JUL: Hedda Amalie Sandvik (22), Monica Høvik Sandvik (49) og Arnljot Høvik Sandvik (55) inviterer fremmede hjem til seg på julaften.

Åpner hjemmet på julaften

Juleånden har våknet til live i Trondheim, hvor familien Sandvik har bestemt seg for å hjelpe flere som har det vanskelig i julen.

Arnljot Høvik Sandvik (55), Monica Høvik Sandvik (49) og Hedda Amalie Sandvik (22) har opprettet en Finn-annonse, hvor de spør om noen ønsker å feire julaften sammen med dem.

– Vi leser hver dag om folk som sliter, og vi har snakket om at det sikkert er mange som sitter alene på julaften, sier Arnljot til VG.

Han forteller at familien har utgangspunkt i å ta imot fire eller fem personer – alt fra foreldre med trang økonomi til enslige pensjonister.

– Julen handler om familie, venner, nærhet og trygghet – de enkle tingene som betyr mest når det gjelder, sier Arnljot.

ER DU ALENE?: Bildet viser en del av familien Sandvik sin Finn-annonse.

Var skeptisk

Arnljot forteller at det var Monica og Hedda som tok initiativet først.

– Jeg var skeptisk til å begynne med, men det er tross alt julaften. Jeg tenker «hvem vil utnytte noen på julaften». Man må ha litt tiltro til folk også. Om man sliter og har det vanskelig, tror jeg ikke man utnytter noen man blir bedt hjem til, sier Arnljot.

Han oppfordrer flere til å ta samme initiativ.

– De fleste sier «så fint», men folk er skeptiske for at det kan bli dårlig stemning eller at de blir frastjålet ting. Jeg velger å tro at det blir motsatt, og at folk setter veldig pris på dette og får tankene over på noe annet, sier Arnljot.

HOHO: Det er pyntet til jul utenfor huset til familien Sandvik i Trondheim.

Allerede én påmeldt

Arnljot forteller at de har fått god respons på Finn-annonsen, og at én som skal være hos dem på julaften er en student.

– Vi har fått kontakt med en enslig student, som ikke har råd til å reise hjem, og som ikke har noen å feire jul med. Vi regner med at flere tar kontakt, sier Arnljot.

De som møter opp kan i alle fall glede seg til et godt måltid.

– Det blir tradisjonell julemat som ribbe og julepølse. Jeg har byttet ut medisterkaker med elgkjøttkaker. Det blir ertestuing, sur- og rødkål og poeter, sier Arnljot, og legger til at det mest sannsynlig blir riskrem til dessert.

– Men dere begynner ikke å få litt kalde føtter?

– Nei, vi er mest spent på hvem som tar kontakt. Vi har avtalt å møte studenten på forhånd, så kanskje man får litt mer å prate om på julaften, svarer Arnljot.

I etterkant av at VG snakket med familien, forteller de at de har mottatt et stort antall henvendelser, og at de har tatt inn så mange som de har plass til.

