FORSVUNNET: Siste sikre observasjon av Abdullahi Dayib Mohamud (23) var 18. desember i 2020, opplyser politiet.

Politiet skal grave rundt idrettshall i Hammerfest i søk etter savnet person

Politiet tror Abdullahi Dayib Mohamud (23) kan ha vært utsatt for en voldshandling. Han har vært savnet i snart to år.

Politiet graver i dag rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest i søket etter Mohamud som har vært savnet siden han ble sett sist den 18. desember 2020.

– På bakgrunn av en langvarig etterforskning, og det samlede bildet vi nå har. Sitter vi igjen med en hovedhypotese om at han er utsatt for en straffbar handling sier leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt Torstein Pettersen til VG.

«Politiet har gjennom etterforskningen mottatt en rekke tips om hva som kan ha skjedd ham og vi mottatt informasjon om mulige observasjoner både lokalt i Hammerfest, i Alta, og i Oslo», skriver de i en pressemelding.

I en pressemelding skriver politiet at deres hovedhypotese er at den savnede personen har vært utsatt for en kriminell handling som er forsøkt skjult.

– Alle opplysningene vi har mottatt er vurdert og undersøkt. Noen opplysninger har vært mer interessante enn andre. Politiet har på bakgrunn informasjon vi har mottatt besluttet å undersøke om det ligger noe i bakken på et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest, sier leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen, og fortsetter:

– Vi kan ikke være sikre på det, men kan heller ikke leve med uvissheten om han ligger der. Derfor har vi tatt en beslutning om å grave her.