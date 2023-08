NYE POSTER: Sandra Borch og Geir Pollestad i desember i fjor.

Opplysninger til VG: Borch blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister

Sandra Borch blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Geir Pollestad overtar som ny landbruksminister, ifølge opplysninger til VG.

Saken oppdateres.

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Geir Pollestad blir ny landbruksminister. Sandra Borch, som i dag er landbruksminister, bytter post og blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister, ifølge opplysninger til VG.

Det var TV 2 som først meldte dette.

Det har vært klart i lengre tid at Borch skulle ta over etter Ola Borten Moe, ifølge VGs opplysninger.

Moe gikk av som statsråd for over to uker siden.

Det er kalt inn til statsråd klokken 11.30 fredag formiddag.

Regjeringen utnevner ifølge VGs opplysninger ny forsknings- og høyere utdanningsminister fredag etter Ola Borten Moes avgang. Det bekrefter sentrale kilder overfor VG.

NRK meldte først at det trolig skjer i dag.

