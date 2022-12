INGEN HEST PÅ LYSFEST: Linn Hvettum bestilte en lysende hest til Harstad sentrum. I stedet fikk hun byens nye maskot, Ken-Guru, i posten.

Vraket elg og rein for lysende hest – fikk kenguru

HARSTAD (VG) Har du hørt den om harstadværingen som bestilte en hest, men endte opp med en kenguru? Og burde byen heller skaffet seg en nordnorsk juletorsk?

Nei, dette er ikke en episode av NRKs legendariske nordnorske humorprogram «Du skal høre mye», men et lite stykke ekte hverdagsdrama fra Harstad.

Ante ugler i mosen

Historien begynner med rundt 500.000 kroner selskapet Harstad Sentrum brant inne med for å skape skikkelig stemning i byen.

Pengene ble brukt på mørketidslys, blant annet en nå mye omtalt «hest».

– Vi skulle bestille en lysende hest. Rein og elg er veldig fine dyr, men det er litt oppbrukt. Så da ville vi ha en hest, og den skulle sitte på en benk, forteller leder Linn Hvattum i Harstad Sentrum til VG.

Leveransen ble forsinket. Blant annet på grunn av korona-etterslep. Men til slutt kom de nye mørketidslysene frem til kommunen i Sør-Troms.

Pakken var merket med «hest», bedyrer Hvattum.

– Først så jeg ører og mule, og tenkte «her er alt i orden». Men etter hvert ante jeg uråd. «Det der er jo en kenguru», forteller Hvattum.

I hele desember presenterer VG en sak hver dag i julekalenderen «Lys i mørket». I en tid med økonomisk usikkerhet og krig i Europa, vil VG lage saker ment for å glede deg, røre deg eller få deg til å le. Send gjerne inn tips til saker på lysimorket@vg.no.

Typisk nordnorsk?

Og da Hvattum fikk satt halen på «hesten» var det helt åpenbart hva slags dyr hun hadde fått.

– Kanskje sitter det noen i Australia nå og klør seg i hodet og lurer på hvorfor de har fått en hest, undrer hun seg spøkefullt.

Men det var ikke tvil om at når kenguruen først var kommet, så fikk den bli.

– Vi lyser opp byen, men vi forsøker å se det i et miljøperspektiv. Det å sende han tilbake som prinsippsak er ikke vits, mener Hvattum.

– Jeg synes det er en flott «hest» jeg, sier Caroline Reinland (32) som går tur sammen med forloveden Bård Wiik (32).

VIL HA KENGURU I BYVÅPENET: Ikke bare er kenguru skikkelig nordnorsk, mener Bård Wiik (32). Han mener Harstad bør adoptere den i byvåpenet. Her sammen med forloveden Caroline Reinland (32).

Paret er på julegaveshopping når VG treffer dem i Harstad sentrum.

– Kenguruer er vel typisk nordnorsk? Jeg synes Harstad burde få den inn i kommunevåpenet. Gjerne med tvillingbabyer, for i Harstad har det vært tvillingboom, sier Bård Wiik, som for ordens skyld er fra Molde og venter tvillinger med Caroline.

Bestilte hest – fikk lysfest

En ting er sikkert. Kenguruen har nok ført til betydelig mer PR for Harstad enn en hest ville gjort.

Så langt er saken omtalt av både lokalavisene iHarstad og Harstad Tidende, statskanalen NRK, samt på P4s «Misjonen» og av Instagram-kontoen «BAdesKen».

5. november markerte byen lysfest. Og lokalt ble det utlyst en navnekonkurranse og satt ned en jury. Ken-Guru ble navnet på byens nye lysmaskot.

TURISTATTRAKSJON: Fra butikken Stjernerom ser Vilde Hveem av og til folk stoppe å ta bilder med kenguruen.

– Jeg har fått med meg at folk av til stopper ved den og tar bilder, forteller Vilde Hveem (21) som jobber i butikken Stjernerom like ved kenguruen.

Ønskeliste: Nordnorsk juletorsk

Men det er slettes ikke alle som gleder seg over Ken-Guru.

– Jeg synes ikke den hører hjemme her. Vi kan gjerne fleipe om det. Det er greit at den er feilbestilt, men da leverer man den tilbake. Hva gjør en kenguru i Nord-Norge, spør Gro Dagsvold.

VIL HELLER HA EN TORSK: Gro Dagsvold skjønner ikke hva en kenguru har i Harstad å gjøre, og skulle mye heller sett at det ble kjøpt inn en lysende juletorsk.

Hun driver reisebyrået North Up – som ligger rett ved siden av den lysende kenguruen i Harstad sentrum. Hun skulle gjerne sett at det heller var en elg eller rein som lyste opp inngangspartiet.

– Eller like gjerne en torsk for den del, sier hun lett satirisk.

– Du ønsker deg en lysende nordnorsk juletorsk?

– Ja, heller det. I alle fall ikke en kenguru, svarer Dagsvold.

Hun forteller at selv om hun har mange turister innom. Så er det foreløpig ingen som har spurt om kenguruen.

– Hva sier du om det kommer en turist og spør da?

– Nei, jeg har såpass vett at jeg svarer ikke noe som er negativt for byen. Men til Harstad-folk kan jeg si akkurat hva jeg vil. Jeg synes ikke kenguruen hører hjemme her. Og så ser du ut på torget her. Det er nesten helt mørkt. Også kommer dem med en kenguru? Det er ikke lys i stolpene her, og det har det ikke vært på to år. Helt mørkt, svarer Dagsvold.

Blir i vinter

Om du liker den eller ei. Den drøyt to meter høye Ken-Guru har kommet for å bli. I alle fall ut vinteren, forteller Hvattum i Harstad Sentrum.

HOPPENDE GLAD: Selv om Linn Hvettum skvatt så hun holdt på å hoppe i taket da hun pakket ut en kenguru, er hun nå strålende fornøyd med byens nye maskot.

– Vi har faktisk fått flere henvendelser fra private og bedrifter som ønsker å kjøpe den.

– Er dere villige til å selge?

– Det er det pengene som avgjør. Den skal i alle fall få stå i vinter, avslutter hun.