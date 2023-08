OMSTRIDT: Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya vil bety mye for Norges klimamål, men har lenge vært svært omstridt.

Sp-topper: Tror ikke på regjeringens Melkøya-planer

Regjeringen sier den omstridte elektrifiseringen av Melkøya-anlegget ikke skal gå på bekostning av folk og industri på land. Det tror ikke Senterpartiets egne i nord noe på.

Kortversjonen Regjeringen godkjenner Equinors planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya, til tross for at Sp stemte mot elektrifisering med strøm fra land på sitt landsmøte i vår.

Det skal først ha full drift med kraft fra strømnettet i 2030, for å ha tid til å stryke kraftsystemet i Finnmark. Da skal det ikke bli dyrere for folk, og det skal bli nok strøm til å etablere ny industri, var budskapet til regjeringen på en pressekonferanse tirsdag.

Det er sterk motstand innad i Senterpartiet (Sp). Flere er skeptiske til at planene lar seg gjennomføre, og bekymret for at elektrifiseringen vil øke strømprisene. Enkelte vurderer å melde seg ut. Vis mer

– Stemningen i nord er ikke god, det er ikke tvil om det. Vi har hatt møte med alle ordførerkandidatene i går, og har hatt et nytt møte i dag, sier Frank Gudmund Johnsen, fylkesleder for Senterpartiet i Nordland.

Det skal først ha full drift med kraft fra strømnettet i 2030, for å ha tid til å stryke kraftsystemet i Finnmark. Da skal det ikke bli dyrere for folk, og det skal bli nok strøm til å etablere ny industri, var budskapet til statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse tirsdag.

Det tror ikke Johnsen noe på:

– Det skal godt gjøres at dette løftet ikke vil føre til økte strømpriser - men for oss vil det være et krav at det ikke skal føre til økte strømpriser

– Så hva betyr det?

– Det betyr at vi stiller store krav. Equinor må ta sin del av investeringen og betale for sin strøm, og så får vi bruke det vi har.

Vurdere regjeringssamarbeidet

Overfor VG har Senterungdom-leder Andrine Hanssen-Seppola sagt det bør holdes et ekstraordinært landsstyremøte for å vurdere regjeringssamarbeidet, hvis ikke Vedum snur om Melkøya.

Sp-topp og stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir Adelsten Iversen, har tidligere sagt til VG at han mener det vil være vanskelig for Sp å sitte i regjering som elektrifiserer Melkøya.

Han tar ikke til orde for å vurdere regjeringsdeltakelsen nå. Samtidig sier han at han mener senterungdommens krav bør være en sak for sentralstyret i partiet.

Han er også klar på én ting:

– Gasskraftverket er nødt til å gå frem til man har den kraften, det er et krav fra Finnmark Sp.

VELDIG VANSKELIG: Geir Adelsten Iversen kjempet for å få Sp-landsmøtet til å si nei til elektrifisering av Melkøya. Han tror fortsatt det blir veldig vanskelig.

– Tror du at det kommer til å skje innen 2030?

– Jeg tviler på det, men det er det ikke jeg som skal vurdere. Jeg skal i alle fall prøve å drive en god valgkamp for Sp, som må sørge for at man ikke helt uten videre bygger vindkraft overalt. For det er jo overlatt til kommunene om man skal gjøre det.

Ny kraftproduksjon i havet vil komme i konflikt med fiskeri, og vindmøller på land vil komme i konflikt med reindriftsinteresser, sier han.

– Det er enorme problemer. Jeg bare spår at det kan bli kjempevanskelig.

Han er også skeptisk til Vedums lovnad om at dette ikke vil øke strømprisene i Nord.

– Jeg håper jo han har hold i det.

Info Derfor er det kontroversielt Sps landsmøte i mai vedtok blant annet at «planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses», og at «Equinor sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya må avvises».

Equinor eier anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest, der naturgass fra feltet Snøhvit prosesseres. De vil oppgradere for 13,2 milliarder – og samtidig bytte ut all den forurensende gasskraften som driver anlegget med strøm fra strømnettet.

Elektrifiseringen vil legge beslag på betydelige mengder strøm: Equinor har søkt om å få bruke inntil 3,6 terawattimer i året. Det krever også en storstilt utbygging av strømnett – som kan komme i konflikt med samisk reindrift. Vis mer

Vurderer å melde seg ut

En av de som har varslet om mulige masseutmeldelser fra Senterpartiet, er lokallagsleder Jan-Olav Evensen i Lebesby i Øst-Finnmark. Han sa tidligere tirsdag til Dagbladet at han tror dette vil skje flere steder.

Etter regjeringens pressekonferanse, sier han det ble like ille som han hadde fryktet.

– Vi er jo midt i en valgkamp, og nå er stemningen: Er vi med, eller er vi ikke med? Vi føler at vi som lokale representanter legitimerer det som skjer hvis vi nå går inn i en valgkamp, og det vil vi ikke gjøre, sier Evensen til VG.

VURDERER UTMELDING: Jan-Olav Evensen i Lebesby Sp.

– En sorgens dag

Han sier lokallaget skal holde et møte tirsdag kveld, der de skal finne ut av hva som skjer videre.

– Det er en sorgens dag. Jeg vurderer å melde meg ut selv, det gjør jeg. Men jeg kan ikke bare forlate alle de andre. Det er en del nye der som jeg har sagt til at det ikke blir noen elektrifisering av Melkøya med Sp i regjering.

Han sier regjeringen i realiteten legger opp til full linjeutbygging og storstilt vindmølleutbygging, der det finnes flere interessekonflikter, før NVE har tatt konkludert i en rekke prosjekter.

– Det er jo i NVE de faglige vurderingene ligger. Hvis de skal ha det her på plass før 2030 må de jo kutte svinger i forhold til politiske prosesser, og det er å undergrave demokratiet.

– Vil skape konflikter

Jonsen i Nordland mener ikke det er mulig å få til å styrke kraftsystemet nok innen 2030, til at elektrifiseringen ikke får store konsekvenser for resten av landsdelen.

– Statkraft sier de bruker 8 - 12 år på å bygge en sånn kraftlinje, og vi er snart i 2024. Men det som er viktig, og positivt, er at de sier de skal drive gasskraftverket helt til det er overskudd.

KRITISK: Frank Gudmund Johnsen mener Sp fortsatt bør sitte i regjering - men han tror ikke det er mulig å få til Melkøya-planene.

Han understreker at det er positivt at regjeringen vil satse på utbygging av kraft og linjenett i Nord-Norge, men:

– Vi har et kraftunderskudd nord for Vestfjorden allerede i dag. Vi vet av erfaring at vindkraftutbygging på land vil skape konflikter, og vi tror også at vindkraftutbygging til havs vil føre til konflikter.

Foreløpig har han ikke fått meldinger om masseutmeldelser fra Sp i Nordland.

– Det er jo sentrale folk som sier at de tviler på at dette er noe de ønsker å være med på videre. Men det er ingen per nå som har sagt at de har meldt seg ut.

KONFLIKT: Planlagte vindkraftprosjekter er i konflikt med reindriftsnæringen flere steder i Finnmark.