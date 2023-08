BRYLLUPSGJEST: Nyskilt og på flyttefot kunne det ikke klaffet bedre for den rykende ferske pantemillionæren, som har tatt på seg finstasen i anledning et bryllup når VG ringer.

Petter (31) satset to kroner og vant en million

Petter Bjerkan (31) har en million grunner til å høre på sin mor.

To kroner i hånden eller én sjanse til å vinne en million?

Det var valget Petter Bjerkan sto overfor ved panteautomaten til Rema 1000 på Nøtterøy denne torsdagen. Han skulle flytte neste dag og stoppet innom butikken på vei til å kjøre søppel til dynga.

– Min mor ga meg en tom boks fra bilen og sa «ta med deg den boksen og pant den, så vinner du en million».

Hun tok ikke feil.

VINNERLODDET: Pantelotteriet har ikke kostet på seg noen mellomrom for å gjøre tallet lettere å lese. Bjerkan måtte telle nullene både to og tre ganger.

Med bare to kroner å satse var vinnersjansene hans omtrent så små som de kan bli. Bjerkan hadde fortsatt hvilepuls da automaten satte i en liten musikalsk fanfare.

– Jeg skjønte at jeg hadde vunnet, men trodde det var et mindre beløp, tenkte kanskje det var femti kroner eller noe slikt, sier Bjerkan.

Han plukket opp lappen, og ganske riktig - der sto det et ett-tall og seks nuller bak.

– Jeg tok lappen og så på den. Så på den enda en gang, og en gang til, før jeg skjønte at «jeg har farken meg vunnet en million», sier Bjerkan.

Han var midt i gledesrusen da mor også kom inn i bildet.

– Hun begynte nesten å gråte, hun ble så glad. Det var jubelstemning i hele butikken.

For det kunne ikke klaffet bedre for 31-åringen.

DRESSET OPP: Bjerkan forsikrer om at det skal skåles og klirres i glasset i kveld.

– Jeg har akkurat solgt huset mitt etter en skilsmisse og leier en leilighet. Nå slipper jeg å leie så lenge før jeg kan kjøpe nytt, så dette kommer veldig godt med. Det var virkelig det perfekte tidspunktet, sier Bjerkan.

31-åringen jobber som sykepleier på sykehuset i Tønsberg og har rukket å få mange reaksjoner på gevinsten.

– Alle på jobb ble veldig glade på mine vegne. De sier at jeg har fortjent det og at de var veldig glade for at det var akkurat meg som vant, i den situasjonen jeg har vært i, sier Bjerkan.

Han er i bryllup til en venn denne helgen og kan avsløre at gaven til brudeparet fikk seg en liten oppgradering. Det vanker også belønning på Bjerkans svært forutseende mor.

– Det blir i hvert fall en god middag på restaurant her, vi får starte med det.

– Det lønte seg veldig å høre på mamma?

– Ja, faktisk! Jeg gikk inn med det absolutt minste man kunne gått inn med, to kroner, så jeg tenker at jeg har vært veldig heldig.

