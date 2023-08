IKKE TIL FARE: Statens helsetilsyn vurderer det slik at psykiateren kan fortsette å utøve yrket sitt, mens tilsynssaken mot ham behandles.

Helsetilsynet: Vil ikke suspendere psykiater

Statens helsetilsyn har besluttet ikke å suspendere en psykiater mens tilsynssaken mot ham behandles.

Kortversjonen Statens helsetilsyn har bestemt at en psykiater som har åtte varslingssaker mot seg ikke skal suspenderes mens tilsynssaken mot ham behandles.

Statsforvalteren ba helsetilsynet om å vurdere suspensjon før sommeren, men helsetilsynet mener det ikke er nødvendig fordi det ikke er fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Varslene inkluderer blant annet kritikk for avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold til pasienter, grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger og upassende forskrivning av vanedannende medisiner.

Helsetilsynet vil nå vurdere å trekke tilbake eller begrense psykiaterens autorisasjon. Det kan ta inntil seks måneder før endelig vedtak i saken er fattet. Vis mer

Rett før sommeren ba Statsforvalteren helsetilsynet om å vurdere suspensjon av psykiateren. Nå har helsetilsynet konkludert med at det ikke er nødvendig.

Det betyr at psykiateren kan fortsette å utøve yrket sitt og ta imot pasienter, inntil Statens helsetilsyn fatter endelig vedtak i tilsynssaken mot ham.

– Suspensjon brukes i tilfeller der det er nødvendig å stanse virksomhet som kan være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi vurderer at farekriteriet ikke er oppfylt på nåværende tidspunkt, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn til VG.

Dermed vurderer Statens helsetilsyn det annerledes enn Statsforvalteren, som i juni innstilte på at helsetilsynet skulle vurdere suspensjon.

– Statens helsetilsyn gjør en selvstendig vurdering av saken, sier avdelingsdirektør Myhr.

Åtte varslingssaker

Det var forfatter Hilde Rød-Larsen som varslet mot psykiateren først.

Deretter varslet flere kvinner om den samme psykiateren.

Nå er det totalt åtte varslingssaker mot psykiateren.

Fem av dem er ferdigbehandlet av Statsforvalteren i Oslo og Viken og ligger på bordet til Statens helsetilsyn.

De fem sakene er:

Sakene ble først behandlet av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Så, i juni, ble de oversendt Statens Helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon.

En administrativ reaksjon er ulike tiltak helsetilsynet kan iverksette for å beskytte nåværende og fremtidige pasienter, sørge for kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsepersonell.

Psykiateren risikerer å miste autorisasjonen når Helsetilsynet fatter endelig vedtak i tilsynssaken.

I et brev fra tilsynet om saken kommer det frem at forhåndsvarsel er sendt 1. august og at Helsetilsynet vurderer å tilbakekalle eller begrense hans autorisasjon som lege.

Saksbehandlingen kan ta inntil seks måneder.

Men Statens Helsetilsyn vil altså ikke suspendere psykiateren i mellomtiden.

PSYKIATERENS ADVOKAT: Halvard Helle.

Psykiaterens advokat, Hallvard Helle, er enig i den vurderingen. Han er klar på at vilkårene for suspensjon ikke er til stede.

– For øvrig skal vi nå bidra til gjennomføring av en grundig saksbehandling, sier Helle.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer seks av varslerne. Hun mener suspensjon av psykiateren - med alle tilsvarsrunder det ville utløst - kun ville ha forsinket saksbehandlingen unødig.

– Jeg og mine klienter er tilfreds med at Helsetilsynet har brukt sommeren på å sette seg inn i saken og konkluderer med at de vil vurdere å kalle tilbake eller begrense psykiaterens autorisasjon. Det sier mye om hvor alvorlige varslene i denne saken er, sier Larsen.

