APRIL 2020: For tre år siden veide Gordon Spangelid 124 kilo. Lenger ned i artikkelen er det et bilde av ham i dag.

Gordon mister støtte til slankemedisin: − Ikke nubbesjanse til å betale dette selv

Slankemedisinen Saxenda tas av blå resept-ordningen. Pasienter som ønsker å fortsette med medisinen, må betale over 36.000 kroner i året fra egen lomme.

Det blir for dyrt for mange.

– Jeg lever på uføretrygd og har ikke nubbesjanse til å betale for dette selv, sier Gordon Spangelid (57) til VG.







57-åringen fra Horten er en av flere tusen pasienter som får Saxenda på blå resept, som betyr at folketrygden helt eller delvis betaler for medisinen som virker på sult- og metthetsfølelsen.

Fra 1. februar skal det ikke lenger generelt gis individuell stønad til behandling av fedme med Saxenda. Kun i spesielle tilfeller kan pasienter få støtte.

Den årlige kostnaden for medisinen er om lag 36.000 kroner. Ifølge Dagens Medisin fikk over 30.000 Saxenda på blå resept.

Tatt av 20 kilo

– Pengene er bare en side av saken. Jeg har slitt med overvekt siden 12-årsalderen og forsøkt det meste, også andre slankemedisiner. De andre medisinene er mer ubehagelige. De er heller ikke like effektive, sier Spangelid.

Da Spangelid begynte med Saxenda i 2021, viste vekten 124 kilo.

Nå er han 20 kilo lettere.

LØRDAG 28. JANUAR: Gordon Spangelid veier 104 kilo i dag. Nå frykter han at kiloene han har tatt av kommer tilbake igjen, hvis han ikke kan fortsette med Saxenda.

– Dette må bare reverseres. Her har man en medisin som faktisk fungerer. Jeg hadde forstått det dersom det skyldtes helsemessige faktorer, men dette handler om penger. Dette er håpløst. Alt som kryper og går av fagfolk sier at dette er uansvarlig, sier Spangelid.

– Veldig trist

En av fagfolkene som reagerer, er professor Jøran Sture Hjelmesæth, som leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og og seksjon for endokrinologi/ernæring ved Sykehuset i Vestfold.

– Jeg synes det er veldig trist for pasientene som trenger denne medisinen. Det er et sjokk for alle oss som jobber med pasienter med alvorlig fedme. Mange pasienter er sjokkerte og lei seg. Det vil det koste 100 kroner dager for en medisin som de frem til nå har fått på blå resept.

SJOKKERT: Professor Jøran Sture Hjelmesæth håper og tror at avgjørelsen om å fjerne Saxenda fra blår resept-ordningen blir reversert.

– Hvor effektiv er denne medisinen?

– Saxenda er en sprøytemedisin som gir økt metthet og mindre sult. I gjennomsnitt gir den fem prosent vektreduksjon. Noen pasienter får liten effekt, mens andre får veldig stor vektreduksjon. Det er ganske mange som har god effekt av medisinen. For unge mennesker i alderen 12-18 år med alvorlig fedme er dette alvorlig, for det finnes ikke noe alternativ for dem. Saxenda er den eneste medisinen som er godkjent for denne aldersgruppen.

Hjelmesæth mener avgjørelsen om å fjerne Saxenda fra blå resept-ordningen må omgjøres.

– Dette er i beste fall klønete håndtert av Helsedirektoratet, som har ansvaret for dette. I verste fall er det respektløst overfor en kategori pasienter som har en kronisk sykdom. Jeg tror denne avgjørelsen kan reverseres, jeg tror Helsedirektoratet og legemiddelprodusenten finner en løsning, sier Hjelmesæth.

SLANKEMEDISIN: Saxenda gir økt metthet og minde sult, og er den eneste medisinen som er godkjent for unge mennesker med alvorlig fedme.

– For dyr

Årsaken til at Saxenda fjernes fra blå resept, er at den ikke oppfyller de såkalte prioriteringskriteriene som er vedtatt av et enstemmig Stortinget.

Kort forklart handler det om kostnad opp mot dokumentert helseeffekt.

– Prisen står ikke i forhold til nytten, den er for dyr. Det er vedtatt et system for hvordan legemidler skal metodevurderes og vurderes i forhold til prioriteringskriteriene, da er det slik at noen legemidler prioriteres bort. Heller ikke Sverige eller Danmark gis det offentlig finansiering for Saxenda, sier avdelingsdirektør for helserefusjoner i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen.

– Er det noen mulighet for at denne avgjørelsen reverseres; at Saxenda igjen blir en del av blå resept-ordningen?

– Hvis legemiddelprodusenten er villig til å diskutere pris. Men dette er det Statens legemiddelverk som håndterer, sier Mathisen.

Frykter vektøkning

Gordon Spangelids resept varer til mai. Han håper Saxenda er tilbake på blå resept innen den tid.

– Hvis ikke risikerer jeg å gå opp alle kiloene jeg har tatt av. Det er jo ment at man skal gå på denne medisinen over tid, at det skal være en varig behandling, sier 57-åringen.

Han er lei av å høre at overvektige ikke gjør nok for å få vekten ned. Spangereid forteller om et strengt kosthold og mye trening.

– Jeg har trent fast hele livet og har gått til behandling hele livet. Jeg er i bedre form enn de fleste mosjonister, men mye trening og riktig kosthold er ikke nok for meg. Medisinene er det som hjelper meg ned i vekt, sier Spangereid.