann i 20-årene, sitter fengslet mens etterforskningen pågår. Hans advokat har tidligere opplyst til VG at mannen nekter straffskyld.