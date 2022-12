TØRKE: Babyelefanten får næring og pleie ved Retiti Elephant Sanctuary i Kenya. Senteret ligger i et naturreservat og oversvømmes av foreldreløse og forlatte elefantkalver, på grunn av den voldsomme

Toppmøte for natur: − Det er nå det skal skje

Tørke og avskoging setter dyrene i livsfare. Nå skal naturen få sin egen «Parisavtale» til jul.

Denne helgen starter møte som skal sette natur og dyremangfold på den globale agendaen.

– Det er nå det skal skje! sier Ingrid Rostad i Forum for Miljø og Utvikling (ForUM).

En verden rammet av kriser fra flere hold, skal bli enig om å gi plass til naturkrisen. FN samler verdens land til å skrive under på en ny avtale om vern av hav og natur.

For natur- og miljøorganisasjonene er det etterlengtet.

– Det skulle skje i 2020, men så ble det utsatt. Vi har vært i forhandlingsmodus i flere år nå, sier Rostad.

Avtalen blir kalt «naturens Parisavtale», sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Den ekte Parisavtalen ble signert på klimatoppmøtet i 2015 og ble et veiskille for klimasaken.

Nå er forventningen at møtet i Montreal vil gi en avtale som blir et veiskille for naturkrisen.

– Avtalen er vellykket hvis den har tydelige og klare ambisjoner, men i tillegg har noen mekanismer for gjennomføring som gjør at man binder seg litt til masten, sier Barth Eide.

Men det blir ikke uten konflikter på i forhandlingsrommene.

Krisemøte på tampen av et kriseår

Bakteppet for møtet kunne knapt vært mer ekstremt – dette årets ekstremvær, hete og tørke har vist hvordan global oppvarming truer både mennesker og dyr.

Den voldsomme og langvarige tørken på Afrikas horn har vart i to år nå og er regnet som den verste på 40 år. Både mennesker og dyr dør av sult og vannmangel.

Et eksempel er det berømte dyrelivet i Kenya, som er hardt rammet. Elefantbabyer blir funnet som foreldreløse eller forlatt i Namunyak Wildlife Conservancy.

De får pleie og næring på flaske av ansatte.

Høyere global oppvarming enn 2 grader vil kunne føre til enorme tap av leveområder for store deler av verdens pattedyr.

Samtidig er vern av skog, hav og natur et veldig effektivt hjelpemiddel mot klimaendringer. Tareskog og granskog omdanner CO₂ og binder det. Å verne mellom 30 og 50 prosent av verdens land, sjø og hav er en viktig del av løsningen på klimakrisen, konkluderte FNs klimapanel i februar.

Avtalen som ligger på bordet prøver å spikre akkurat det – 30 prosent av hav og land skal vernes innen 2030. De øvrige 70 prosentene skal også forvaltes på en bærekraftig måte.

– De heftigste diskusjonene er knyttet til målet om å verne 30 prosent av naturen, og bærekraftig bruk av resten i tråd med menneskerettighetene og urfolks rettigheter, sier Rostad.

HØYE AMBISJONER: I Montreal skal Norge jobbe for høye ambisjoner på vern av skog og natur, sier Espen Barth Eide (Ap), selv om han hjemme må ta kutt i skogvern han ikke liker.

Klima- og miljøministeren tror ikke å lande denne ambisjonen vil bli et problem.

– Det som det kan bli mange diskusjoner om, er hvor tydelig man skal si at landene må gjennomføre dette. Og jeg regner med at en del av landene vil ha penger igjen for å «ta en for laget», sier Barth Eide.

Vern av naturen vil innebære å stanse avskoging, tilbakeføre tapt natur og bekjempe skogbranner, for å nevne noe.

Skogbrannene kommer oftere og sterkere når verden blir varmere. Inntil tre milliarder dyr døde eller mistet leveområdet sitt under skogbrannsesongen i Australia i 2020.

Brannskadede koalaer og kenguruer ble reddet av asken på Kangaroo Island:

På tampen av et krisefylt år kom en nyhet som ble mottatt med optimisme fra klima- og naturbevegelsen: En ny president er valgt i Brasil.

For vernet av den viktige regnskogen vil det bety en helt ny kurs, ifølge Eide.

– Norge er en stor og anerkjent aktør på grunn av satsingen vår på skog, så vi blir sett på som at vi har en lederrolle innen dette, sier statsråden.

– Det gjelder satsingen på regnskog, men i Norge har regjeringen akkurat foreslått å kutte 235 millioner kroner til skogvern?

– Det er ikke jeg noe glad for heller, men dette er et stramt budsjett. Det er ikke sånn at vernet skjer den dagen man setter ned penger til det, så dette er en fleksibel sum. Men, jeg er ikke glad for at vi gir mindre penger til skogvern, samtidig som jeg er glad for at vi jobber for å redusere avskoging i Norge, sier Barth Eide.

Han viser til at regjeringen har varslet mindre bygging av nye veier, hytter og kjøpesenter, som legger beslag på natur.

Samtidig har regjeringen akkurat fått nye utregninger som viser at naturen i Norge går kraftig i minus.

Norge går inn med høye ambisjoner

– Jeg synes det er veldig bra at Norge har høye ambisjoner og jobber for at vi skal få en sterk avtale, men jeg synes det er rystende og pinlig at regjeringen akkurat samtidig foreslår å halvere budsjettet til skogvern, sier sier Christian Steel i organisasjonen Sabima.

Det er heller ikke den første naturavtalen Norge skriver under på.

I 2010 signerte landene Aichi-avtalen i Japan, med konkrete mål som skulle nås innen 2020.

– Vi skulle verne 10 prosent av våre hav, men vi har vernet under 1 prosent. Så vi må først nå de målene vi setter oss, heller enn å sette stadig nye mål, sier Steel.

Forum for Miljø og Utvikling tok en grundig gjennomgang av de norske målene, sier Rostad.

– Vi konkluderte med at Norge ikke nådde ett eneste av målene for 2020, sier Rostad. Vi håper så klart at vi får et annet resultat med den nye naturavtalen, at det vil bety tydeligere fokus på hvordan dette skal gå fra papir til virkelighet i denne runden.

Statsråden er ikke enig i at Norge sto til stryk på samtlige mål, men han legger heller ikke skjul på at Aichi-målene ikke ble møtt.

– Nå er det mye mer konkret handling og planer for klimakutt, og det tror jeg smitter over på natur. Det burde vært slik før også, det er synd at vi har somlet sånn, men forståelsen av at vi lever i en krise er mye tydeligere nå enn for bare noen år siden, sier Espen Barth Eide.

For å unngå nye brutte løfter ønsker organisasjonene målbarhet.

– Vårt fokus er på å sikre at det blir nasjonale forpliktelser, der landene skal lage egne handlingsplaner og forplikter seg til å følge dem opp ved å være en part i avtalen, sier Rostad.