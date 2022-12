BEDRE JUL: Christian Ringnes (68) vil at de som sliter skal få det bedre i Norge. Kunstsamleren har fått pyntet kontoret ved Oslo rådhus til jul.

Milliardær Christian Ringnes: − Vi må gi mer til de fattige

Han er en av Norges rikeste og betaler «uhorvelig mye» i skatt. Nå ber Ringnes regjeringen gi mer til de som sliter – og gjøre det enklere for de rike å tjene penger.

– Det er hjerteskjærende.

Det sier eiendomsinvestor og kunstsamler Christian Ringes (68) om synet av den lange køen av mennesker som venter på å få en matpose utenfor Fattighuset i Oslo.

Stadig flere nordmenn sliter økonomisk på grunn av dyrere mat, dyr strøm og høyere rente.

Selv er 68-åringen blant landets rikeste, og bor på Bygdøy i en luksusvilla med privat badestrand. Han kjenner ingen som virkelig sliter, men bare å kjøre forbi disse køene er «påminnelse nok», mener han.

– Det er en stor tragedie. Mange av dem har så vidt klart å holde båten flytende med de støtteordningene de hadde, men så øker prisene på mat og strøm. Det er helt sårt å lese om.

Kaller det «en fattigdomskrise»

VG møter ham på det julepyntede kontoret ved Oslo rådhus.

Gjennom familiebedriften, med eierskap i Victoria Eiendom og Eiendomsspar, anslår Ringnes at han og familien vil betale godt over 100 millioner skatt i år.

– Jeg betaler uhorvelig mye i skatt, sier han.

Milliardæren anser seg selv som en av statens melkekuer. Og synes derfor at han kan mene noe om hva staten bruker pengene sine på.

Nå krever Ringnes mer til de fattige.

– Den krisen vi nå er oppe i, er ikke en fordelingskrise, men en fattigdomskrise. Jeg mener staten må ta det innover seg og gi mer til de fattige, mener han.

UENIG I ULIKHET: Milliardæren synes ikke Norge er et forskjellsland. Selv er han o familien blant de 50 rikeste, ifølge Kapital.

De siste årene har riktignok forskjellen mellom fattig og rik i Norge økt. De én prosent rikeste i Norge disponerer ti prosent av inntektene, ifølge SSB.

– Ja, det er blitt en liten økning i de økonomiske forskjellene, men reallønnen har mer enn doblet seg for alle de siste 30 årene og det er mye viktigere. Fortsatt er Norge et av verdens likeste land, fastslår Ringnes.

– Men dere som er rike er blitt enda rikere?

– Ikke i år. Jeg har for eksempel selv sett formuen reduseres med over 30 prosent. Også det jeg tjener har redusert seg.

Dette vil Ringnes gi til de fattige

Helt konkret ber eiendomsinvestoren regjeringen gi:

4000 kroner hver måned til de 200.000 fattigste

2000 kroner hver måned til de 200.000 nest fattigste

– Det ville koste staten 14,4 milliarder kroner per år og gjøre en betydelig forskjell for de dårligst stilte, sier Ringnes om sitt eget regnestykke.

Et slikt årlig og fast tilskudd skulle bare mangle, mener eiendomsinvestoren.

For milliardæren er det uaktuelt å betale mer skatt, men han peker på Oljefondet som en løsning.

– Det er bare å ta disse pengene rett fra Oljefondet, det er det rom for under handlingsregelen. Staten får et overskudd på ufattelige 1000 milliarder, mye av samme grunn som gjør at folk er fattige, sier Ringnes.

Statens overskudd er mye takket være økte inntekter fra olje og gass i lys av energikrisen.

– Argumentene mot vil være at disse tilskuddene driver inflasjonen, men at fattige får kjøpe mat gjør i meget begrenset grad det. Og så er det at vi forsyner oss av fremtidige generasjoner, men her må man være villig til å ta noe av det, for å hjelpe noen i dag som har det ordentlig dårlig.

– Har du selv donert penger til fattige?

– Ja, jeg har nettopp gitt til Fattighuset, svarer Ringnes, som ikke vil ut med summen i VG.

BYEN HANS: Ringnes vokste opp på Vinderen og Frogner i Oslo – altså beste vestkant – på 50- og 60-tallet. Nå bor han på Bygdøy, like bak ham i horisonten.

Har stengt av en av stuene

Ringes er nummer 52 på Kapitals liste over landets rikeste, med en familieformue på 6,8 milliarder kroner. Inntektene til Ringnes alene var godt over 20 millioner i fjor, ifølge skattelistene.

Merker han selv noe til nedgangstidene?

– Jeg merker det ganske lite personlig. Men jeg merker det veldig mye i min forretning, sier han.

– Har du tatt noen grep på hjemmebane?

– Jeg har skrudd av alle utelysene rundt huset, ikke hatt på varmen i svømmebassenget i sommer. Jeg har stengt av den ene stuen, og et arbeidsværelse. Men dette er bare tulleting. Jeg kunne sikkert betalt den ekstra strømmen, men hvorfor skal man.

LYSSATT: På kontorene til Eiendomsspar gløder det i alle lyspærer, men hjemme i villaen har Ringnes tatt strømgrep.

I høstferien påspanderte han og forloveden Lotte Birgitta Inger (45) luksuscruise i Middelhavet på rundt hundre samfunnstopper.

– Det cruiset ville jeg aldri funnet på å gjøre i dag, det er ikke rom for det, bemerker Ringnes – og påpeker at cruiset var betalt før pandemien.

Ellers har han for vane aldri å kaste mat, og kjøper gjerne «gammel mat», som han sier. Noe som har resultert i at han har spist en boks med 35 år gamle erter fra studietiden i Lausanne. Og at han nylig ble heftig matforgiftet etter å ha kjøpt «litt gammel fisk», som han vedgår at «luktet litt vondt».

Boblejakken er lappet sammen med tape, som Ringnes stadig lakker svart for å matche jakken. Men milliardærens silketørkle er som alltid på plass.

– Jeg har ikke de aller mest ekstravagante vanene, sier Ringnes om egen livsstil.

LAPPET OG KLART: Ringnes synes boblejakken fortsatt fungerer utmerket, så han bare teiper over riftene er dunet stikker ut.

«Jeg gråter ikke»

Selv om nedgangstidene ikke preger Ringnes på privaten, mener han altså at det påvirker businessen. Ifølge Ringnes har formuesskatten seksdoblet seg for eiendomsinvestorer som ham selv de siste syv årene.

– Mye av det jeg kunne investere for før, går nå til skatt.

Hanhevder at han av den grunn nylig måtte redusere en investering i en fabrikk på Herøya, men at kapital fra et svensk gruveselskap likevel gjør at prosjektet gjennomføres.

– Jeg gråter ikke for det, jeg personlig klarer meg absolutt mer enn godt nok. Men næringslivet taper på dette. Vi tjener mye mindre penger og må betale mer skatt.

Ifølge Ringnes fører den høye skattleggingen til at milliardærer som ham investerer mindre, noe som på sikt vil kunne føre til færre arbeidsplasser og «mindre kake» å dele med medborgerne.

SKATTEOPPGJØR: Ringnes synes regjeringen tar for mye fra dem som tjener godt i Norge.

Sveits er et «førsteklasses land»

De siste par årene har flere titalls av Norges rikeste flyttet til utlandet på grunn av skatt. Flere av dem, blant annet Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlie, har valgt seg Sveits.

Ringnes sier han forstår dem godt.

– Det er en grunn til at de flytter til Sveits. Det er et sterkt signal om at nå er skruen blitt strammet for hardt. Regjeringen risikerer å drepe kua som produserer melken. Vi bør ikke bare leve av olje og gass.

– Er dette noe du selv vurderer?

– Jeg føler meg svært norsk, så noe slikt sitter veldig langt inne. I min ungdom, lenge før jeg tenkte på skatt, vurdert jeg å flytte til Sveits, fordi jeg studerte der og synes det er et førsteklasses land. Men det er norsk jeg er, og det er her jeg har mitt liv, svarer Ringnes, og legger til at han «skjønner godt at de yngre vurderer det».

– Men de norske milliardærene flytter for å unngå skatt?

– Ja, det er helt reelt. Hvis du sto helt fritt å velge mellom et land hvor det er gratis å bo, eller et hvor det koster 60 millioner å bo – ja, da ville du kanskje valgt det som er gratis?