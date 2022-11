INGEN SVAR: To år etter at han forsvant, vet Ruweyda Dayib Mohamud fremdeles ikke hva som skjedde med broren.

Søsteren om forsvinningen til Abdullahi (23): − Det er noen som vet hva som har skjedd

HAMMERFEST/OSLO (VG) Politiet tror Abdullahi Dayib Mohamud (23) kan ha vært utsatt for en voldshandling, og graver rundt en nyoppført idrettshall i jakten på svar. Han har vært savnet i snart to år.

Det er kaldt og vindfullt med et lag rim på bakken i Hammerfest, som ligger på Kvaløya i Troms og Finnmark. Politiet fortsetter torsdag å grave ved idrettshallen, et arbeid som ble påbegynt onsdag.

23-årige Abdullahi ble meldt savnet til politiet av familien 6. januar 2021.

Da hadde ikke familien hatt kontakt med Abdullahi på tre uker, ifølge Bjørn Tore Svendsen, etterforskningsleder politiet i Hammerfest til TV 2s Åsted Norge.

Arbeidet med å bygge idrettshallen var akkurat begynt da 23-åringen forsvant. Nå har politiet opplysninger som gjør at de tror de kan finne den savnede.

Søsteren venter fortsatt på svar

VG har snakket med søsteren til Abdullah, Ruweyda Dayib Mohamud.

Hun er klar på at det finnes noen der ute som vet noe om forsvinningen.

– Det er viktig at folk vet at det er en person som er savnet og at det er noen som vet hva som har skjedd med denne personen - og ikke sier noe, sier hun.

Ruweyda minner folk om den uvissheten familien må leve med.

– Jeg håper nå, spesielt når alle feirer med familiene sine, at de skjønner at det er en familie som har det vondt her i Hammerfest. En familie som ikke vet om sønnen og broren deres er i live eller ikke, sier hun.

LEVERER BARN: VG møter Rune Vaseli utenfor barnehagen der Abdullahi pleide å jobbe.

– Magnet på barna

Abdullahi jobbet i den lokale barnehagen Fjordadalen FUS, inntil de siste tre til seks månedene før han forsvant. Hans sjef mens han jobbet der, Rita Hellesvik, forteller at han kom til dem gjennom et vikarbyrå.

– Han var forsiktig og ydmyk, og helt utrolig flink med barna. Han var som en magnet på ungene, fordi han var så god med dem. Han var varm og fanget opp signalene fra barna, det var mange som ble glad i ham, sier Hellesvik.

Han jobbet der fast over en lengre tid som vikar, og ble en naturlig del av barnehagen, ifølge Hellesvik. De snakket ikke om framtiden hans, og i månedene før han forsvant jobbet han heller ikke i der lenger.

– Når det nå sies at de graver, etter to år, det setter en støkk i meg. Jeg håper de finner ut hva som har skjedd, sier Hellesvik.

Alle de tre barna til Rune Vaseli har gått her, og han beskriver 23-åringen som en positiv gutt.

– Han var veldig godt likt av ungene - og fikk dem blant annet med på ballspill og fotball, som Abdullahi var superglad i.

Vaseli beskriver 23-åringen som godt integrert i samfunnet.

– Jeg tenker mye på foreldrene og håper de får svar. Det må være helt forferdelig å gå og vente.

LETER: Politiet har rigget seg til ved idrettshallen i Hammerfest.

Ordføreren i Hammerfest kommune, Terje Wikstrøm, sier at kommunen ikke har satt inn nye støttetiltak rundt familien etter at politiet begynte undersøkelsene.

– Hvis det stemmer at de har et mulig funn, vil det være veldig positivt selvfølgelig. Selv om saken er veldig tragisk. Hvis de finner ham vil i hvertfall familien få ro, sier Wikstrøm.

Mohamud har tilhørt et større miljø, sier Wikstrøm, og de har vært flinke til å ta vare på hverandre.

– Dette har preget kommunen og det er nok mange her som tenker og lurer på hva som har skjedd med ham. Det er ingen tvil om at det er spesielt å ha en savnet-sak i en kommune, sier ordføreren.

– Jeg håper inderlig at han blir funnet, selv om det nå mest sannsynlig blir et tragisk utfall.

FORSVUNNET: Siste sikre observasjon av Abdullahi Dayib Mohamud (23) var 18. desember i 2020, opplyser politiet.

Hovedhypotesen til politiet er drap

Det er opplysninger politiet har fått som gjør at de nå undersøker området rundt idrettshallen.

– På bakgrunn av en langvarig etterforskning, og det samlede bildet vi nå har, sitter vi igjen med en hovedhypotese om at han er utsatt for en voldshandling, sa leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt Torstein Pettersen til VG onsdag.

Hovedhypotesen til politiet er at han er drept og gravd ned utenfor idrettshallen.

– Vi kan ikke være hundre prosent sikre på at han ligger der, men det er det vi skal finne ut, sa Pettersen til NRK.

Abdullahi Dayib Mohamud er opprinnelig fra Somalia, men han har vært bosatt i Hammerfest siden 2011 får VG opplyst.

Finnmarks største fotballhall

– Det har lenge vært helt tyst rundt denne saken, sier Leif Vidar Olsen, rådmann i Hammerfest.

Han sier det er en gammel sak men det mange, spesielt blant de unge, som lurer på hva som har skjedd med savnede.

Olsen forteller at idrettshallen der politiet graver, kalles Vår Energi Arena og ble ferdigstilt for omtrent et år siden. Det skal være Finnmarks største fotballhall.

Hallen befinner seg ca fire kilometer fra rådhuset i Hammerfest, nordover mot Forsøl og området som kalles «prærien», ifølge rådmannen.

Byggingen av hallen skal ha vært påbegynt rundt den tiden Mohamud forsvant, mener Olsen.

GRAVER: Politiet har avsluttet gravearbeidet utenfor idrettshallen, men tar opp igjen arbeidet torsdag.

Har mottatt flere tips

Politiet har mottatt en rekke tips om hva som kan ha skjedd med 23-åringen. Men Pettersen ønsker ikke å gå inn konkret hva disse går ut på.

– Vi mottatt informasjon om mulige observasjoner både lokalt i Hammerfest, i Alta, og i Oslo, skrev de i en pressemelding onsdag.

Ifølge Pettersen har Abdullahis pårørende ikke fått oppnevnt en bistandsadvokat. Han har pårørende som er bosatt lokalt i Finnmark, opplyser han.

Her ble han observert

Politiet har tidligere gått ut med at Mohamud har en begrenset omgangskrets. Den siste sikre observasjonen av han var 18. desember 2020 da han var innom Sparebank 1 i Hammerfest, hvor han tok ut et kontantbeløp.

Der ble han registrert av et videokamera og det er den siste sikre bildet av han.

Abdullhai Dayib Mohamud er 173 centimeter høy og har en tynn legemsbygning. Før han ble savnet hadde han farget håret hvitt, og han skal fortsatt ha hatt hvitfarge i hårtuppene da han forsvant.

– Alle opplysningene vi har mottatt er vurdert og undersøkt. Noen opplysninger har vært mer interessante enn andre. Politiet har på bakgrunn informasjon vi har mottatt besluttet å undersøke om det ligger noe i bakken på et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest, sto det i pressemeldingen fra politiet onsdag.