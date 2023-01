DEKKET TIL: Politiet sikret spor i Stortingsgata.

Natteravner ga førstehjelp etter gjengskytingen: − Han hadde det vondt

Natteravnene kom først til åstedet for gjengoppgjøret i Oslo: – Vi skjønte ikke alvoret før vi så det store politioppbudet, sier Thomas Evensen.

42-åringen og to andre, erfarne natteravner patruljerte lørdag kveld Oslo sentrum i organisasjonens knallgule syvseter.

Regnet silte ned, temperaturen nærmet seg nullpunktet. Likevel var mange ute i gatene etter TIX-konserten i Oslo Spektrum.

På vei nedover Stortingsgata fikk Natteravnenes Mercedes rødt lys mellom Nationaltheatret og Hotel Continental.

– Da hørte vi tydelig to smell. Vi så på hverandre, men tenkte ikke det hadde med skyting å gjøre, sier Thomas Evensen til VG.

ÅSTEDET: Politiet gjennomførte taktiske og tekniske undersøkelser natt til søndag.

Han var vandringsansvarlig fra klokken 21 lørdag kveld.

Patruljen skulle svinge inn for å sjekke et populært utested på Fridtjof Nansens plass bak Rådhuset da en ung kvinne stanset bilen.

– Vi rullet ned ruten og spurte om hun trengte hjelp. Da fortalte hun at det lå en person der som var skutt, sier Evensen.

Han ba sjåføren ringte politiet og gikk bort til mannen som lå på fortauet utenfor inngangen til Høyres hus.

– Han var skutt i kneet og hadde blødd en del. Han hadde det vondt, men var ved bevissthet. Jeg ba ham ligge rolig til politiet kom.

Evensens kollega kom med liggeunderlag og pledd.

– Vi pakket ham inn for at han ikke skulle bli kald og snakket med ham for å holde ham våken. Jeg oppfattet ikke skaden som livstruende.

42-åringen jaget bort et par nysgjerrige. Ellers var det ingen der, hverken venner eller fiender av mannen som lå på bakken.

– Vi var ikke klar over at det lå en annen mann med skuddskader i Klingenberggata rundt hjørnet. For oss var det som et vanlig oppdrag.

Thomas Evensen har gått natteravn i Oslo-gatene siden 2017. Kollegene som var med lørdagskvelden, er ute nesten hver helg.

De er vant til å hjelpe mennesker som er kommet til skade en kveld på byen, enten ved fall eller andre uhell eller i slåsskamp.

– Vi forsto ikke helt dramatikken natt til søndag før vi så det store oppbudet av bevæpnet politi som kom til stedet, sier Evensen.

BEVÆPNET: Store politistyrker rykket ut etter gjengskytingen i Oslo natt til søndag.

De to skuddofrene i 30-årene og 40-årene tidligere lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

Mannen som er pågrepet for medvirkning til drapsforsøk og to er ettersøkt. En eller flere av dem knyttes til MC-banden Satudarah.

De tilhører kriminelle miljøer som politiet følger tett. Bakgrunnen for oppgjøret ved Nationaltheatret er ikke kjent.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det farligste å være i Oslo, er kriminell.

– De aller fleste hendelsene er knyttet til interne oppgjør i de kriminelle miljøene, også det som skjedde i helgen, sier Johansen.

Han understreker at det langt fra gjør skuddløsning i det offentlig rom er mindre skremmende og forstår at mange kan bli bekymret.

PARKERTE: Natteravnene parkerte i nærheten etter å ha gitt førstehjelp til det ene skuddofferet.

Thomas Evensen ser ingen grunn til å være redd for å gå ut i Oslo.

– Jeg ville ikke vært nervøs om jeg skulle tatt en tur på byen. Dette er oppgjør mellom gjenger, ikke vold rettet mot tilfeldig forbipasserende.

– Men det skal være mer våpen på gaten?

– Vi vet det kan være stor risiko for at noen har kniv og skytevåpen, men de vi kommer over og hjelper, har det ikke på seg.

Evensen sier at mange er glad for Natteravnene.

– Også mannen som ble skutt natt til søndag, takket oss. Det satte vi i Natteravnene veldig stor pris på.