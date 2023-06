Dette betyr regnbueflaggene

Her får du oversikten over hvilke regnbueflagg som symboliserer hva. Kanskje du finner et som passer deg?

Pride-flaggets historie begynner i 1978 med det skeive miljøet i USA. Mer eksakt i San Francisco og en mann ved navnet Harvey Milk. Den første åpne skeive politikeren.

Milk og andre ønsket et positivt symbol som kunne representere de skeive. Så kunstneren Gilbert Baker sydde sammen det aller første Pride-flagget – regnbueflagget vi kjenner godt i dag.

1 / 3 Pride-opptog fra Botsparken til London Pub. Gilbert Baker sydde det aller første Pride-flagget. Harvey Milk var åpen homofil og åpen politiker. Han ble senere myrdet av en annen politiker. forrige neste fullskjerm Pride-opptog fra Botsparken til London Pub.

I dag har flagget inspirert en hel haug med andre flagg som er med å speile mangfoldet av LHBTQA+miljøet. Her får du oversikten, og mens vi er i gang:

LHBTQA+ står for Lesbiske, Homofile, Bifile, Transpersoner, Queer (Skeiv), Aseksuell og plusstegnet (+) står for alle de andre i den store skeive familien.

Regnbueflagget (Pride-flagget)

Dette regnbueflagget er det som ligner mest på flagget Gilbert Baker sydde for snart 50 år siden. Noen mener han ble inspirert at sangen «Over The Rainbow».

Fargene symboliserer (fra rødfargen på toppen og nedover): Liv, helbredelse, sollys, natur, sinnsro og åndelighet.

Regnbueflagget

Transflagget

Symboliserer Pride for transpersoner. Flaggets hvite, rosa og turkise design ble skapt av den amerikanske krigsveteranen Monica Helms i 1999.

Ifølge Helseutvalget designet Helms flagget fordi hun ikke opplevde regnbueflagget var samlende nok for transpersoner. Det finnes også en rekke andre flagg for transmiljøet.

Transflagget

Bifil-flagget

Dette flagget er for de som er tiltrukket av både menn og kvinner. Designet av Michael Page i 1998.

Rosafargen symboliserer de som er tiltrukket av samme kjønn, lilla for de som er tiltrukket av begge kjønn og blå for de som liker motsatte kjønn, ifølge University of Northern Colorados ressurssenter for Kjønn og seksualitet (UNCO).

Bifil-flagget

Flagget for ikke-binære

UNCO skriver at dette er flagget for mennesker hvis kjønnsidentitet ikke passer innenfor det tradisjonelle mann/kvinne. Skapt av Kyle Rowan i 2014.

Flagget for ikke-binære

Aseksualitet-flagget

Dette flagget er for de som ikke føler seksuell tiltrekning til noen av kjønnene. De kaller seg for aseksuelle. Flagget debuterte i 2010. Mange aseksuelle kaller seg også for begrepet «Ace».

Aseksualitet-flagget

Panseksualitet-flagget

Flagget for de som er tiltrukket til mennesker uavhengig av deres kjønnsidentitet. Det skal ha blitt til en gang rundt 2010, designet av folk på nettet. Panseksuelle ønsket seg et flagg som kunne skille dem fra bifile.

Panseksualitet-flagget

Polyseksualitet-flagget

Flagget for de som er seksuelt tiltrukket til flere, men ikke alle kjønn. Flagget er designet av en Tumblr-bruker 11. juli 2012. Vedkommende ønsket seg et flagg for polyamorøse, som til da manglet et banner å samle seg under.

Fargene og designet er basert på de bifile og panseksuelle flaggene.

Polyseksualitet-flagget

Interseksualitet-flagget

For personer født med fysiske kjønnskarakteristikker som ikke passer til de tradisjonelle definisjonene for mannlige eller kvinnelige kropper. Laget av Morgan Carpenter i 2013. Den mørkelilla sirkelen symboliserer helhet, fullstendighet og interseksuelles potensial.

Interseksualitet-flagget

Progress Pride-flagget

Mange bruker i dag det enda mer inkluderende Progress regnbueflagget, som symboliserer begrepet LHBTQA+. A-en står for Aseksuell. Dette flagget ble til i 2018, laget av en grafisk designer ved navnet Daniel Quasar.

Han ville hylle PoC PoCPoC står for «People of Colour», som er et engelsk uttrykk for mennesker med andre hudfarger enn hvit. og transmiljøet. Derfor har en brun og svart stripe blitt inkludert sammen med transflagg-fargene, for å bevisstgjøre at skeive i disse minoritetsgruppene opplever mer hets.

Progress Pride-flagget

Alliert-flagget

For de som ikke identifiserer seg med å være skeiv, men som likevel ønsker å støtte Pride-bevegelsen, er dette flagget kanskje deres. A-formen i regnbuefarger står for «ally», på norsk «alliert».

De svarte og hvite fargene symboliserer at en er heterofil. Alliert med LHBTQ+ betyr at du støtter bevegelsen. Opprinnelsen er ukjent, men flagget dukket opp sent på 2000-tallet, ifølge SexualDiversity.org.

Alliert-flagget

Og mange mange flere!

Fant du ikke flagget for deg i oversikten?

Frykt ikke. Kilder på internett hevder det finnes 50 forskjellige Pride-flagg. Flagg for spesifikke fetisjer, religiøs bakgrunn og andre preferanser. Canada har for eksempel egen inkluderingsversjon av sitt nasjonalflagg.

Jødiske skeive har et regnbueflagg med davidsstjernen på.

Flagget med bjørnepote feirer Bear-kultur, som er et begrep på hårete menn med skjegg som minner litt om en bjørn.

Bear-flagget, jødisk Pride-flagg og Canada Pride-flagg

Visste du at det aller første Pride-flagget hadde to ekstra farger på regnbuen?

Se og lær mer om det opprinnelige Pride-flagget i videoen her:

