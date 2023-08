TIL KNÆRNE: Veien Ring 2 i Oslo er oversvømt. Her jobber mannskap med å åpne sluk.

Regn, lyn og torden: Slik har «Hans» rammet Østlandet de første timene

Vakthavende meteorolog Ranveig Eikill forteller at uværet «Hans» har gjort sitt inntog i Norge. Så langt har været rammet veiene og skapt flere forsinkelser i kollektiv- og flytrafikken på Østlandet.

Kortversjonen Ekstremværet «Hans» har ankommet Norge med kraftige byger, og det er registrert 800 lynnedslag i landet på en time. Dette er uttalt av vakthavende meteorolog Ranveig Eikill.

Østlandet har vært hardest rammet, og det ventes at uværet vil fortsette utover dagen og nå Trøndelag og Sør-Nordland om kvelden.

På grunn av uværet er E6 sør for Oslo delvis stengt, fylkesvei 63 over Trollstigen er stengt, og underganger ved riksvei 22 i Lørenskog og riksvei 163 ved Lillestrøm er fulle av vann. Også parkeringen ved fornøyelsesparken Tusenfryd er delvis oversvømt. Vis mer

Meteorologisk institutt har også målt 800 lynnedslag innenfor Norges grenser den siste timen.

– Det vil fortsette utover dagen på deler av Østlandet. I løpet av kvelden vil det nå Trøndelag og sørlige Nordland. Det har så langt vært verst i Oslo-området og Østfold, sier Eikill til VG.

Hun forteller at lyn og torden vil følge de kraftigste regnbygene. I Sverige ble det målt 25.000 lynnedslag som følge av ekstremværet.

– Det er litt varmere i Sverige, noe som fører til mer lyn og torden, forklarer Eikill.

I timene frem mot natten er det varslet mye lyn på deler av Østlandet, helt opp til Røros.

– Ingen store endringer i prognosene

Vakthavende meteorolog Martin Granerød, sier instituttet ikke har gjort noen endringer i prognosene for uværet «Hans» i løpet av mandag formiddag.

– På sentrale deler av Østlandet har det kommet mellom 20 til 30 millimeter regn i timen, det er nok til å gi overvann mange steder, sier Granerød.

I Sør-Norge har bilister merket vannmassene fra oven. E6 sør for Oslo er delvis stengt som følge av for mye vann i veibanen. Fylkesvei 63 over Trollstigen er stengt, og underganger ved riksvei 22 i Lørenskog, samt ved riksvei 163 ved Lillestrøm er fulle av vann.

Parkeringen ved fornøyelsesparken Tusenfryd ved Vinterbro er delvis oversvømt, og seks-syv biler står under vann, opplyser politiet i Øst ved 14.-tiden.

INGEN FRYD: Parkeringsplassen ved fornøyelsesparken Tusenfryd er oversvømt.

Ved Oslo Lufthavn er det varslet forsinkelser utover ettermiddagen.

– Områdene som ble truffet først, vil nå få en liten pause, utover det er det ingen store endringer i prognosene, sier Granerød til VG klokken 13.15.

Gjennom formiddagen melder 110-Sørøst at de har fått flere meldinger om vann i kjellere.

– Vi har til nå fått ti meldinger om vanninntrengning i bygninger, og vi forventer enda flere utover kvelden og natten, sier vaktkommandør Jan Rundtom til VG.

Han forteller at vanninntrengingen kommer både av vann i terrenget som renner inn, og kloakksystemer som blir overfylte med overvann.

1 / 5 KLØFTA: En bil trosser vannmassene på Kløfta mandag. LØRENSKOG: En undergang står under vann i Lørenskog. HJELP: En varetransport måtte få hjelp til å komme ut etter å ha kjørt inn i vannmassene ved Lørenskog stasjon mandag. VÅTT: Østlandet ble truffet av store mengder regn mandag. Her fra Rena i morgentimene. ELVERUM: Ved Elverum Camping var ikke gjestene redde for «Hans» tidlig mandag. forrige neste fullskjerm KLØFTA: En bil trosser vannmassene på Kløfta mandag.

Fare for flom og skred

Det kraftige regnet gjør at farevarselet for flom og jordskred er utvidet i en rekke kommuner.

Det vil bli sendt ut nødvarsel på SMS til mobiltelefoner som befinner seg i de aktuelle kommunene, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er sendt ut rødt farevarsel for jord- og flomskred i kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes. Det har gjort at Romerike brann og redning har satt krisestab mandag.

Også kommunene Skjåk og Lesja i Gudbrandsdalen er lagt til det røde varslet 7. august, viser varselet på varsom.no. Samtidig er kommunene Sogndal, Aurland og Hol inkludert i gult varsel.

– Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, står det på varsom.no.

Ettersom «Hans» beveger seg nordover er det også meldt jord- og flomskredfare i nye kommuner tirsdag:

Kommunene Årdal, Aurland og Hol er oppjustert fra oransje til rødt nivå.

Kommunene Kvinnherad, Etne, Sunnfjord, Gloppen, Tokke, Kviteseid, Holmestrand er inkludert i gult varsel.

Kommunene Sunndal, Oppdal, Rennebu, Tynset, Tolga, Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, Våler og Åsnes er nedjustert fra oransje til gult.

