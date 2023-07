STORE RESSURSER: Nødetatene på plass på Lindeberg i Oslo.

Brann i leilighet i Oslo

Det har brent i en leilighet i en lavblokk på Lindeberg i Oslo. To er skadet.

En person er skadet etter brann i en lavblokk på Lindeberg i Oslo. En person er skadet.

– En er tatt hånd om av helse. Det er grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for røyk over en viss periode, sier operasjonsleder Line Skott.

I en oppdatering skriver politiet at den skadede er sendt til sykehus. Skadegraden er ukjent, men vedkommende var bevisstløs da ambulansen kjørte til sykehus.

– Ytterligere en person blir ivaretatt av helse da vedkommende kan ha blitt eksponert for røyk. To tjenestepersoner som tok seg inn i leiligheten innledningsvis blir også undersøkt av helse.

Det var kun én person som befant seg i den aktuelle leiligheten.

03.24 meldte brannvesenet at brannen er slukket. Det er ikke fare for spredning.

Årsaken til brannen er det for tidlig å si noe om, men Skott sier at den trolig har startet på et soverom.

– Melding om mye sort røyk, skrev politiet i Oslo på Twitter.

Oslo 110-sentral bekrefter at det er brann i en leilighet.

– Vi har kun evakuert leiligheten rett ovenfor leiligheten som det har brent i.

– Totalt 16 personer har evakuert seg selv.

SENDT TIL SYKEHUS: En person var bevisstløs og ble fraktet til sykehus.