SATTE PUNKTUM: Celine Smitt (22) er svært tilfreds med at mobbesaken hennes nå er ferdig i rettssystemet etter flere års behandling.

Celine (22) fikk medhold i Høyesterett - vant mobbesak mot kommunen

Celine Smitt (22) ble utsatt for grov mobbing på skolen helt fra 1. klasse. Nå har Høyesterett avvist kommunens anke og studenten får 900.000 kroner i erstatning.

– Erstatningen er ikke det viktigste. Det primære er at jeg har vunnet denne svært langdryge rettssaken, og at samfunnet har anerkjent at jeg er sviktet av skolen, kommunen og påført skader som følge av mobbingen, sier Celine Smitt til VG.

Egentlig var hun pessimist, og trodde rettssystemet skulle knuse henne, som hun sier.

– Jeg forberedte meg egentlig på det mentalt. Var redd for at saksomkostningene skulle ødelegge familiens økonomi. Så fikk et eventuelt positivt utfall bli en overraskende bonus.

Saken hennes har vært flere år i rettssystemet. Etter at kommunen først fikk medhold i tingretten, så snudde lagmannsretten. Celine fikk medhold i lagmannsretten, og kommunen ble dømt både til å betale erstatning og dekke saksomkostningene.

Hvert år blir rundt 49.000 norske elever som hvert år blir utsatt for mobbing i skolen, ifølge tall fra den årlige Elevundersøkelsen.

Celine Smitt fikk for flere år siden diagnosen posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) etter mobbingen. Hun er et levende eksempel på at mobbing får konsekvenser.

I domspapirene beskrev spesialist i barnepsykiatri, Jorunn Thue Hansen flere tilfeller med slag, spark og andre former for fysisk mobbing på skolen. Hun trakk spesielt frem én hendelse:

Info Kjennetegn ved mobbing En aggressiv handling rettet mot en person, av en eller flere sammen.

Et ujevnt styrkeforhold mellom de eller den som mobber og den som blir mobbet.

Det foregår over tid. (Kilde: Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger) Vis mer

Intens frykt

I løpet av Celines første år på skolen, skal hun ha blitt truet med at familien hennes skulle drepes dersom hun fortalte noen om mobbingen.

Celine opplevde intens frykt, beskriver overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Thue Hansen i domsslutningen fra lagmannsretten.

Kommunen: Beklager at anken avvises

Den rettsinstansen kom til at Celine ble mobbet og hadde rett til erstatning fra Sandefjord kommune (tidligere Stokke kommune) - etter at tingretten tidligere ikke hadde gitt den nå 22-årige kvinnen medhold.

Kommuneadvokat i Sandefjord, Torunn Hallenstvedt Siqveland, beklager at Høyesterett ikke skal behandle kommunens anke.

– Sandefjord kommune tar til etterretning at Høyesterett ikke har tillatt anken fremmet. Det er beklagelig at Høyesteretts ankeutvalg ved sin silingsprosess har besluttet at saken ikke skal realitetsbehandles, siden kommunen fortsatt er av den klare oppfatning av at lagmannsrettens flertall kom til et uriktig domsresultat, skriver Siqveland på vegne av kommunen som er ansvarlig for de offentlige grunnskolenes opplæringstilbud og elevenes trygghet.

Nå, etter en rettsprosess som måtte helt til Høyesterett for å bli endelig avgjort, håper de to kvinnene på sin side at skoler, kommuner og politikere kan trekke litt lærdom av saken.

Mamma Karianne Smitt ringte Celine like etter at hun hadde hatt en forelesning på høyskolen der hun studerer.

– Da hun fortalte at Høyesterett avviste Sandefjord kommunes anke, så ble jeg helt satt ut. Jeg sto for meg selv inne i et hjørne i et klasserom og begynte å grine. Av glede. Det var uvirkelig. Der og da var det en ubeskrivelig lettelse, beskriver Celine.

16 år etter at mobbingen startet, hadde hun endelig vunnet frem. Blitt trodd av rettssystemet. Fått en erstatning fordi samfunnet sviktet henne mot mobbingen hun ble utsatt for.

– Femårig rettsprosess

– Selve arbeidet med rettssaken startet da jeg var 17 år. Men mobbingen har jo ligget der i bakhodet siden jeg var seks. Det har nok ført til at jeg er blitt veldig innesluttet og redd for mye. Jeg har utviklet sosial angst, og det er vanskelig for meg å stole på folk først etter veldig lang tid. Jeg har også problemer med å konsentrere meg om skolearbeid over lengre perioder. Sliter med å få med meg ting, beskriver Celine Smitt.

Hvis noen spør henne om hun husker bestemte hendelser fra barndommen - så sliter hun med å huske mye av det.

– Det er nok en del av PTSD-lidelsen min, sier hun nøkternt

Hun har gått på skole i mange år, men har måttet utsette eksamener og ta fag opp igjen. Rettssaken har pågått i årevis, og det har blitt gjentatte repetisjoner om mobbingen.

– Dette at mobbingen min har vært med meg hele tiden, har nok gått ut over skolearbeidet.

– Hvorfor trådte du ut av anonymiteten som mobbeoffer?

– For å vise ansikt på å være utsatt for mobbing. I oppveksten følte jeg meg veldig alene om å bli mobbet. Jeg håper at folk som er i lignende situasjoner ikke skal føle seg så alene. For det er ofte utrolig ensomt.

STUDENT: Celine Smitt (22) studerer i Oslo, og jobber med å legge mobbesaken bak seg. Bildet er tatt like utenfor Kunnskapsdepartementet der hun har møtt flere skolestatsråder til samtaler om mobbing.

– Hva tenker du om at omfanget av mobbing av barn og unge i Norge er så stabilt, og ikke reduseres fra år til år?

– Man må virkelig ta et tak og finne ut av hvordan skolene og det offentlige kan bli bedre til å takle mobbing. Mobbing har kanskje ikke vært nok på dagsorden de siste årene, svarer Celine.

Moren hennes, Karianne Smitt, har vært hennes nærmeste støttespiller i oppveksten og i mobbesaken. Hun bidro også til å starte et eget Foreldrenettverk mot mobbing. Smitts største ønske er et eget kompetansesenter om mobbing og en egen uavhengig klageinstans.

– Det eksisterer ikke et tydelig sted hvor man kan henvende seg og få hjelp og veiledning. Derfor trenger man et nasjonalt kompetansesenter om mobbing - og en uavhengig klageinstans. De langvarige, alvorlige mobbesakene avdekker jo alvorlig systemsvikt i kommunene gang etter gang. Vi har ikke kommet noen vei videre med å få ned mobbetallene, sier Karianne Smitt til VG.

JOBBET MOT MOBBING: Karianne Smitt er Celines mor og støttespiller. Hun har jobbet i årevis mot mobbing i skolen - og bidro til å starte et eget foreldrenettverk mot mobbing

Det har vært en tung vei frem mot høsten 2022. Men moren er stolt av at Celine har stått på for fremme sin egen- og andre mobbeofres saker.

– Det var mye på grunn av hennes sak– der hun påpekte at mobberen ikke kunne pålegges å bytte skole - at regjeringen Solberg fikk gjennom at mobber kan flyttes, sier mamma Karianne.

Datteren Celine beskriver en nærmest konstant frykt i store deler av oppveksten.

Hun sier hun var redd og gikk med høye skuldre helt siden hun var seks år og den første mobbingen startet.

Sengeliggende

Hun byttet skole i tredje klasse. Men på ungdomsskolen gjenkjente hun noen. Det gjorde henne livredd.

Underbevisstheten og kroppen hennes hadde ikke glemt det som skjedde på barneskolen.

Celine fikk flashbacks, begynte med selvskading og hadde det kjipt.

– Jeg ble bare dårligere og dårligere, til slutt sengeliggende. Nektet å gå på skolen. Jeg var hjemme hele tiden, og fikk hjemmeskole i tiende, forteller hun.

Info Aktivitetsplikten Kapittel 9 A i Opplæringsloven kalles gjerne mobbeloven.

Der er kjernen i regelverket det som ofte omtales som aktivitetsplikten - eller plikten skolen har til å gripe inn.

Aktivitetsplikten er kort fortalt denne skrittvise prosessen:

Å følge med og gripe inn

Å varsle

Å undersøke

Å sette inn tiltak

Å følge opp og evaluere (Kilder: Paragraf 9 A i Opplæringsloven, Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret - Universitetet i Stavanger) Vis mer

I løpet av denne tiden gjorde skolen et vedtak om å flytte en elev på grunn av mobbing. Men en klage til Statsforvalteren ga denne medhold til å fortsette ved den samme skolen som der Celine var elev.

VG har snakket med både med eleven som skal ha stått bak en vesentlig del av mobbingen i barneskolen, samt moren. Men hverken den daværende eleven, som nå er voksen, eller moren, ønsker å kommentere dommen.

Begge ser på rettssaken som et forhold mellom den fornærmede, altså Celine og kommunen.

– Systemet har sviktet

– Har det blitt noen feiring av utfallet av rettsprosessen, Celine?

– Da jeg fikk vite utfallet fra Høyesterett, gikk vi ut med noen venninner, spiste middag og tok et par drinker, smiler Celine.

– Det var litt deilig å få dele de gode følelsene. Gråte og få følelsene ut. Det bidro den kvelden til, legger hun til.

Et helt lite lag med støttespillere har dannet seg rundt henne på den lange veien frem til den rettskraftige dommen. Celine er veldig takknemlig for alle dem som har støttet og trodd på henne.

Hun bebreider ikke tidligere medelever, der hun sitter og smiler over en fersk bagett og en varm kopp kakao på et konditori like ved Kunnskapsdepartementet i Oslo sentrum.

– Det er systemet som har sviktet i denne saken. Det har retten nå endelig fastslått, sier Celine Smitt.

Vil legge fortiden bak seg

Mamma Karianne er heller ikke akkurat skuffet over dommen.

– Nå må faktisk Sandefjord kommune som et utfall av rettssaken ta det ansvaret kommunen ikke ville ta. Nå kan Celine se fremover og konsentrere seg om det livet hun ønsker å bygge.

Celine vil prøve å bli flinkere til å se fremover:

– Jeg må prøve å finne min vei. Legge fortiden bak meg - og prøve å bli meg selv igjen. Lenge har jeg følt at jeg ikke er meg selv - på grunn av symptomer og det skallet jeg har ligget i.

– Hva har moren din og familien betydd for utfallet av din kamp mot mobbingen og kommunen?

Celine feller tårer for første gang under intervjuet.

– Uten mamma, pappa og broren min så hadde jeg aldri klart dette. Da hadde jeg mest sannsynlig ikke vært her i dag.