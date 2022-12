VASSBAKK I RETTEN: Rettssaken mot Johny Vassbakk er inne i den 5. uken nå.

Tidligere bestevenn om Vassbakk: − Han har levd to liv

Johny Vassbakk sin tidligere bestevenn fortalte i retten at Vassbakk holdt mye skjult for kameraten.

– Han har levd to liv, det er mye han har holdt skjult for meg, sa den tidligere bestevennen i retten.

Fra vitneboksen fortalte den tidligere bestevennen til Vassbakk at han ble overrasket over at den tidligere kameraten var tidligere straffedømt.

Vassbakk er tidligere dømt for vold mot kvinner. Han er nå tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i 1995, men har hele tiden nektet straffskyld.

Visste ikke om voldshendelser

De to var bestevenner fra 1983/ 1984 til slutten av 90-tallet.

– Vi var sammen stort sett hele dagen, forteller vitnet.

I retten kom det frem at han har brukt flere timer i intervju med Bjørn Olav Jahr i arbeidet med Jahrs bok «Hvem drepte Birgitte?».

Det var i forbindelse med dette arbeidet at den tidligere bestevennen fikk innsikt i en del av Vassbakk sitt liv som han tidligere ikke visste noen ting om.

– Jeg visste ikke at han var domfelt, at han har sittet i fengsel, forklarte den tidligere bestevennen for retten.

Vold mot kvinner

I en tidligere dom heter det at Vassbakk har et «langt og spesielt strafferegister».

I 1986 skal da 15 år gamle Vassbakk ha passert en kvinne på sykkel for så å vente på henne. Uten forvarsel skal han ha slått henne syv til åtte ganger i hodet med en sykkelpumpe.

Hun falt i bakken og fikk jakken trukket over ansiktet, ifølge en rapport skrevet av sekretær Grete Strømme ved politiet i Haugesund, som viste til kvinnens politiavhør.

I 1991 ble mannen dømt for et seksuelt motivert overfall og blotting.

Den 10. september året før, hadde Vassbakk tatt seg inn i huset til psykologen i Haugesund. Der gikk han til angrepet på henne ved å stramme en snor rundt halsen hennes til den røk.

Lagmannsretten karakteriserte i 1991 angrepet som «svært nært opp til et drapsforsøk».

– Han har vært domfelt mens jeg var kamerat med han. Det visste jeg ikke, forteller den tidligere bestevennen.

– Var sint

Den tidligere kameraten forteller derimot at Vassbakk kunne ha temperament.

– Han var sint, forklarte mannen.

Fra vitneboksen fortalte den tidligere kameraten at han og Vassbakk ikke har hatt noe kontakt etter at de sluttet å tilbringe tid sammen på slutten av 90-tallet.

– Jeg er sikker

I retten ble også den tidligere bestevennen spurt om trodde Vassbakk visste hvor Gamle Sundsveg var. Dette er veien Birgitte ble funnet drept ved i 1995.

Tidligere har Vassbakk sagt at han kun har vært på Gamle Sundsveg én gang tidligere, og at det var med en slektning flere år etter drapet.

På spørsmål fra aktor, slo den tidligere bestevennen fast at Vassbakk visste hvor Gamle Sundsveg var da de var kamerater fra 1983/1984 til slutten av 90-tallet.

– Jeg er sikker, sa den tidligere kameraten.

Også Vassbakk sin tidligere kjæreste fra begynnelsen av 90-tallet har bekreftet at tiltalte trolig visste hvor Gamle Sundsveg var.

I dag ble politiavhøret med henne lest opp i retten. Der kom det fram at hun og Vassbakk trolig skal ha kjørt på venne veien forut for drapet.