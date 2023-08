F.v.: Kommunikasjonsdirektør i SiO Nina Langeland (55), Styreleder i SIO Stine Johannessen (27), Leder for velferdstinget i Oslo og Akershus Karl Magnus NCD Nyeng (36), Boligdirektør i SiO Henrik Graarud (35).

Krisegrep for studenter: Lesesal blir sovesal

OSLO, SOGN (VG) Nå tar Studentsamskipnaden i Oslo tak for å sikre at selv studenter uten bopel går en trygg semesterstart i møte: – Skulle ønske dette ikke var nødvendig!

Kortversjonen På grunn av det pressede utleiemarkedet, har Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) omgjort en lesesal ved Sogn studentby til en midlertidig soveplass for studenter som ennå ikke har funnet bolig.

Tilbudet, som består av 16 sengeplasser, åpner 14. august og varer til 31. august, med en kostnad på 300 kroner per dag.

Byråd for byutvikling i Oslo kritiserer regjeringen for å ikke finansiere nok studentboliger og etterlyser en slutt på "vill-vest-tilstanden" på leiemarkedet. Vis mer

– Det har vært enda mer krevende for studentene i år enn tidligere. Årets situasjon har vært prekær, sier Henrik Graarud (35), boligdirektør i SiO SiOStudentsamskipnaden i Oslo.

Fredag skrev VG om nye tall fra Eiendom Norge, som viser at prisene på leiebolig i hovedstaden har økt med 10,1 prosent det siste året.

– Vi ser at etterspørselen har økt betraktelig i motsetning til de foregående år. Ventelisten på boliger hos SiO er på dette tidspunktet 11 prosent høyere i år enn i fjor, sier Graarud.

For å hjelpe studenter som enda ikke har funnet bolig før studiestart på grunn av det pressede utleiemarkedet, har SiO nå omgjort en lesesal på Sogn studentby til flere rom med midlertidige soveplasser.

1 / 5 SiO tilbyr Jensensenger, skap med lås og ørepropper til alle studentene. Gule huset på Sogn studentby blir gjort om midlertidig sovesal, i regi av studentsamskipnaden i Oslo. Det blir tilerettelagt for en kjøkkekrok til matlaging. Soveplassene er delt inn etter kjønn. SiO opplyser om at også de med funkskjonsvansker har mulighet til å søke om midlertidig soveplass. forrige neste fullskjerm SiO tilbyr Jensensenger, skap med lås og ørepropper til alle studentene.

– Her er det førstemann til mølla. Man kan sende søknad og finne informasjon på våre nettsider. Søksbehandlingen starter mandag. Da innkvarterer vi studenter fortløpende, sier Nina Langeland (55), kommunikasjonsdirektør i SiO.

Skal være trygt

Tilbudet åpner mandag 14. august, og koster 300 kroner i døgnet. Foreløpig varer tilbudet frem til 31. august.

Stine Johannessen (27), styreleder i SiO, forteller at tilbudet består av 16 sengeplasser fordelt på to toaletter og én dusj. Alle studentene får tildelt Jensensenger, ørepropper og egne låsbare skap.

– Vi er veldig glad for å ha mulighet til å kunne tilby noe av denne standarden, selv om vi selvfølgelig er lei oss for at vi er i en situasjon hvor dette er nødvendig, sier Johannessen.

Det blir plassert ut kjøkkenutstyr og flere mikrobølger for bruk i fellesarealet. Rommene deles også opp etter kjønn.

– Det må være ordentlige forhold og trygt for studentene som skal bo her. Vi ønsker ikke at studentene skal ligge på en sliten madrass på gulvet i en gymsal, sier Johannessen.

NY SOVESAL: Styreleder i SIO, Stine Johannessen, og leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, arl Magnus NCD Nyeng, er blant de som viste VG rundt på den nye sovesalen til SiO lørdag ettermiddag.

– Vanskelig å leie usett

Magnus NCD Nyeng (36), leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, peker på hvordan mange som kommer langveisfra kanskje ikke har lik mulighet til å reise på visninger før studiestart.

– Det å leie usett i dag er mye vanskeligere enn tidligere, fordi utleiere har flere å velge mellom. Da velger de sannsynligvis noen de har møtt. Vårt tilbud kan være en mulighet for de som kommer fra andre deler av landet, til å ha et midlertidig sted mens de ser etter bolig, sier Nyeng.

VG har tidligere i sommer skrevet om at ikke bare er krevende å få en leiekontrakt i hånden i årets utleiemarked. Selv det å få plass på visninger viser seg å være utfordrende.

VENTELISTENE HAR ØKT: Boligdirektør i SiO, Henrik Graarud, forteller at ventelisten på studentboliger i Oslo har økt med 11 prosent siden i fjor.

Billigere alternativ

Boligdirektør i SiO, Henrik Graarud, peker på at SiO skal være et billigere alternativ enn de private aktørene.

– Ved tomtekjøp konkurrerer vi likevel på lik linje med private aktører, og vi kan ikke være med på budrunder som går langt over prisantydning. Da vil det gå utover leieprisene våre, sier han, og legger til:

– Det er tilgang på tomter som er helt nødvendig for å kunne huse flere studenter gjennom dette tilbudet. Vi har dialog med kommunen om dette.

Han opplyser om at SiO nå har 9000 boliger tilgjengelig for leie, og at det vil komme 2000 flere boliger med 2200 sengeplasser på Kringsjå, Grünerløkka, Sogn, Nydalen og Lillestrøm i løpet av de neste to til tre årene.

I Oslo står 7150 studenter i kø hos SiO for studentbolig.

I DIALOG: Arild Hermstad ønsker endringer for å sikre at studentene ikke står uten tak over hodet.

– Sviktet år etter år

Byråd for byutvikling i Oslo Arild Hermstad (MDG) sa til VG forrige fredag at han ville kalle inn de største utleierne til et krisemøte om studentenes akutte situasjon.

– Jeg hadde dialog med SiO denne uken, og kommer også til å ha et møte med regjeringen snart, sa Hermstad.

Han fortalte at MDG i flere år har etterlyst finansiering av enda flere studentboliger fra regjeringen, som har ansvar for dette.

– Men her har regjeringen dessverre sviktet år etter år. På lengre sikt må vi få slutt på vill-vest-tilstanden på leiemarkedet, sa han.

MDG vil blant annet innføre upersonlig boplikt, slik at ikke noen har «hytte» i Oslo mens studenter står uten bolig.

– Vi vil også tilgjengeliggjøre flere tomter for studentboliger og fortsette å prioritere regulering av studentboliger høyt.

FORTSETT JAKEN: Borch oppfordrer studentene til å fortsette å lete, og tenke nytt.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) sier at de har vært i dialog med SiO om krisetiltakene for å sikre studentene et midlertidig sted å bo.

Hun oppfordrer studenter på boligjakt til å fortsette å stå på venteliste for studentbolig, søke i boligmarkedet ellers, og høre med kjente om de vet om et bosted.

– Jeg vil også oppfordre til å lete i større geografiske sirkler enn først tenkt. Finner du et sted med god kollektivtransport inn til campus og bysentrum kan det være en god start.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post