STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet.

Støre: Nå kommer sårede ukrainske soldater til Norge

Norge mottar nå både sårede sivile og militære fra Ukraina, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han mener dermed at hindringen for å sende ukrainske soldater til Norge er løst.

Venstre-leder Guri Melby har fremmet et hasteforslag om dette før Stortingets trontaledebatt fortsetter onsdag. I forslaget blir regjeringen bedt om å sørge for at skadede ukrainske soldater ikke betaler egenandel for medisinsk behandling og oppfølging i Norge.

Forslaget har fått oppslutning fra alle opposisjonspartiene på Stortinget – bortsett fra SV, som vil avklare sin stemmegivning etter at Støre har hatt ordet i debatten onsdag ettermiddag.

Ukraina krevde den 5. juli at skadde ukrainske soldater skulle få gratis behandling.

I Norge får de gratis behandling på sykehus, men må betale egenandel for oppfølging i primærhelsetjenesten. Flere opposisjonspartier reagerer på dette.

Ifølge UDI kan en ukrainsk flyktning få så lite som 68 kroner dagen til mat, klær og medisinsk oppfølging.

Norge har tidligere bekreftet at de har hentet tre sårede ukrainske soldater, men ville ikke si om det kom soldater til Norge etter Ukrainas krav 5. juli.

Mandag bekreftet DSB til VG at de har tatt imot sårede ukrainske soldater, noe Støre mener viser at problemet er løst.

– Norge har åpnet for å ta imot sårede soldater fra Ukraina til behandling. Norges tilbud skiller ikke mellom sivile og militære, og vi tar også imot militære. Vi har gitt tilbud om evakuering av over 300, og inntil 3.oktober har vi tatt imot 99 pasienter til behandling på norske sykehus. sammen med 60 pårørende. Vi ligger på europatoppen i å ta imot ukrainske pasienter gjennom EUs ordning., sier Støre til VG.

Statsministeren sier at han ikke har detaljene rundt det ukrainske kravet om fullstendig gratis behandling, og hvordan det er løst.

– Men det kommer nå ukrainske pasienter.

– Både sivile og militære?

– Ja, svarer Støre.