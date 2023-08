SOMMERMESTRING: Erna Solberg besøkte torsdag Geitmyra Matkultursenters sommerskole i Kristiansand for barn som går i 5. – 7. klasse.

Vil ha kunnskapsløft for norske lærere

KRISTIANSAND (VG) Høyre-leder Erna Solberg vil presse kommunene til å prioritere utdanning av lærere. Men lover ikke mer penger for å få til det valgløftet. Hun får ros fra lærersjefen og ris fra Ap.

Solberg presenterer i dag partiets siste nasjonale valgkampløfte før valget, knyttet til skolepolitikk:

– Høyres valgløfte på skole i 2023 er at alle Høyre-kommuner skal prioritere å fylle norske klasserom med flere kvalifiserte lærere. Lærere er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring og målet må være at alle elever møter en kvalifisert lærer, sier Solberg til VG.

Hun legger til:

– Det viktigste for elevenes læring er en kvalifisert lærer.

Høyres plan

Her er tiltak Høyre vil satse på:

Prioritere kvalifisering av flere av dem som underviser i skolen i dag, som mangler formell kompetanse.

Tilby videreutdanning for dem som har startet, men ikke fullført lærerutdanning og jobber utenfor skolen i dag.

Videreutdanning, spesielt innen norsk, matematikk og engelsk, må prioriteres slik at alle lærere oppfyller krav til fordypning.

Info Mer om Høyreskolen: Sikre flere karriereveier for lærere etter modell av lærerspesialistordningen.

Skjerpe kravene i opplæringsloven til utdanning og kompetanse, minimere bruken av unntak fra disse kravene, og alltid forvente at skolene ansetter kvalifiserte lærere eller har en klar plan om kvalifisering innen kort tid.

Alle Høyre-kommuner skal ha vikarordninger som enten alene eller gjennom interkommunale samarbeid sikrer en vikarordning med god tilgang på kvalifiserte vikarlærere.

Høyre vil sette alle kommunepolitikere med ansvar for skolen på skolebenken, og sikre kompetanse i å drive langsiktig strategisk styring av skolen i tett samarbeid med skoleledere og administrasjon. Vis mer

– For mange lærere underviser uten rett utdanning eller kompetanse og for mange lærere velger bort læreryrket. Utfordringen blir større dersom den store nedgangen i søking til lærerutdanningene fortsetter, sier hun:

Siden 2019 har det vært fire strake år med nedgang i søkingen til lærerutdanningene, og antallet søkere faller betydelig fra i fjor til i år. Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgsøkere til lærerutdanningene enn i 2022, ifølge Utdanningsnytt.

– Følger det med statlige penger til kommunene for å få til dette kompetanseløftet?

– Våre kommunepolitikere må prioritere etter- og videreutdanning for lærere som ikke er kvalifiserte.

– Ikke ferske penger, men etter- og videreutdanningsmidler?

– Ja, kommunene må velge å kvalifisere flere.

PRIO: Solberg sier skole er en av de viktigste sakene for Høyre i høstens kommunevalg.

– Er ikke en av utfordringene at kommunene sparer penger ved å bruke ikke kvalifiserte lærere?

– Jeg tror egentlig ikke at det er en stor utfordring. Jeg tror utfordringen er at de har mange lærere, som allerede er ansatt, som ikke er kvalifiserte i fag de underviser i.

– Høyere lønn vil hjelpe: Vil du hjelpe til med det?

– Det kan hjelpe på i rekrutteringen, men det må kommunene forhandle med lærerorganisasjonene om. Det er en utfordring at når en lærer kommer til lønnstrinn 16, så er de på toppen av stigen. Lærerspesialistordningen vil laget, vil kunne hjelpe litt på det.

Info Her er de fire nasjonale valgkampløftene til Høyre: Der Høyre får ordføreren skal kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede.

Saksbehandlingstidene i kommunene skal kuttes: For å gjøre det lettere for å skape flere jobber og bygge flere boliger.

Flere av dem som jobber i eldreomsorgen skal få bli faglærte og kommunene skal prioritere å bygge flere varierte boliger for eldre.

En skole som ser hver enkelt elev og gir alle mestring og læring. Flere elever skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Vis mer

TIDLIG UTE FOR Å TREFFE FORHÅNDSSTEMMEVELGERE: Erna Solberg har vært ute med de fire nasjonale valgkampløftene, fem uker før valget. – Det er bevisst, fordi folk kan begynne å stemme i neste uke. Da skal de vite hva som er våre viktige saker.

– Indirekte sier du at mange lærere er for dårlig?

– Nei, men det er mange som ikke er kvalifisert gjennom pedagogisk utdanning. Vi må slutte å tenke at alle kan undervise i matte, realfag og andre sentrale fag. Å være lærer en profesjon.

– Du sier at alle elever skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Når skal det målet være innfridd?

– Vi har ikke en dato, men når vi løfter det, vil vi at det skal prioriteres.

VALGKAMP: Høyre-lederen er på fire dagers valgkampturne på Østlandet og Sørlandet, ned til Kristiansand og opp igjen.

Solberg er ikke nådig i sin kritikk av den sittende regjeringens skolepolitikk.

– Regjeringen har så langt kun bidratt til å svekke læreryrkets attraktivitet ved å fjerne alle karriereveier for lærerne, kuttet kompetansekravene for lærere, redusert opptakskravene til utdanningen og vist få ambisjoner på vegne av lærere, elever og innhold og kvalitet i skolen.

FISKEGLEDE: Torsk, hyse, sei, hval og flyndre var blant fiskene som barna fikk være med å filetere på sommerskolen.

Pandemieffekt

– Det er lett å kritisere regjeringen, men de har knapt sittet i to år og nedgangen i andelen som søker seg til lærerutdanningen gått ned i mange år?

– Nedgangen startet med pandemien.

Hun sier at det nesten er 5000 flere kvalifiserte lærerårsverk i skolen enn da hun ble statsminister i 2013.

– Men fortsatt er det 2500 ukvalifiserte lærerårsverk i norsk skole, viser tall blant annet fra Grunnskolens informasjonssystem. Dette må ned, og da må vi rekruttere, kvalifisere og beholde flere lærere.

PÅ OPPLÆRING: Erna Solberg fikk selv prøve å filetere flyndre på sommerskolen. – Det gikk ganske bra, sier hun etter at en fin file forsvant fra fiskebeina.

I 2016 skjerpet Solberg-regjeringen karakterkravet i matematikk til 4 for opptak til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning.

– Ga ikke økte kompetansekrav til lærerne færre lærere?

– Nei, syv prosentpoeng flere lærere fullførte matematikkutdanning etter at vi innførte strengere karakterkrav.

Støreregjeringen har senere lempet på kravet, fra karakteren fire til tre.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er ikke imponert.

LOVER: Tonje Brenna lover stor satsning på etter- og videreutdanning for lærere.

– Merkelig

– Jeg er glad for at Høyre er enige med oss i at vi trenger enda flere flinke lærere i klasserommene våre, samtidig som jeg synes Høyre her spiller gamle plater om igjen. Det er lite nytt å spore i disse forslagene fra Høyre og Erna Solberg, og det er klassisk Høyre-politikk, sier hun.

De to partiene kives om tre eller fire som karakter for lærerstudenter i sentrale fag, er riktig.

– Det er merkelig at Høyre fortsatt vil avskilte erfarne lærere som har jobbet lenge i skolen, og gjeninnføre 4-er-krav for å komme inn på lærerutdanningen når vi står i en situasjon der vi trenger at langt flere blir lærere. De nye opptakskravene gjorde at 1038 flere kom inn på lærerutdanningen bare i fjor.

Hun lover at Arbeiderpartiet og Senterpartiet satser tungt på etter- og videreutdanning for lærerne.

– Vi jobber med hvordan vi kan få til et helhetlig system med karriereveier i skolen, slik at alle lærere kan få mulighet til å fordype seg og utvikle seg gjennom yrkeslivet.

Ros

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet gir ros til Høyre.

POSITIV: Steffen Handal er mer positiv til Solbergs uttalelser enn det Tonje Brenna er.

– Dette kommer sent, men godt. Lærerutdannede lærere til alle barn og elever bør være sak nummer én for alle partier. Bra at Høyre nå innser alvoret og tar stilling. Vi kunne ønsket oss sterkere virkemidler, men dette er et viktig skritt i riktig retning.