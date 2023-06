Mann pågrepet for trusler mot Oslo Pride

En mann i 20-årene er pågrepet for trusler mot Oslo Pride.

Ifølge politiet er truslene fremsatt gjennom e-post og annen digital kommunikasjon på nettet. Siktede er norsk statsborger og er en mann i 20-årene.

Han ble avhørt sent i mandag kveld, og har forklart at han har sendt truslene.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 15.

– Oslo Pride har tett og jevnlig dialog med Oslo politidistrikt, og de har tatt denne trusselen på høyeste alvor. De har satt ned store ressurser på å etterforske saken, og vi har følt oss veldig godt ivaretatt og informert i prosessen, sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke til VG.

Han takker politiet for god oppfølging og den store innsatsen som er nedlagt for å komme til bunns i saken.

– Trusler er ment for å skremme, men har bare bidratt til at vi jobber enda hardere for å få til årets Oslo Pride. Det har alvorlige konsekvenser å sende trusler, og folk må ta seg kraftig sammen og tenke godt over hva slike formuleringer fører med seg.