OMSTRIDT OG SPLITTENDE: Striden om hva slags energi som skal brukes for å produsere gass på Melkøya, har skapt store splittelser i Senterpartiet.

Lokallagsmøte i nord: Ingen kollektiv utmelding fra Sp

Det blir ingen kollektiv utmelding i Lebesby Sp. Det er klart etter et møte tirsdag kveld. Men enkeltmedlemmer melder seg ut.

Ledelsen i Lebesby Senterparti i Finnmark møttes til krisemøte klokken 2000 i kveld, etter at Støre-regjeringen tirsdag godkjente Equinors plan om å elektrifisere elektrifisere Elektrifisering av Melkøya innebærer at gasskraftverket på anlegget, som lager energien som brukes for å drifte produksjonen, skiftes ut med ren strøm fra det norske kraftnettet, slik at klimautslippene fra anlegget reduseres.gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Leder Jan-Olav Evensen i Lebesby Sp sa til VG før møtet at de vil vurdere kollektiv utmeldelse i protest mot at deres eget parti i regjering sto bak og støttet beslutningen, etter at landsmøtet i partiet i mars, sa nei til elektrifisering.

– Lebesby Senterparti har i medlemsmøte besluttet at vi ikke går inn for kollektiv utmeldelse av partiet. Vi har fortsatt tro på at vi har større innflytelse på den videre utvikling ved å være i partiet enn å være utenfor, skriver Evensen i en pressemelding.

Han fremholder at det enda er mange slag i kampen som kan vinnes.

«Samtidig er det slik at en del av våre medlemmer velger å melde seg ut, dette har vi full forståelse og respekt for. Dersom noen av «våre» potensielle kommunestyremedlemmer blir sittende som uavhengige representanter så skal vi fortsatt ta godt vare på disse og invitere

til et tett samarbeide», skriver han.

Han avslutter med at Lebesby Senterparti har besluttet å kjøre valgkampen som planlagt.

LOKALLAGSLEDER: Jan-Olav Evensen i Lebesby Sp.

Lebesby Sp er ikke de eneste i partiet som har reagert.

Lederen i Sp ungdomsorganisasjon Senterungdom, Andrine Hanssen-Seppola, sagt til VG at det bør holdes et ekstraordinært landsstyremøte for å vurdere regjeringssamarbeidet, hvis ikke Vedum snur om Melkøya.

Også i Arbeiderpartiet er det Melkøya-uro – kanskje spesielt i det politiske samemiljøet.

Mulig nytt opprør

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, sier at det kan bli nytt opprør – mot regjeringens planer om å elektrifisere Melkøya.

TURBINFRYKT: Ronny Wilhelmsen frykter ny stor utbygging av vindturbiner på land.

Wilhelmsen sa til VG at regjeringens beslutning kan utløse like sterke demonstrasjoner som under Fosen-aksjonene i vår, som endte med at regjeringen måtte beklage brudd på menneskerettighetene.

– Man kan ikke se bort fra at det kan utløse like sterkt engasjement som under aksjonene i vår. Vi får se hvordan ting utvikler seg, sa han.

– Dette godtar vi ikke

Sametingspresident Silje Karine Muotka i Norske Samers Riksforbund (NSR) reagerer minst like sterkt på regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya fra 2030.

I STRIDEN KJERNE: Sametingspresidenten deltok i vår under demonstrasjonene i Oslo, hvor kravet var at de 150 vindturbinene på Fosen rives.

– Elektrifisering av Melkøya er en katastrofalt dårlig vurdering av

regjeringen. Rett og slett en feil beslutning. Den setter til side alle løfter om

hensyn til samiske rettighetshavere, sier Muotka til Altaposten.

Hun sier det er en sjokkerende start på forsoningsprosessen etter Fosen-saken.

– Dette godtar vi ikke, sa hun.