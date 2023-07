HAVNET PÅ SKRÅPLANET: En av de to mennene sendte ut filmer fra den farlige ferden over skjærgården, før de to styrtet flyet i nabokommunen Lyngdal. Dette er en skjermdump fra videoen.

Flytyvene filmet ferden på Snapchat

Bilder fra det vågale flytyveriet blir nå spredt. Et bilde viser skjærgården fra luften, et annet en blodig panne.

Onsdag stjal to menn et sportsfly fra en hangar på Lista flyplass i Agder.

VG har fått tilgang på skjermdumper fra Snapchat, som viser det stjålne flyet over skjærgården i Farsund kommune, før det styrtet i nærheten av Dalekniben i nabokommunen Lyngdal.







Det skal også ha vært en hund om bord i flyet.

Flere ble vitne til flyet, som fløy vinglete, lavt og sakte.

OVERLEVDE: Dette sladdede bildet viser de to mennene i flyet. Bildet blir nå spredt blant flere folk på Sørlandet.

Flere personer har i dag tatt kontakt med VG om bildene som nå spres.

– De har filmet og sendt til folk på Snapchat, sier en person som har sett bildene.

Les også Fotograferte flytyvenes farlige ferd: – Det fløy ekstremt lavt Tom Gordon Hansen fotograferte det stjålne flyet over Farsunds skjærgård tirsdag.

Det ene bildet viser at en av mennene filmer ut av flyruten. Et annet bilde viser at en av mennene har blod i pannen. VG er også kjent med at disse skjermdumpene nå sprer seg i lokalmiljøet.

TOK BILDE: Tom Gordon Hansen fotograferte flyet på vei over Langøy i Farsund. – Det fløy ekstremt lavt over øya her. Det fløy ustabilt og fløy sideveis, opp og ned, sier Hansen til VG.

Det er to menn i 20-årene år fra Mandal som er pågrepet i saken. VG kjenner identiteten til begge to.

En av mennene har blant annet vært i politiets søkelys for en rekke alvorlige våpenlovbrudd, ruskjøring og narkotikabruk.

Politiet vet enda ikke hvordan mennene fikk flyet på vingene.

Den ene sitter i arresten i Kristiansand mens den andre fortsatt er på sykehus for behandling.

– Tilstanden til den innlagte er fortsatt uavklart, men han fremstår ikke kritisk skadd, sier Håland til NTB.

PÅ LISTA: Her er det stjålne flyet, fotografert på Lista flyplass.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post