DRAMA I TROMS SP - IGJEN?!: Partiledelsen i Sp får en bitter nominasjonsstrid i Troms Sp i fanget. Her ved Trygve Slagsvold Vedum sammen med Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Sp og generalsekretær Knut M. Olsen.

Ber Sp-ledelsen gripe inn i bitter personstrid

Tromsø Sp mener de blir brukt i en rå maktkamp – og mener deres egen stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo står bak.

– Ingen er trygge. Her blir det garantert benking i øst og vest.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) forteller at det er duket til et sjøslag av et nominasjonsmøte, når Troms Sp nå har vraket sin valgte valgliste og skal gjennomføre et nytt nominasjonsmøte. Forrige gang preget også en rekke benkeforslag nominasjonsmøtet.

Bakgrunnen er at Troms Senterparti 26. november avholdt et nominasjonsmøte hvor de valgte hvem som skal stille til valg for regjeringspartiet i høstens fylkestingsvalg.

Møtet førte til splittelse og dramatikk i fylkeslaget, etter det ble levert en klage med anklager om at «ulovlige delegater» var brukt fra Tromsø Sp, fylkets største lokallag.

Også generalsekretær Knut M. Olsen engasjerte seg i saken, og anbefalte Troms Sp å gjennomføre et nytt fylkesårsmøte.

Tromsø Sp, som ble anklaget for å ha brutt vedtektene, mente på sin side at de hadde gjort alt etter boka.

10. januar avholdt fylkesstyremøte hvor partiet skulle ta stilling til om de ville lytte til klagen og forkaste den vedtatte valglisten – eller avvise klagen.

Seks mot fem stemmer bestemte i fylkesstyre å avholde et nytt nominasjonsmøte – og å vrake den gamle lista.

Skylder på egen stortingsrepresentant

Lederen i Tromsø Sp, Unni Haug, sier at hun er skuffet over fylkesstyrets beslutning. Hun mener at Tromsø Sp er utsatt for «en rå maktkamp».

– Hvem står bak maktkampen, mener du?

– Det er vel ingen tvil om at det er han som har lyst til å stå øverst på lista: vår stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo. Det hersker ingen tvil om at han ønsker seg førsteplassen, og han har støtte av fylkeslederen i Troms Sp, sier hun.

Prestbakmo kjempet om både første og andreplassen på lista på nominasjonsmøtet i november, men tapte begge avstemningene. Han endte med å bli valgt på fjerdeplass på lista.

KJEMPET OM HØYERE PLASSERING: Ivar B. Prestbakmo ønsket høyere plassering enn fjerdeplass på Troms Sp sin liste.

– Jeg synes det er uheldig at han tar den kampen, når vi har så mange dyktige politikere i Troms Senterparti. Han var ikke ønsket av flest medlemmer på toppen av lista, og det må han kanskje snart ta til etterretning.

Haug sier Tromsø Sp ikke kommer til å godta vedtaket fra fylkesstyret, og at hun vil sende en klage til sentralstyret i partiet.

– Dette er en ren overkjøring av lokaldemokratiet. Det kan vi ikke godta. Derfor kommer vi til å løfte denne saken til sentralstyret, sier hun.

Prestbakmo: Tar ikke kampen

Etter å ha blitt forelagt uttalelsene fra Unni Haug, opplyser Prestbakmo til VG han har bestemt seg for å ikke la seg foreslå på noen høyere plassering enn 4. plassen han er innstilt på på på det kommende nominasjonsmøtet.

VIL TA KAMPEN: Unni Haug i Tromsø Sp mener at hennes lokallag har blitt ufrivillig del av en rå maktkamp.

Den eventuelle klagen fra Haug og Tromsø Sp vil havne på partileder Trygve Slagsvold Vedums bord, hvis de velger å forholde seg til den.

Allerede har generalsekretær Knut M. Olsen tilrådet fylkesstyret å vrake fylkestingslista, og å avholde et nytt nominasjonsmøte.

Presset ut

Heller ikke Bardu-ordføreren Toralf Heimdal er fornøyd med fylkesstyrets avgjørelse. Han sitter selv i styret, og var en av de fem som stemte mot.

Han reagerer også på at stortingspolitiker Ivar B. Prestbakmo forsøkte å sikre seg en høyere plass på lista – og fraråder ham å stille på nytt til en av topplassene.

– Jeg tenker at sitter du på Stortinget så får du bruke energien din på å sitte der, ikke kjempe om å presse ut noen andre for å ta plassene deres på ei fylkestingsliste, sier han til VG.

MISFORNØYD: Ordfører i forsvarskommunen Bardu, Toralf Heimdal, synes ikke noe om at Troms Sp skal ha et nytt nominasjonsmøte.

KJEMPET OM PLASS: Ivar B. Presetbakmo ønsket seg en plass på toppen av lista til fylkestingsvalget – men fikk nei. Her fra et møte med Sp-toppene Ola Borten Moe og Sandra Borch.

VG har forelagt Prestbakmo anklagene om at han står bak «omkampen» fra Haug, og kritikken fra Heimdal.

Han opplyser til VG at han har bestemt seg for å ikke la seg foreslå på noen høyere plassering enn 4. plassen han er innstilt på.

– Jeg kan også formidle at jeg ikke kommer til å la meg bli foreslått mot noen lengre opp på lista på kommende nominasjonsmøte. Har ellers ikke noe behov for å kommentere noe Toralf eller Unni måtte si, det får stå for deres regning, sier han.