DESEMBERSTRØM: Det kommer til å koste noen kroner å få svoren sprø på ribba i år, men heldigvis tar strømstøtten støyten.

Desemberstrømmen kan koste drøye tre kroner per Kwh

Når kulda nå setter inn, og en del kjernekraftverk er nede for telling og vinden uteblir, fyker strømprisene for desember i været.

Dermed ser det ut til at de behagelige strømprisene vi hadde i første halvdel av november, er en saga blott.

– Strømprisen for desember i Sør-Norge ligger på 3,15 kroner per kWh, og for første kvartal neste år forventer markedet en pris på 3,40 kroner, forteller Olav Botnen, kraftanalytiker hos Volue Insight.

Men det er mye usikkerhet knyttet til prisene som svinger veldig for tiden. Akkurat mellom jul og nyttår pleier de også å gå litt ned siden industrien da tar en pause.

– Kaldere dag for dag

Prisene har klatret de siste dagene og tirsdag er den 3,63 kroner i Sør-Øst Norge og onsdag 3,65 kroner. Dette er den rene kraftprisen uten skatter og avgifter. Aldri før i år har det vært dyrere med strøm i de to nordlige prisområdene enn det blir onsdag.

Onsdag koster strømmen i Midt-Norge drøye fire kroner.

Neste uke kan Sør-Norge få fem til 10 minusgrader.

– Det blir kaldere dag for dag både i de nordiske land og i Europa denne uken og samtidig er det veldig svak vindkraftproduksjon så å si overalt, sier Botnen og viser til at flere av de store vindkraftparkene i Sverige tirsdag knapt har noen produksjon i det hele tatt.

– Dette været varer minst en uke fremover, så normaliseres det gradvis hvis vi ser på værvarslene, men værvarslene endres jo dag for dag så man vet aldri, sier Botnen.

Strømstøtten gjør at husholdninger får dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre.

Reaktortrøbbel

Ikke bare er det lite vind, mange kjernekraftverk har trøbbel.

– I Sverige er en av de store reaktorene utenfor Göteborg ute av drift frem til rundt 1. februar på grunn en feil det vil ta flere måneder å rette opp. I tillegg blir en annen svensk reaktor ute av drift i 10 dagers tid fra 9. desember, sier kraftanalytikeren.

Han peker på at det finske kraftverket Olkiluoto 3, som blir Nord-Europas største kraftverk når det endelig kommer i normal drift, har måttet stenge ned produksjonen på grunn av noen pumper som må skiftes ut.

– Mens vi venter på denne reaktoren, er Finland i en ganske utfordrende forsyningssituasjon, de får enda høyere priser enn mange andre steder i Norden. Men det virkelig store problemet ligger i Frankrike der veldig mange reaktorer er ute av drift, selv om vi går inn i vinteren, sier Botnen. Årsaken, ifølge senioranalytikeren, er at de mange av franske kjernereaktorene begynner å bli gamle og må kontrolleres og vedlikeholdes stadig grundigere.

– Usikre priser

Men forbrukerne vil sannsynligvis respondere på de høye prisene ved å bruke mindre strøm, dermed ligger prisene an til å falle litt tilbake i første kvartal neste år.

I elspot-område NO3, som blant annet omfatter Trondheim, ligger desember-prisen ifølge Botnen på 75 øre og prisen i første kvartal neste år på 60 øre per KWh. I Nord-Norge ligger desemberprisene per nå på 60 øre og 75 øre i første kvartal.

– Men markedsprisene i disse to områdene er ikke helt pålitelige, fordi markedet er så lite likvid. Veldig få kontrakter handles på kraftbørsen, derfor er prisene usikre. Det gjelder egentlig alle produktpriser på prisområdene for tiden, avslutter sier Botnen.